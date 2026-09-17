Delincuentes pagaban hasta USD 25 por encuestas falsas y abrían cuentas digitales a nombre de las víctimas en El Salvador

Integrantes de la Fiscalía General de la República de El Salvador y agentes de la policía intervienen una vivienda durante un procedimiento legal. (Cortesía Fiscalía General de la República de El Salvador )

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La Fiscalía General de la República de El Salvador capturó a los cabecillas de una red criminal que pagaba entre USD 20 y USD 25 a comerciantes y vecinos de comunidades para que llenaran encuestas falsas, un engaño que les permitía abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas sin que estas lo supieran.

Los detenidos son Rodolfo Giovanni de León Rivas y Leonardo Eduardo Castillo González, identificados como los principales responsables de una estructura que operó entre enero y marzo de 2026 y que habilitó al menos 22 cuentas bancarias digitales con datos robados.

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Las encuestas falsas, el anzuelo para robar identidades

Los integrantes de la organización se presentaban ante sus víctimas como empleados de instituciones financieras. A cambio de una pequeña suma de dinero, les pedían completar un formulario que recogía nombre completo, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), dirección de residencia y correo electrónico. También les tomaban una fotografía.

Personal de la Fiscalía de El Salvador anota información en portapapeles durante la realización de un procedimiento institucional. (Cortesía Fiscalía General de la República de El Salvador )

Con esos datos, la red abría cuentas bancarias digitales a nombre de las personas encuestadas, usando además números de teléfono que la propia estructura controlaba. Las víctimas jamás se enteraban de que su identidad había sido utilizada para crear esas cuentas.

Dos agentes de la Fiscalía General de la República de El Salvador portan indumentaria con las siglas FGR durante un procedimiento realizado en horario nocturno en una zona residencial.

Las cuentas así abiertas servían como destino del dinero obtenido mediante estafas por WhatsApp, donde los delincuentes suplantaban identidades para engañar a terceros. El monto total de las pérdidas económicas aún está siendo cuantificado por las autoridades.

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Dos detenidos y más capturas en camino

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín, todos en el área metropolitana de San Salvador.

De León Rivas fue detenido en una residencial del distrito de Apopa. Según la investigación fiscal, era quien impartía las directrices al resto de los miembros sobre el manejo de las cuentas bancarias y cambiaba periódicamente de domicilio para evadir a las autoridades.

Un integrante de la Fiscalía de El Salvador revisa fotografías impresas de cámaras de seguridad sujetas en un portapapeles. (Cortesía Fiscalía General de la República de El Salvador )

Castillo González fue capturado en Ciudad Delgado. Su función dentro de la organización era administrar las cuentas digitales y los teléfonos asociados a ellas, además de retirar en cajeros automáticos el dinero proveniente de las estafas.

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La FGR informó que espera concretar la captura de más integrantes de la estructura en las próximas horas.

El material incautado apunta a una operación planificada

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron seis celulares, una laptop, una computadora, una tablet, cuatro tarjetas de débito, un contrato de cuenta corriente y USD 651 en efectivo.

Entre los elementos más reveladores figuran cinco cascos de motocicleta y nueve gorras que aparecen en los videos de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaban los retiros. El hallazgo sugiere que la red empleaba una logística deliberada para dificultar su identificación en cámaras.

Un conjunto de billetes de dólares en efectivo y un documento oficial se encuentran sobre una mesa durante un procedimiento de la Fiscalía de El Salvador. (Cortesía Fiscalía General de la República de El Salvador )

El Salvador, en el centro de una ola regional de fraude digital

El caso no es aislado. En abril de 2026, la FGR y la PNC ya habían desarticulado otra red en El Salvador, esa vez dedicada al SIM swapping, modalidad en que los delincuentes toman el control del número de teléfono de la víctima: once personas fueron detenidas por vaciar cuentas bancarias, con un monto sustraído que superó los USD 115.000, según informó El Mundo, diario salvadoreño.

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Agentes de la Fiscalía General de la República de El Salvador y personal policial permanecen reunidos en el interior de una instalación. (Cortesía Fiscalía General de la República de El Salvador )

El abogado penalista Alexander Escolán advirtió, en declaraciones recogidas por Infobae, que una de las modalidades más extendidas en el país es precisamente el uso de cuentas de personas inocentes para mover grandes sumas de dinero ilícito. “Si le piden información confidencial o códigos de seguridad, esa es una alerta clara de estafa”, señaló el especialista.

La tendencia desborda las fronteras salvadoreñas. Los casos de robo de identidad digital en América Latina crecieron un 84% entre 2024 y comienzos de 2026, según datos de Finnovista, red de empresas fintech de la región. La firma de detección de fraude BioCatch registró además un aumento del 324% en intentos de apropiación de cuentas de banca digital en México durante el mismo período.

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La modalidad que desarticuló la FGR comparte rasgos con ese patrón regional: el uso de ingeniería social de bajo costo —en este caso, una encuesta pagada— para obtener datos que luego alimentan una cadena de operaciones financieras fraudulentas. La diferencia está en que las víctimas salvadoreñas ni siquiera sabían que participaban en un esquema criminal.