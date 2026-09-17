Teleshow

El sentido recuerdo de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung a una semana de su muerte: “Te voy a extrañar”

La conductora apeló a la nostalgia y compartió momentos televisivos junto al recordado periodista, que falleció a los 82 años

La conductora rindió homenaje al periodista a siete días de su fallecimiento (Video: Instagram)
Guardar

El mundo del periodismo argentino perdió el 9 de septiembre a Chiche Gelblung, una de sus figuras más reconocidas, quien había sido internado el día anterioro por problemas respiratorios. Su muerte dejó un vacío entre quienes compartieron pantalla con él durante décadas, y los homenajes no tardaron en llegar desde distintos rincones del medio.

Marcela Tinayre, conductora y compañera de Gelblung en Polémica en el Bar (América TV), eligió una forma silenciosa pero elocuente de despedirlo: publicó en sus redes sociales un compilado de imágenes compartidas entre ambos, sin epígrafes ni comentarios que interrumpieran las escenas. Dejó que los momentos hablaran solos para recordar aquellos días que trabajaron juntos.

PUBLICIDAD

El compilado abre con una escena captada en vivo dentro del estudio del programa: Tinayre y Gelblung se abrazan y se dan un beso al saludarse. La secuencia avanza hacia una charla entre ambos sentados en la barra característica del ciclo, con las botellas de la escenografía de fondo y el mostrador testigo de tantas historias.

Fotografía en blanco y negro de una mujer y un hombre sentados a una mesa, con la frase Te voy a extrañar querido amigo en la parte inferior.
Marcela Tinayre recordó a Chiche Gelblung a una semana de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, el video rescata un momento distendido: risas compartidas frente a cámara, con un gráfico en pantalla que hace referencia a la inauguración de una estatua de Gelblung. El compilado suma también una nota callejera nocturna, tomada por un cronista de El Trece, en la que se ve a los dos siendo entrevistados juntos en la vía pública.

PUBLICIDAD

El cierre del video llega con una imagen en blanco y negro de ambos conversando en la barra del estudio. Fue allí donde Tinayre colocó las únicas palabras de todo el compilado: “Te voy a extrañar querido amigo”.

Cabe recordar que la muerte de Chiche coincidió con la internación de Mirtha Legrand, quien permaneció una semana en el Sanatorio Mater Dei por una afección respiratorio. Una vez que su madre recibió el alta médica, y a una semana del fallecimiento del periodista, la conductora apeló a la memoria y a la nostalgia para elaborar su propia despedida con aquella temporada en la que compartieron pantalla en el histórico cafetín televisivo creado por Gerardo y Hugo Sofovich.

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand

Tinayre habló en LAM (América TV) sobre los problemas de salud de su madre. Allí confirmó la buena evolución de la diva y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales.

“Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden. Quiere reponerse y después va a laburar”, sostuvo, en referencia a la conocida vocación laboral de la conductora de 99 años, quien conduce cada fin de semana La noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece. Todavía no trascendió la fecha oficial de su retorno al emblemático programa, aunque Marcela se desligó de la posibilidad de reemplazarla. Según su testimonio, ese lugar continuará en manos de Juana Viale, quien ocupó el lugar de su abuela los últimos dos envíos.

La hija de la histórica conductora habló después de la internación de su madre (Video: LAM, América TV)

La conversación también incluyó una referencia al fallecimiento reciente de Chiche Gelblung, otro histórico referente de la televisión argentina. Al ser consultada sobre esa noticia, Tinayre expresó su pesar por la pérdida. “Ay, Chiche, una tristeza espantosa. Me dio mucha tristeza”, relató, y agregó que había intentado localizarlo en el mismo sanatorio donde había estado internada su madre. “Habían dicho que estaba en el Mater Dei. Y yo lo averigüé y lo busqué por el Mater Dei”, contó Tinayre, en referencia a las gestiones que realizó al enterarse de la situación del periodista, quien falleció en el Sanatorio Los Arcos.

Temas Relacionados

Marcela TinayreChiche GelblungMirtha Legrand

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

Mientras se prepara para MasterChef Celebrity y luego de anunciar su reality personal, la empresaria todoterreno reveló qué oficio no pudo llevar a cabo

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

El proyecto creado por Roberto “Kuky” Pumar nació en 2011 con canciones infantiles animadas y se convirtió en una red con presencia en 11 idiomas

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

La autocrítica de Yipio tras su derrota en Gran Hermano: “Jugué mucho con el corazón”

En charla con Santiago del Moro, la comediante uruguaya analizó su rivalidad con Sol Abraham y su estrategia que no le alcanzó para consagrarse

La autocrítica de Yipio tras su derrota en Gran Hermano: “Jugué mucho con el corazón”

“¡Qué orgullo!”, las emotivas palabras de José María Muscari por el logro de su hijo Lucio rumbo a su gran sueño

Las imágenes del festejo, el video de un momento especial y el mensaje con el que el director celebró una noticia que emociona a toda la familia

“¡Qué orgullo!”, las emotivas palabras de José María Muscari por el logro de su hijo Lucio rumbo a su gran sueño

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

La gala decisiva del reality se impuso con distancia sobre las demás propuestas de la pantalla chica, siempre manteniéndose en los dos dígitos aunque lejos de los picos de ediciones anteriores

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

AMÉRICA

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El aeropuerto de La Habana cerrará sus operaciones durante más de siete horas

Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

MALDITOS NERDS

Hideo Kojima presenta el reparto de ‘Physint’ con Bill Skarsgård al frente

Hideo Kojima presenta el reparto de ‘Physint’ con Bill Skarsgård al frente

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen en el tráiler final de ‘Primetime’

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Acompañado a la fuerza: Un análisis sobre Wolverine y el diseño de juegos AAA

Sega detecta que ‘Like a Dragon’ atrae fans más allá de los juegos

DEPORTES

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó