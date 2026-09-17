El sentido recuerdo de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung a una semana de su muerte: “Te voy a extrañar”

La conductora rindió homenaje al periodista a siete días de su fallecimiento (Video: Instagram)

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El mundo del periodismo argentino perdió el 9 de septiembre a Chiche Gelblung, una de sus figuras más reconocidas, quien había sido internado el día anterioro por problemas respiratorios. Su muerte dejó un vacío entre quienes compartieron pantalla con él durante décadas, y los homenajes no tardaron en llegar desde distintos rincones del medio.

Marcela Tinayre, conductora y compañera de Gelblung en Polémica en el Bar (América TV), eligió una forma silenciosa pero elocuente de despedirlo: publicó en sus redes sociales un compilado de imágenes compartidas entre ambos, sin epígrafes ni comentarios que interrumpieran las escenas. Dejó que los momentos hablaran solos para recordar aquellos días que trabajaron juntos.

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El compilado abre con una escena captada en vivo dentro del estudio del programa: Tinayre y Gelblung se abrazan y se dan un beso al saludarse. La secuencia avanza hacia una charla entre ambos sentados en la barra característica del ciclo, con las botellas de la escenografía de fondo y el mostrador testigo de tantas historias.

Marcela Tinayre recordó a Chiche Gelblung a una semana de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, el video rescata un momento distendido: risas compartidas frente a cámara, con un gráfico en pantalla que hace referencia a la inauguración de una estatua de Gelblung. El compilado suma también una nota callejera nocturna, tomada por un cronista de El Trece, en la que se ve a los dos siendo entrevistados juntos en la vía pública.

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El cierre del video llega con una imagen en blanco y negro de ambos conversando en la barra del estudio. Fue allí donde Tinayre colocó las únicas palabras de todo el compilado: “Te voy a extrañar querido amigo”.

Cabe recordar que la muerte de Chiche coincidió con la internación de Mirtha Legrand, quien permaneció una semana en el Sanatorio Mater Dei por una afección respiratorio. Una vez que su madre recibió el alta médica, y a una semana del fallecimiento del periodista, la conductora apeló a la memoria y a la nostalgia para elaborar su propia despedida con aquella temporada en la que compartieron pantalla en el histórico cafetín televisivo creado por Gerardo y Hugo Sofovich.

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La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand

Tinayre habló en LAM (América TV) sobre los problemas de salud de su madre. Allí confirmó la buena evolución de la diva y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales.

“Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden. Quiere reponerse y después va a laburar”, sostuvo, en referencia a la conocida vocación laboral de la conductora de 99 años, quien conduce cada fin de semana La noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece. Todavía no trascendió la fecha oficial de su retorno al emblemático programa, aunque Marcela se desligó de la posibilidad de reemplazarla. Según su testimonio, ese lugar continuará en manos de Juana Viale, quien ocupó el lugar de su abuela los últimos dos envíos.

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La hija de la histórica conductora habló después de la internación de su madre (Video: LAM, América TV)

La conversación también incluyó una referencia al fallecimiento reciente de Chiche Gelblung, otro histórico referente de la televisión argentina. Al ser consultada sobre esa noticia, Tinayre expresó su pesar por la pérdida. “Ay, Chiche, una tristeza espantosa. Me dio mucha tristeza”, relató, y agregó que había intentado localizarlo en el mismo sanatorio donde había estado internada su madre. “Habían dicho que estaba en el Mater Dei. Y yo lo averigüé y lo busqué por el Mater Dei”, contó Tinayre, en referencia a las gestiones que realizó al enterarse de la situación del periodista, quien falleció en el Sanatorio Los Arcos.