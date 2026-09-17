Honduras mantiene 173 solicitudes pendientes para repatriar cuerpos de connacionales fallecidos en el extranjero

La Cancillería informó que actualmente existen 162 solicitudes de repatriación de cuerpos. (FOTO: El Heraldo)

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173 cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero permanecen a la espera de ser repatriados al país, según informó Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras.

Zamora explicó que los trámites forman parte de la atención que las autoridades brindan a las familias de connacionales que mueren fuera de Honduras y que requieren apoyo para trasladar los restos de sus seres queridos.

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Durante la actual administración se han gestionado 264 casos de repatriación como parte de los servicios de asistencia consular.

La cantidad de solicitudes pendientes refleja que estos procesos no siempre pueden completarse de manera inmediata, ya que cada expediente debe cumplir con requisitos y procedimientos en el país donde ocurrió el fallecimiento.

Una parte de los hondureños cuyos cuerpos están siendo gestionados falleció por causas naturales, según la directora. También hay expedientes relacionados con muertes por hechos violentos o accidentes, situaciones que pueden requerir investigaciones, procedimientos legales y documentación adicional antes de autorizar el traslado de los restos.

Cuando el fallecimiento involucra accidentes o hechos violentos, las autoridades deben completar procesos adicionales con las instituciones del país donde ocurrió la muerte, lo que puede retrasar la entrega del cuerpo a los familiares.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores da seguimiento individual a cada expediente hasta reunir los requisitos necesarios para concretar el traslado.

Cómo solicitar asistencia

Las familias de hondureños fallecidos en el exterior que necesiten apoyo para la repatriación deben iniciar el procedimiento mediante una solicitud formal. La petición puede presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Honduras o a través de los consulados hondureños en el extranjero.

El procedimiento busca facilitar a las familias un proceso que, además de las dificultades administrativas y legales, representa una situación compleja desde el punto de vista económico y familiar.

Estados Unidos concentra gran parte de los casos atendidos por la red consular. (FOTO: Proceso Digital)

El porcentaje de asistencia puede variar según la capacidad económica de la familia solicitante, lo que significa que no todos los expedientes reciben el mismo nivel de apoyo financiero. En determinados casos, las autoridades pueden cubrir la totalidad de los gastos de repatriación.

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Zamora señaló que en numerosos casos el costo es asumido en un 100% por las autoridades, especialmente cuando las condiciones económicas de los familiares justifican ese nivel de asistencia.

El objetivo es evitar que las familias deban enfrentar por cuenta propia gastos difíciles de cubrir, en particular cuando el fallecimiento ocurre de manera inesperada fuera del territorio nacional.

Coordinación internacional en cada caso

La repatriación de un cuerpo desde otro país implica la coordinación entre las autoridades hondureñas, los consulados y las instituciones del lugar donde ocurrió el fallecimiento.

Según las circunstancias, pueden intervenir autoridades sanitarias, policiales, judiciales y funerarias, además de las instituciones encargadas de autorizar el traslado internacional de los restos.

La contratación de personal extranjero en consulados provocó desorganización interna y deficiencias en los servicios consulares. (Cortesía)

En los fallecimientos por causas naturales, el procedimiento puede avanzar una vez obtenida la documentación correspondiente. Cuando existen investigaciones por accidentes o violencia, la entrega del cuerpo puede depender de actuaciones adicionales de las autoridades locales, lo que explica que algunas solicitudes permanezcan abiertas durante períodos más prolongados.

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El papel de los consulados

Los consulados hondureños en el extranjero son uno de los principales puntos de contacto para las familias que atraviesan este tipo de situaciones. A través de estas oficinas se puede iniciar la solicitud de asistencia, dar seguimiento a las gestiones de repatriación y establecer comunicación con las autoridades locales. Los consulados también orientan a los familiares sobre los documentos y procedimientos necesarios para trasladar los restos a Honduras.

La asistencia no se limita al aspecto financiero: incluye gestiones administrativas y coordinación institucional durante las diferentes etapas del proceso.

Mientras las autoridades reportan 264 repatriaciones gestionadas durante la actual administración, 173 casos permanecen pendientes. Los trámites relacionados con muertes naturales, accidentes y hechos violentos pueden seguir rutas diferentes, por lo que no existe un plazo uniforme para concluir todas las solicitudes.

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