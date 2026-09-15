Ana Huang en Argentina: 6 horas de fila bajo la llovizna, 25 millones de ejemplares vendidos y 2 adaptaciones en marcha

La visita de Ana Huang a Buenos Aires reunió a decenas de lectoras en el Recoleta Mall, donde la fila comenzó seis horas antes de la firma de libros - (Gentileza de Editorial Planeta)

Guardar

Ana Huang, una de las autoras más exitosas del fenómeno BookTok con más de 25 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y obras traducidas a más de 30 idiomas, realizó su primera visita a Argentina con una firma masiva de libros en el Recoleta Mall, en Buenos Aires.

La escritora, referente del romance contemporáneo new adult y del subgénero conocido como dark romance, construyó su éxito a partir de historias protagonizadas por multimillonarios, relaciones prohibidas y dinámicas como el enemies to lovers o el fake dating, un estilo que la llevó a convertirse en una de las voces más vendidas del género a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Ana Huang llegó por primera vez a Argentina con el impulso de BookTok y una obra que superó los 25 millones de ejemplares vendidos en más de 30 idiomas - (Gentileza de Editorial Planeta)

La autora de la saga Twisted, que hoy cuenta con una adaptación televisiva en desarrollo para Netflix, dedicó más de tres horas a firmar ejemplares ante un público que había comenzado a formar fila desde las nueve de la mañana.

Horas antes de ese encuentro público, Huang había participado de una reunión exclusiva con un grupo reducido de bookfluencers, autoras y periodistas, donde mantuvo una charla mano a mano con su editora, María José Ferrari, y respondió preguntas sobre su obra, sus adaptaciones audiovisuales y su primera impresión del país.

PUBLICIDAD

La saga Twisted de Ana Huang avanza en Netflix con guiones en desarrollo, tras la compra de derechos por una cifra de siete dígitos - (Gentileza de Editorial Planeta)

En el encuentro participaron también autoras del género como Ivana Kasper, Agustina Buera, Mila Kate y Malena Hehn, que compartieron preguntas propias y, más tarde, un momento cara a cara con Huang durante la firma de sus ejemplares.

Durante la charla inicial, Ferrari repasó con Huang los detalles de su bibliografía y consultó por las adaptaciones audiovisuales en curso de sus dos sagas más populares. La saga Twisted, compuesta por Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate y Twisted Lies, tiene un desarrollo televisivo activo desde que Netflix adquirió los derechos en enero de 2025 por una cifra de siete dígitos, según había informado en su momento la revista Variety.

PUBLICIDAD

Gods of the Game tendrá una trilogía de películas con Amazon MGM Studios e incluirá The Keeper, previsto para octubre de este año - (Gentileza de Editorial Planeta)

El proyecto avanza en la etapa de escritura de guiones, sin reparto confirmado ni fecha de estreno. “Twisted está un poco más avanzada porque se adquirieron los derechos antes que Gods of the Game, pero ambas están en desarrollo activo”, explicó la autora, que aclaró no participar directamente en la sala de guionistas aunque sigue de cerca el proceso.

La saga deportiva Gods of the Game, que incluye The Striker y The Defender, tiene por su parte un acuerdo distinto: Amazon MGM Studios adquirió los derechos para una trilogía cinematográfica, que contempla también el tercer libro de la serie, The Keeper, previsto para octubre de este año. Sobre los tiempos de Hollywood, Huang fue cauta: “Nunca se sabe. Los tiempos pueden ser cualquier cosa. Pero en cuanto tenga detalles para compartir, lo haré”.

PUBLICIDAD

Ana Huang dijo a Infobae que no escribe tropos de moda que no le gustan, aunque sigue las tendencias de BookTok y de las redes sociales - (Gentileza de Editorial Planeta)

Entre las consultas más recurrentes estuvo la de qué libro recomendar a un lector nuevo. Huang explicó que la elección depende del gusto de cada persona: “Twisted suele ser el clásico. Pero si eso es demasiado para alguien y prefiere romances más ligeros, probablemente The Striker”, aunque remarcó que conviene leer primero Twisted antes de Kings of Sin por la interconexión entre ambas sagas.

En diálogo exclusivo con Infobae durante el evento, Huang respondió a una consulta sobre la presión que ejercen las tendencias de BookTok y otras redes sociales, donde tropes como friends to lovers o grumpy x sunshine se convierten en fórmulas de moda. “Trato de escribir una historia que tenga sentido para la pareja de la que se trate. Por lo general no voy a escribir tropes que no me gustan personalmente, incluso si son muy populares, porque simplemente no lo disfruto”, afirmó la autora.

PUBLICIDAD

En la firma de libros, Rhys Larsen se consolidó como el personaje favorito de las lectoras y Twisted apareció como la recomendación más habitual para nuevos lectores - (Gentileza de Editorial Planeta)

Huang aclaró que presta atención a lo que gusta a sus lectoras, pero que eso no determina sus decisiones creativas: “Hay muchas cosas populares que pienso que no soy la autora indicada para escribir, así que no lo hago. Aunque tengo un ojo puesto en las tendencias, no estoy fuertemente influenciada para escribir lo que la gente quiere o lo que está de moda”.

Consultada por el proceso de construcción de sus personajes y la química entre ellos, la autora explicó: “en un romance es muy importante descifrar cuál es su herida emocional, qué es lo que les impide estar abiertos al amor al principio de la historia, y cómo eso cambia a lo largo de la trama. Se trata de su desarrollo como pareja, pero también de su desarrollo personal”.

PUBLICIDAD

Ana Huang junto a bookfluencers y autoras del género romántico que participaron del encuentro exclusivo - (Gentileza de Editorial Planeta)

“Hay que pensar qué saca a la luz el otro en cada uno, cómo se convierten en una mejor versión de sí mismos con esa persona. Ahí está la química. Son muchas consideraciones”, explicó entre risas sobre la conexión entre los protagonistas.

Ante la pregunta sus primeras impresiones de Argentina, Huang señaló que había llegado la noche del jueves anterior y que solo contaba con un día completo de recorrido antes del evento. “Me está gustando mucho hasta ahora. Todo el mundo ha sido muy amable. Hice mucho turismo, comí bastante, y probablemente haga más cosas mañana”, afirmó. Sobre sus expectativas para el encuentro con sus lectoras, agregó: “Estoy muy entusiasmada por conocer a todos. Ya me están etiquetando en sus historias de Instagram, así que no puedo esperar”.

PUBLICIDAD

Ana Huang confirmó que trabaja en King of Lust, nueva entrega de Kings of Sin, y afirmó que quiere volver a Argentina - (Gentileza de Editorial Planeta)

De qué tratan las sagas de Ana Huang que arrasan en BookTok

La carrera literaria de Huang se organiza en un mismo universo compartido, conocido entre sus lectoras como Anaverse, donde personajes secundarios de una saga suelen aparecer como cameos en otra.

La saga Twisted, la más popular a nivel mundial, sigue a un mismo grupo de amigos a lo largo de cuatro libros: Twisted Love narra la historia entre Alex Volkov, un multimillonario frío y traumado, y Ava Chen, hermana de su mejor amigo; Twisted Games cuenta el romance entre una princesa europea, Bridget von Ascheberg, y su guardaespaldas, Rhys Larsen; Twisted Hate desarrolla la relación de amor y odio entre Jules Ambrose y Josh Chen, hermano de Ava; y Twisted Lies sigue el vínculo de cita falsa entre el magnate de la ciberseguridad Christian Harper y la influencer Stella Alonso.

PUBLICIDAD

Las ediciones de Twisted y Kings of Sin, entre los títulos más buscados por los lectores argentinos - (Gentileza de Editorial Planeta)

Precisamente Rhys Larsen fue protagonista de uno de los momentos más comentados del encuentro con bookfluencers: su nombre se repitió como el favorito indiscutido entre las asistentes, al punto de que Huang bromeó sobre poder identificar el gusto literario de cada lectora según el personaje que mencionaban.

Entre las consultas más recurrentes estuvo la de qué libro recomendar a un lector nuevo, y la autora explicó que la elección depende del gusto de cada persona: “Twisted suele ser el clásico. Pero si eso es demasiado para alguien y prefiere romances más ligeros, probablemente The Striker”, señaló, aunque remarcó que conviene leer primero Twisted antes de Kings of Sin por la interconexión entre ambas sagas.

Ana Huang firmó ejemplares durante más de tres horas en el Recoleta Mall, en su primera visita a Argentina - (Gentileza de Editorial Planeta)

Esa segunda saga, Kings of Sin, ambientada en un club exclusivo de multimillonarios de Nueva York, toma como base los siete pecados capitales: Rey de la ira narra un matrimonio de conveniencia entre Dante Russo y Vivian Lau; Rey de la soberbia sigue al reservado Kai Young y su vínculo con una camarera caótica; Rey de la codicia aborda un matrimonio fracturado por la ambición entre Dominic y Alessandra; y Rey de la desidia cuenta la historia de Xavier Castillo y Sloane.

La serie continúa con Rey de la envidia y Rey de la gula, ya publicados en español, y avanza hacia su séptima entrega, Rey de la lujuria, que Huang confirmó estar escribiendo en la actualidad. La autora adelantó además que su próxima serie, todavía sin título, tendrá un tono más oscuro, en la línea de Rey de la ira.

La autora dedicó tiempo a cada lector durante la firma masiva realizada en Buenos Aires - (Gentileza de Editorial Planeta)

Por su parte, Gods of the Game traslada el universo de Huang al ámbito del deporte profesional a través de The Striker y The Defender, con un tercer título, The Keeper, previsto para octubre. Antes de estas sagas, la autora había debutado con If Love, una tetralogía sin edición oficial en español que sigue distintas parejas a lo largo de historias marcadas por reencuentros y segundas oportunidades.

Tras la reunión exclusiva, Huang se trasladó a la firma abierta al público general, que comenzó a las 15 horas y para la cual los asistentes debían contar con una entrada gratuita reservada con anticipación. Quienes consiguieron ese acceso empezaron a hacer fila desde las nueve de la mañana en el Recoleta Mall, seis horas antes del inicio de la actividad. Durante más de tres horas, la autora dedicó su firma a cada uno de los ejemplares que sus lectores llevaron al lugar, en el cierre de su primer paso por Argentina.