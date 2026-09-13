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La segunda parte de ‘Enfrentados: Marfil’ ya está confirmada: el rodaje ha terminado, pero falta por confirmar la fecha de estreno

Ester Expósito ha afirmado que “se vuelve mucho, mucho más oscura”

Los actores Ester Expósito y Hugo Diego García conversan sobre su nueva película 'Enfrentados: Marfil'.
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La secuela de Enfrentados: Marfil, que se llamará Enfrentados: Ébano, ya está rodada y reunirá de nuevo a Ester Expósito y Hugo Diego García como Marfil Cortés y Sebastián Moore. La película continuará la historia que dejó abierta, aunque Prime Video todavía no ha comunicado una fecha oficial de estreno.

Las dos entregas de la bilogía de Mercedes Ron se filmaron de manera consecutiva entre Madrid y Nueva York. El rodaje comenzó en febrero de 2025 y terminó en julio de ese año, por lo que el estreno de la segunda parte apunta a 2027.

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La continuación retomará el secuestro de Marfil, que queda en manos de Iván sin conocer aún que su padre fue asesinado. Mientras tanto, Sebastián intentará encontrarla después de que la primera película revelara que trabaja como agente encubierto e investigaba los negocios de Alejandro Cortés.

'Enfrentados: Marfil'. (Prime Video via AP)
'Enfrentados: Marfil'. (Prime Video via AP)

Ester Expósito anticipó una secuela más oscura y con más acción

La protagonista ha adelantado que el tono cambiará de forma marcada en la segunda película. “Se vuelve mucho, mucho más oscura”, aseguró en una entrevista recogida por Europa Press. La actriz añadió que Enfrentados: Ébano tendrá “mucha más acción y thriller”. Sus declaraciones sitúan a la secuela en un terreno más tenso que el de la primera parte, centrada en la convivencia forzada entre Marfil y su guardaespaldas.

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Expósito también vinculó esa transformación con el tratamiento de la violencia contra las mujeres. “No puedo hablar mucho de la segunda parte, pero ahí es donde más se expone este problema de la violencia sistemática hasta escalas —en la segunda película lo veréis—, hasta escalas muy fuertes contra la mujer. No quiero hacer spoilers”, adelantó la intérprete. La actriz ha sugerido antes que la espera por el nuevo filme no sería extensa. “Creo que no habrá mucha espera, podría ser peor”.

Una mujer y un hombre en ropa deportiva se miran de cerca, la mujer en posición elevada sobre el hombre, recostados sobre una colchoneta
Ester Expósito y Hugo Diego Garcia. (Prime Video)

Hugo Diego García y Mercedes Ron adelantaron escenas y giros

Hugo Diego García, por su parte, ha destacado que la segunda entrega incluirá secuencias que entusiasmaron a los dos protagonistas. En declaraciones recogidas por Europa Press, el actor dijo que en Ébano “hay muchas escenas muy guays” y cree que “la gente va a flipar”.

Mercedes Ron, autora de la bilogía, sostuvo que la nueva película se diferenciará de Marfil. La escritora coincidió con Expósito al definirla como “más oscura”. Además, la presentó como “una montaña rusa de emociones” y prometió: “No os vais a aburrir. Están todo el rato pasando cosas”.

Óscar Pedraza, director de las dos películas, también habló de un cambio de enfoque. “Es una montaña rusa en la que no sabes nunca qué va a pasar”, ha señalado. El cineasta afirmó que intervendrán nuevos personajes “que tienen muchísimo carisma” y consideró que el cierre será “muy, muy adecuado”.

Expósito y García volverán como Marfil y Sebastián. Entre los regresos previstos, se encuentran también los de Lluís Homar como Logan, Joaquín Ferreira como Ray, Eric Masip como Iván, Zoe Bonafonte como Gabriela y Majo Gámez como Tami. La lista también contempla a Joâo Bettencourt como Liam y Leander Vivey como Wilson. Prime Video no ha confirmado nuevos integrantes del reparto para la continuación.

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