Exclusivo: el video con el que acusan a L-Gante por amenazas

El video con el que acusan a L-Gante por amenazas

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La causa que investiga al cantante L-Gante por presuntamente amenazar con armas de fuego a una vecina para que abandone la casa que alquila en la localidad de General Rodríguez, cuenta con un elemento clave: un video aportado por la denunciante donde se vería al músico gritarle desde un auto junto a dos acompañantes.

Infobae accedió a la grabación, que dura poco más de 1 minuto y 15 segundos. Si bien la imagen no es clara y no se logra distinguir a Elián Valenzuela con nitidez, sí se logran escuchar gritos provenientes de una camioneta estacionada a metros de la casa de la denunciante.

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La investigación se inició a partir de la presentación de una mujer radicada el 29 de agosto, quien dijo que, ese día, el músico fue hasta su vivienda, exhibió un arma de fuego y le advirtió a una familiar que debían abandonar el lugar porque “toda la manzana” le pertenecía.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 19.30. La mujer contó que había salido de su casa para realizar unas compras junto a sus hermanos y que, cuando se encontraba aproximadamente a dos cuadras de la vivienda, recibió un llamado de su cuñada, quien le comunicó que había llegado L-Gante acompañado por otras diez personas, y que todos tenían armas de fuego.

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Siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, la cuñada le dijo que Valenzuela había hablado con ella y le había manifestado que tenían que irse del lugar porque “toda la manzana es de él”.

La denuncia contra L-Gante

Ante esa situación, la denunciante aseguró que regresó inmediatamente a la propiedad junto a sus hermanos, preocupada por la integridad física de sus hijos y de los otros menores que se encontraban dentro de la vivienda.

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Cuando llegaron, siempre según su declaración, Valenzuela y las personas que lo acompañaban ya se habían retirado del lugar. Sin embargo, la situación no habría terminado allí: la mujer relató que, mientras se encontraba en la vereda de la propiedad junto a su hermana y otros familiares, observó una camioneta negra de gran porte estacionada sobre la calle Arturo Illia.

La denunciante identificó al conductor como Elián Valenzuela y señaló que viajaba acompañado por dos hombres. Según la denuncia, uno de los ocupantes bajó parcialmente la ventanilla y exhibió un arma de fuego. Luego habría realizado ademanes simulando portar un arma.

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La denunciante sostuvo que Valenzuela hizo “las mismas señas” y que posteriormente abrió la puerta delantera del lado del conductor y gritó una expresión.

Frente a esa escena, la mujer intentó acercarse para registrar con su teléfono la patente de la camioneta. No pudo hacerlo con claridad porque, según declaró, el vehículo emprendió la fuga en dirección al Barrio Bicentenario. De todos modos, afirmó haber conseguido realizar una breve filmación de la camioneta.

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En la denuncia, la denunciante explicó que decidió presentarse ante la Policía porque “teme por su integridad física y la de sus familiares”.

Qué encontraron en los allanamientos

Este lunes por la noche se llevó a cabo una serie de allanamientos en propiedades vinculadas al cantante y a su entorno, en el marco de la causa penal que lo investiga por amenazas.

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Los allanamientos en General Rodríguez secuestraron una BMW X5 y tres celulares en una causa que imputa a L-Gante por amenazas coactivas agravadas y violación de domicilio

Los procedimientos apuntaron a dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y a un domicilio particular, ambos puntos situados en General Rodríguez. Según pudo saber Infobae, entre los elementos secuestrados figuran una BMW X5 y tres teléfonos celulares. El operativo se enmarca en una investigación por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, causa en la que Valenzuela quedó formalmente imputado.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, con apoyo de dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local. Contaron con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano, y del Juzgado de Garantías N° 2 del mismo departamento judicial.

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El automóvil incautado sería, de acuerdo con la pesquisa, el mismo que Valenzuela habría utilizado en al menos uno de los episodios que dieron origen a la denuncia, motivo por el cual fue retenido como prueba material. Los tres celulares secuestrados, por su parte, serán sometidos a peritajes tecnológicos con el fin de extraer información relevante para el expediente.

Durante los allanamientos, dos personas fueron notificadas de manera formal sobre la formación de la causa: el propio Valenzuela, de 26 años, y un allegado identificado como E. J. A. C., también de 26 años. Ambos resultaron imputados bajo los cargos de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real entre sí.

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