Un artista plasmó con dureza cómo las olas de calor del verano azotaron París y a sus personas sin hogar

La ilustradora Marina Antonova trabaja en un dibujo para su serie titulada "Crónicas de un planeta en calentamiento" en Beaumont-les-Valence, en el sur de Francia, el 12 de septiembre de 2026 (AP/Laurent Cipriani)

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A medida que París emerge de meses de calor sofocante, las temperaturas más frescas del otoño son recibidas con los brazos abiertos, como a un viejo amigo. Pero las imágenes del verano más caluroso de Francia permanecen grabadas en la memoria, y también en la obra de la ilustradora Marina Antonova.

París es admirada en todo el mundo por su belleza estética, pero en los últimos meses la ciudad ha sido noticia por otro motivo, ya que las temperaturas máximas, que han batido récords, superaron los 40 °C (104 °F) en sus calles abrasadoras.

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En una serie de dibujos titulada “Crónicas de un planeta en calentamiento”, Antonova ha plasmado una ciudad bajo un intenso estrés por calor y cómo esto afectó en particular a las personas sin hogar.

«La ola de calor empeoró mucho la situación», declaró Antonova en una reciente entrevista en el apartamento parisino donde realizó gran parte de su obra. «Normalmente, el invierno es la época más difícil para las personas sin hogar; ahora nos encontramos ante una situación en la que tanto el invierno como el verano son terribles».

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La ilustradora Marina Antonova convirtió el verano más caluroso de Francia en una serie de dibujos sobre el calor extremo, los incendios y la situación de las personas sin hogar en París (AP/Laurent Cipriani)

Otro infierno con el que lidiar

Sus dibujos muestran a personas sin hogar aferrándose a sus rodillas, encorvadas por la desesperación o acurrucadas en las aceras en aparente derrota.

“Era un contraste enorme: gente trabajando en elegantes oficinas con aire acondicionado y personas sin hogar durmiendo frente a esas oficinas”, dijo Antonova, de 37 años. “No puedo imaginar cómo sobrevivían”.

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Antonova ha tenido que mudarse constantemente de alojamientos temporales desde que llegó a Francia hace cuatro años procedente de Rusia. Aunque recibió ayuda de amigos, a menudo tuvo que lidiar con vivir en malas condiciones, con estrés mental y con poco dinero.

El profundo sufrimiento de las personas sin hogar la conmovió profundamente, y sintió angustia por no poder ayudarlas más.

En invierno, las mantas al menos pueden brindar calor, pero ¿cómo se elimina el calor cuando el cuerpo sufre todo el día y las temperaturas nocturnas son extremadamente altas? «Les traes agua y hielo, pero nunca para», dijo Antonova, quien plasmó el comportamiento intimidante de un «sol abrumador» a través de su elección de colores.

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“En mis imágenes predomina el amarillo, un color ácido”, dijo Antonova. “Normalmente, uno asocia el sol con algo agradable, pero este año fue muy diferente para todos. Se sentía muy agresivo y peligroso, y además hubo incendios por todo el país”.

“Era un contraste enorme: gente trabajando en elegantes oficinas con aire acondicionado y personas sin hogar durmiendo frente a esas oficinas”, dijo Antonova, de 37 años. “No puedo imaginar cómo sobrevivían” (AP/Laurent Cipriani)

La vida salvaje no se libra

Algunos de sus otros dibujos muestran animales desorientados en bosques en llamas. Incluso los ciervos corren hacia el fuego porque, vayan por donde vayan, no hay escapatoria. La naturaleza se ve así trastocada.

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«¿Qué ocurre con la belleza cuando el propio paisaje se vuelve hostil?», pregunta Antonova. «Los incendios forestales arrasaron el sur de Europa y, posteriormente, en un lugar que durante mucho tiempo se consideró a salvo, en las afueras de París. En julio, el fuego asoló el bosque de Fontainebleau».

Un incendio histórico arrasó los bosques cercanos a Burdeos, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. Italia, España y otros países europeos experimentaron temperaturas extremas en el continente que se calienta más rápidamente del mundo.

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Francia registró al menos 7.200 muertes más de lo habitual durante las sucesivas olas de calor de este año, según la agencia nacional de salud pública, basándose en modelos estadísticos que utilizan datos de años anteriores.

“Crónicas de un planeta en calentamiento” plantea la pregunta de cómo será la vida cotidiana cuando el cambio climático deje de ser una predicción y se convierta en una condición permanente.

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«Estas pinturas no son ilustraciones de un solo acontecimiento», añadió Antonova, quien comenzó a dibujar de niña. «Son observaciones de un futuro que ya ha llegado».

«¿Qué ocurre con la belleza cuando el propio paisaje se vuelve hostil?», pregunta Antonova (AP/Laurent Cipriani)

Antonova dibuja “antipostales” de París

Debido al drástico impacto de la ola de calor en la vida cotidiana, París se convirtió en un lugar difícil para pasear bajo el sol.

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“Tengo una amiga artista que aún vive en Rusia. Cuando le envié mis nuevos dibujos de París, me dijo: ‘¡Oh, gracias! Después de esto, jamás volveré a París’”, contó Antonova. “Llamamos a esta serie ‘antipostales’. El tipo de postales que te hacen pensar que no quieres ir al lugar. Es una especie de broma triste”.

¿Podrían las futuras olas de calor, por ejemplo, disuadir a la gente de hacer cola en los destinos turísticos más populares de la ciudad? “En cinco o diez años, París podría volverse tan caluroso que la gente tal vez no quiera venir, al menos no en verano”, sugirió Antonova.

«Mi serie sobre la ola de calor me dio la oportunidad de observar lugares muy familiares desde una perspectiva nueva», añadió. «Para replantearme las atracciones turísticas en un contexto más siniestro y peligroso».

Cómo dibujó

Antonova dibujaba en un iPad, a menudo a partir de fotos tomadas con su teléfono en diferentes partes de la ciudad.

“Desde que me convertí en inmigrante, me resultaba difícil organizar estudios cada vez que me mudaba, así que empecé a trabajar más con la ilustración digital”, explicó.

“Normalmente no hago dibujos sobre noticias porque necesito más tiempo para procesar la información y crear la pintura. El iPad te da esa inmediatez porque es mucho más rápido.”

Fuente: AP