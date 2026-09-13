Cultura

“Los espíritus del museo”, una muestra convierte a los visitantes en parte de las obras

La FotoGalería Sara Facio presenta una exposición donde el fotógrafo Andrés Wertheim mezcla a quienes recorren salas con cuadros históricos

“Los espíritus del museo” de Andrés Wertheim
El 8 de septiembre se inaugura la muestra "Los espíritus del museo", de Andrés Wertheim, en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín
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La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta la muestra Los espíritus del museo, del fotógrafo argentino Andrés Wertheim. La exposición, que se puede visitar con entrada gratuita, propone una lectura sobre la relación entre el pasado y el presente a través de retratos que fusionan a los visitantes de museos con las pinturas que observan.

Wertheim construye sus imágenes con la técnica de la doble exposición realizada directamente en cámara, sin intervención de programas de edición. El procedimiento superpone, en un mismo cuadro fotográfico, la figura de un visitante y la obra pictórica que contempla en ese instante. El resultado son escenas donde los cuerpos parecen habitados por las pinturas y donde lo histórico se encarna en el presente.

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“Los espíritus del museo” de Andrés Wertheim
Andrés Wertheim realiza las imágenes con doble exposición en cámara, sin edición digital

“Mirar una obra no es situarse ante algo distante: es adentrarse en un pasado vivo que modifica nuestra propia experiencia”, explica el fotógrafo, quien remarca que su búsqueda excede el registro literal de la fotografía. Según sus palabras, la técnica “da posibilidades técnicas para dar vida a algo que parece estar oculto”.

El curador e investigador Alasdair Foster, editor de la plataforma Talking Pictures, especializada en entrevistas a fotógrafos de distintas partes del mundo, aportó una lectura sobre el sentido de la serie. “Las fotografías de Andrés Wertheim revelan que el museo es un lugar de apariciones inquietantes. Pero las pinturas están tan vivas hoy como cuando fueron creadas”, señaló Foster.

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“Los espíritus del museo” de Andrés Wertheim
La exposición "Los espíritus del museo" propone una relación entre pasado y presente a través de retratos de visitantes de museos y pinturas

El curador extendió la reflexión hacia el propio espectador: “Es nuestra mortalidad la que mide el tiempo, no la de ellas... en la fugacidad de nuestra existencia, quizás seamos nosotros los verdaderos fantasmas en el museo”, planteó.

Una trayectoria formada junto a Horacio Coppola

Andrés Wertheim nació en Buenos Aires en 1962 e inició su formación fotográfica en 1984 bajo la guía de Horacio Coppola. Su carrera incluyó más de veinte años de residencia en Alemania y reconocimientos como el Premio Fomento a las Artes de Radio France y el Premio Adquisición Buenos Aires Photo.

“Los espíritus del museo” de Andrés Wertheim
La técnica de doble exposición superpone en una misma fotografía al visitante del museo y la obra pictórica que observa

El fotógrafo publicó los libros Los espíritus del museo, Miradas remotas y 27. Parte de su obra integra colecciones de instituciones como el Kunsthistorisches Museum de Viena y el Museum of the Americas, en Washington.

La muestra podrá visitarse en la FotoGalería Sara Facio, del Teatro San Martín, ubicada en la avenida Corrientes 1530, de martes a viernes de 14 a 21 horas, y sábados y domingos de 13 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Fuente: Prensa CTBA.

Fotos: © Andrés Wertheim (gentileza Departamento de Prensa CTBA).

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