Cultura

Teatro Coliseo Podestá, 140 años y un premio histórico: la distinción de Teatro del Mundo, la temporada 2025 y una pista única bajo la platea

La sala de La Plata recibe por primera vez el galardón en Instituciones. La ceremonia en el Centro Cultural Rojas y un jurado amplio marcaron el tono

Teatro Coliseo La Plata
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El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata recibió el reconocimiento en la categoría Instituciones de los Premios Teatro del Mundo por la actividad escénica de la temporada 2025, una distinción que llega durante sus 140 años de trayectoria ininterrumpida y premia la gestión de la sala de la capital bonaerense. Es la primera vez que el teatro obtiene este galardón.

La entrega se realizó en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El premio es organizado desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y reconoce producciones e instituciones de los distintos circuitos teatrales argentinos e internacionales.

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La selección contempla 19 rubros de la actividad escénica, con Diplomas de Trabajos Destacados y un Premio Mayor por categoría. El jurado evalúa las poéticas, la innovación y la experimentación teatral, la originalidad, la creatividad, la escasa visibilidad en los medios masivos y el acompañamiento a artistas emergentes.

Teatro Coliseo La Plata
La selección contempla 19 rubros de la actividad escénica, con Diplomas de Trabajos Destacados y un Premio Mayor por categoría

La edición que distinguió al Coliseo Podestá reunió a 50 investigadores y críticos de la Universidad de Buenos Aires, además de invitados especiales de la Ciudad de Buenos Aires y de otros puntos del país. La coordinación general estuvo a cargo del crítico, historiador y docente teatral Jorge Dubatti.

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El director del teatro, Alejo García Pintos, recibió la distinción durante la ceremonia y vinculó el aniversario con uno de los rasgos arquitectónicos e históricos del edificio: “Hace casi tres años que me toca dirigir este hermoso teatro que cumple 140 años y que alberga debajo de su platea la última pista de circo criollo que queda en pie”.

La sala atraviesa obras de puesta en valor destinadas a mejorar sus instalaciones, incorporar un nuevo sistema de climatización y optimizar su funcionamiento general. García Pintos agradeció el respaldo del intendente de La Plata, Julio Alak: “Le agradezco al intendente de La Plata, Julio Alak, que me da todas las herramientas para ponerlo lindo y recibir a todos en las mejores condiciones y, sobre todo, para producir teatro y tener un elenco estable de 20 actores y actrices de la ciudad”.

Teatro Coliseo La Plata
Alejo García Pintos

El director subrayó que los intérpretes no contaban con continuidad laboral desde hacía “muchísimo tiempo”. La conformación de ese elenco estable se integra a una programación que convocó a públicos diversos y abarcó música, espectáculos infantiles, humor, danza y teatro independiente.

La oferta del Coliseo también incluyó Laberinto Podestá, el último aplauso, la primera producción propia de toda la historia de la institución. Las visitas guiadas y teatralizadas por el edificio completaron las actividades destinadas a acercar a los asistentes al recorrido histórico de la sala.

El teatro abrió sus puertas en 1886 bajo el nombre de Politeama Olimpo, el mismo año en que se estrenó la versión hablada de Juan Moreira. La obra, impulsada por José Juan Podestá, dio origen al teatro gauchesco y sentó las bases de una tradición escénica vinculada desde sus inicios con la familia que dio nombre al Coliseo.

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