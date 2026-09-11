Cómo se escribe según la RAE: Juegos Suramericanos, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con motivo de los Juegos Suramericanos, que se celebran en Argentina del 12 al 26 de septiembre, se ofrece una serie de claves para una redacción adecuada de las noticias relacionadas.

Como indica la Ortografía de la lengua española , los nombres de los torneos deportivos se escriben con mayúscula inicial en cada término significativo: «Comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe».

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Para referirse al número ordinal que indica la edición , es válido usar los números romanos ( XIII ) o los arábigos con punto y letra volada ( 13.ª edición ). Si se prefiere escribir con letras, es adecuado optar por decimotercera , en una sola palabra y sin tilde (opción recomendada), o décima tercera , en dos palabras, con ambos términos en femenino y tilde en el primero. Si se emplea el ordinal en masculino plural para concordar con juegos , podría escribirse XIII , 13. os , decimoterceros o décimos terceros .

Para aludir al subcontinente americano que engloba los países situados al sur del istmo de Panamá, son apropiadas las formas América del Sur , Sudamérica y Suramérica , pero no Sur América ni Sud América . En cuanto al gentilicio, son válidos sudamericano y suramericano .

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La utilización del artículo es opcional en algunos topónimos , como (la) Argentina , (el) Brasil , (el) Ecuador , (el) Paraguay , (el) Perú o (el) Uruguay . De acuerdo con la ortografía académica, en caso de emplear el artículo, este se escribirá con minúscula inicial por no formar parte del nombre propio del país.

La grafía adecuada en español del nombre de la provincia que albergará los Juegos Suramericanos es Santa Fe , escrito en dos palabras y sin tilde , pues el segundo elemento es monosílabo, tal y como señala el Diccionario panhispánico de dudas .

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Las pruebas de surf se disputarán en el océano Atlántico. Conviene recordar que, según la Ortografía de la lengua española , los sustantivos genéricos que figuran en los nombres de los accidentes geográficos ( mar , océano , volcán …) se escriben generalmente en minúscula: océano Atlántico . Sí se escribe con mayúscula la palabra mar en el topónimo Mar del Plata , pues forma parte del nombre de esa ciudad.

A continuación, se ofrece información relacionada con los nombres de algunos de los deportes y disciplinas que forman parte del programa y que pueden ofrecer dudas, tomando como referencia las denominaciones que emplea la organización de esta edición.

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— Aguas abiertas . También recibe los nombres de natación en aguas abiertas o nado en aguas abiertas .

— Bádminton . Se escribe con tilde y no es apropiada la variante badmington .

— Balonmano . Esta es la forma mayoritaria, pero en algunos países, como Chile o Nicaragua, se utiliza handbol (adaptación del extranjerismo handball ), con pronunciación aguda, según el Diccionario de americanismos .

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— Bochas . Acabado en s , designa, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española , al ‘juego entre dos o más personas, que consiste en intentar que las bolas que cada uno lanza por turnos se acerquen más que las de los otros a un bochín lanzado a cierta distancia al principio de cada juego’. La bola se llama asimismo bocha .

— Bowling . En función del país, se conoce también como bolos , boliche y bolo americano . Si se opta por el extranjerismo crudo, se escribe en cursiva.

— Boxeo . En la mayoría de los países hispanohablantes se usa este término. En Ecuador y México se emplea box . Ambas son formas adecuadas y aparecen recogidas en el diccionario académico.

— Canotaje . Tanto piragüismo como canotaje son voces válidas para referirse a este deporte. La segunda es más frecuente en América. Una de las modalidades recibe el nombre de canotaje de eslalon , mejor que slalom .

— Ciclismo . Las pruebas de ciclismo en los Juegos Suramericanos están divididas en cinco especialidades: BMX estilo libre , mejor que BMX freestyle ; BMX carrera , mejor que BMX race ; ciclismo de montaña o MTB ; ciclismo en pista y ciclismo de ruta (o en ruta ).

— Ecuestre . Recibe también los nombres de equitación , hípica e hipismo .

— Esgrima . Es una palabra femenina, por lo que lo indicado es hablar de la esgrima , no el esgrima .

— Esports . Se prefiere el uso de la expresión deportes electrónicos .

— Esquí náutico y wakeboard . El extranjerismo puede sustituirse por esquí acuático sobre tabla . En caso de optar por el anglicismo, este se escribe en cursiva.

— Futbol . También es válida fútbol , con pronunciación grave y tilde.

— Gimnasia . Está dividida en tres modalidades: gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín o de trampolín (mejor que gimnasia trampolín ).

— Hockey sobre césped . El anglicismo hockey puede adaptarse al español como jóquey , aunque su uso es minoritario. El extranjerismo se escribe en cursiva.

— Judo . Se pronuncia con el sonido de la letra j . Si se pronuncia con el sonido de la y , lo más apropiado es escribir yudo .

— Karate . La pronunciación habitual de este sustantivo es karate , sin tilde, aunque en España se prefiere kárate , también válida.

— Levantamiento de pesas . Este deporte recibe también el nombre de halterofilia .

— Lucha grecorromana . Con doble erre entre las vocales para mantener el sonido fuerte, no greco-romana ni grecoromana .

— Natación . Una de las modalidades es la natación artística , anteriormente denominada nado sincronizado o natación sincronizada .

— Pádel . Es la adaptación de paddle y lleva tilde en la a por ser una palabra llana acabada en consonante distinta de n o s .

— Pentatlón moderno . La voz pentatlón se escribe sin h intercalada y con tilde.

— Polo acuático . En ciertas áreas se denomina waterpolo.

— Ráquetbol . O raquetbol , con pronunciación aguda y sin tilde. Ambas están recogidas en el Diccionario de la lengua española .

— Remo . Para aludir a una de sus disciplinas, se recomienda emplear remo costero o remo de mar , en lugar de remo coastal y así evitar el extranjerismo.

— Rugby 7 . Puede adaptarse este extranjerismo, que va en cursiva, como rugbi . También es válida la forma « rugby»/rugbi a siete , mejor que seven a side o seven .

— Skateboarding . En español se pueden utilizar las alternativas monopatinaje y patinaje en tabla .

— Softbol . Tanto softbol como sóftbol son formas adecuadas, pero se prefieren las variantes sófbol y sofbol , sin la t .

— Squash . Como puede verse en el diccionario académico, el nombre de este deporte va en cursiva.

— SUP . La sigla se escribe en redonda y con mayúsculas, pero el desarrollo ha de ir en cursiva y con minúsculas iniciales: stand up paddle .

— Surf . Aunque es una voz procedente del inglés, lo adecuado es escribirla en redonda, pues se adapta al sistema grafofonológico del español.

— Taekwondo . Esta es la grafía más habitual, aunque es igualmente posible usar taekuondo .

— Tenis de mesa . Esta construcción o la adaptación pimpón son las formas preferibles al extranjerismo ping-pong .

— Triatlón . Se escribe con tilde y sin h intercalada.

— Voleibol . Cuenta con diversas variantes de su nombre, todas válidas, con diferencia de uso en función del país: vóleibol , volibol o vólibol , además del acortamiento vóley , que aparece en vóley playa .

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.