Cultura

Con una jornada dedicada a género y derecho, hoy cierra la Feria del Libro Jurídico

El evento, que comenzó el 8 de septiembre, llega a su última fecha con una agenda centrada en las discusiones contemporáneas sobre igualdad, representación y marcos jurídicos. ¿Dónde? En la Facultad de Derecho de la UBA

Estanterías de madera repletas de libros encuadernados sobre derecho y personas sentadas al fondo en mesas de estudio.
Con una jornada dedicada a género y derecho, hoy cierra la Feria del Libro Jurídico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre catálogos especializados, nombres centrales del pensamiento jurídico argentino y una agenda atravesada por discusiones de alto voltaje público, la Feria del Libro Jurídico llega a su jornada de cierre en la Facultad de Derecho de la UBA, con una actividad que pone el foco en uno de los debates más persistentes del presente: la relación entre género y derecho.

Empezó el martes y hoy es su último día. De 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí, además de los stands de editoriales dedicadas al campo jurídico, el punto central del día será la mesa Género y derecho en la actualidad, prevista para las 18, una conversación que reunirá a especialistas de distintas áreas para revisar cómo se inscribe hoy la perspectiva de género en el sistema judicial, la producción académica y la discusión pública.

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La actividad tendrá entre sus expositoras a la doctora en Filosofía Diana Maffia, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho y del Programa Debates Feministas en los Derechos de la UBA; a la consejera electa de la Facultad de Derecho Marisa Herrera; a la defensora pública oficial Julieta Di Corletto; y a la antropóloga e investigadora del Conicet, Deborah Daich. La moderación estará a cargo de Aluminé Moreno, especialista en políticas públicas de género y género en el sistema de justicia.

El encuentro funciona, en ese marco, como el momento de mayor visibilidad de una feria que desde el martes reunió a editoriales, juristas, docentes, estudiantes y lectores interesados en un universo que rara vez sale del circuito profesional, pero que atraviesa temas decisivos de la vida social. La organización está a cargo de la Facultad junto con la Comisión del Libro Jurídico de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

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facultad derecho buenos aires
La Feria del Libro Jurídico se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Foto: Grosby)

A lo largo de las tres jornadas, la propuesta reunió catálogos vinculados con derecho penal, laboral, civil, comercial y otras ramas, en un espacio pensado para acercar materiales de estudio, actualización y consulta. Participan más de 15 sellos especializados, entre ellos Ediciones Didot, elDial.com, Praxis Jurídica Ediciones, Rubinzal-Culzoni Editores, Siglo XXI, Eudeba, Erreius, Ediar, Thomson Reuters-La Ley, Marcial Pons, Editorial Biblos, Noveduc, Jusbaires y EDICON.

La feria había comenzado el martes 8 con una mesa sobre régimen penal juvenil, centrada en la reforma de la ley en la materia que empezará a regir en septiembre de 2026. Un día después, el miércoles 9, la programación continuó con un debate sobre modernización laboral, dedicado a los cambios, desafíos y discusiones abiertas en ese terreno.

En ese recorrido, la jornada de hoy condensa buena parte del perfil que buscó construir esta edición: una conversación entre libros, práctica profesional y discusiones contemporáneas. La mesa sobre género y derecho aparece como el cierre de mayor densidad pública, en un contexto en el que las disputas sobre igualdad, representación, violencias y acceso a la justicia ocupan un lugar sostenido en la agenda argentina.

“Es muy importante para nosotros poder reunir a los distintos sellos especializados en un mismo lugar para visibilizar y ofrecer el material de excelencia que hay disponible: para que puedan tener acceso a las novedades a través de los propios editores, conocer catálogos y además actualizarse participando de debates sobre lo que hoy los abogados y abogadas necesitan saber. La feria genera un ámbito de encuentro entre colegas”, sostuvo Lorena Banfi, integrante de la Comisión del Libro Jurídico de la CAL.

Con los stands abiertos hasta las 20 horas y una programación que reserva su instancia principal para el final de la tarde, la edición 2026 de la Feria del Libro Jurídico se despide este jueves en Buenos Aires con una escena que excede el mundo editorial: la discusión sobre cómo el derecho lee, incorpora y disputa los cambios sociales de su tiempo.

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