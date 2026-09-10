Cultura

John Malkovich canceló su actuación en Israel por una cita falsa difundida por sus promotores

El actor suspendió su participación en una puesta prevista en Tel Aviv luego de que la productora usara una supuesta declaración suya sobre la guerra en Gaza que, según su entorno, nunca existió

John Malkovich cancela su actuación en Israel por una cita falsa difundida por sus promotores (REUTERS/Yara Nardi)
John Malkovich cancela su actuación en Israel por una cita falsa difundida por sus promotores (REUTERS/Yara Nardi)
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John Malkovich canceló una presentación prevista en Israel luego de que los promotores difundieran una cita atribuida al actor estadounidense que él afirmó que era completamente falsa. El productor del espectáculo reconoció el error, alegando un “error humano”.

En los últimos años, Israel se ha enfrentado a un creciente aislamiento cultural debido a la guerra en Gaza, la violencia de los colonos y la ocupación militar de Cisjordania. Varios artistas internacionales se han negado a actuar en Israel, y el Festival de Israel, un evento cultural anual, se celebró este año sin ningún artista internacional.

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Malkovich tenía previsto presentar en Tel Aviv en abril El crítico musical, una comedia itinerante que combina música clásica y críticas a compositores de fama mundial.

Un reciente comunicado de prensa citó a Malkovich diciendo: “Estoy encantado de regresar a Israel y espero reencontrarme con el cálido público israelí, con el que siento una gran cercanía y solidaridad”. La cita apareció en algunos medios de comunicación israelíes y estadounidenses.

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Malkovich declaró a The Hollywood Reporter que “nunca hizo las declaraciones que se citaron, ni fue consultado antes de que se publicaran”.

«Yo no pronuncié esas frases, y desde luego no las apruebo, ni reflejan mis sentimientos», dijo. «Por este motivo, he decidido que no puedo participar en la función de Tel Aviv».

Los representantes de Malkovich no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

El actor suspendió su participación en una puesta prevista en Tel Aviv luego de que la productora usara una supuesta declaración suya sobre la guerra en Gaza que, según su entorno, nunca existió (REUTERS/Yara Nardi)
El actor suspendió su participación en una puesta prevista en Tel Aviv luego de que la productora usara una supuesta declaración suya sobre la guerra en Gaza que, según su entorno, nunca existió (REUTERS/Yara Nardi)

Alon Yurik, el productor israelí del programa, declaró que la cita se atribuyó erróneamente a Malkovich debido a un “error humano”. Añadió que la producción se puso en contacto con los medios de comunicación para eliminar la cita y corregir las informaciones, y que ya había emitido una disculpa.

“Lamento que el incidente haya llegado al punto de tener que cancelar la actuación”, dijo Yurik.

Malkovich ya ha actuado en Israel. Ha declarado que actuar en un país no significa que esté de acuerdo con sus líderes políticos ni con sus políticas.

Malkovich ha sido nominado dos veces al Premio de la Academia y entre sus películas destacan Las amistades peligrosas, En la línea de fuego y Con Air.

En 1999, interpretó una versión ficticia de sí mismo en Cómo ser John Malkovich, donde un titiritero con dificultades, interpretado por John Cusack, descubría un portal a la mente del actor.

Malkovich protagoniza junto a Sam Rockwell la película de este año Wild Horse Nine, que se centra en el papel de la CIA en el golpe militar de 1973 en Chile.

Fuente: AP

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