Tip de la RAE: 25 años del 11S, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11S, se proponen una serie de claves lingüísticas relacionadas.

En esta sigla, que contiene un elemento numérico, son válidas las formas 11S y 11-S , ya que no es obligatorio incluir el guion, cuyo uso es cada vez menos frecuente .

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Como ocurre con otras denominaciones alternativas de edificios, aquella por la que se conoce a las dos torres que pertenecían al World Trade Center se escribe con mayúscula en ambas palabras : las Torres Gemelas .

Como expresión genérica en referencia al área de mayor devastación en un desastre, zona cero se escribe con minúsculas («Visitó la zona cero del ataque terrorista»). Las mayúsculas son posibles por antonomasia en alusión a la zona donde estaban las Torres Gemelas si la referencia queda clara en el contexto: «El 11S no terminó en la Zona Cero». En ningún caso son necesarias las comillas.

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La abreviatura por truncamiento extremo de Estados Unidos es EE. UU. , con puntos tras cada bloque de letra duplicadas y con espacio intermedio . Otra opción es la sigla EUA ( Estados Unidos de América ), mejor que la inglesa USA .

Este nombre se escribe con el artículo al en minúscula y unido con guion . Por otra parte, la letra q es la que se ha asentado en este caso concreto. Según la pronunciación, son válidas las variantes al-Qaida y al-Qaeda .

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El Departamento de Defensa de EE. UU. (y su sede) se conoce como Pentágono por la forma del edificio. Esta denominación se escribe con mayúscula inicial y no necesita resalte .

La forma asentada en español del nombre del estado donde impactó uno de los aviones es Pensilvania , mejor que la grafía inglesa Pennsylvania . Su gentilicio es pensilvano .

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En los nombres de los aeropuertos , mencionados con frecuencia al hablar del lugar de origen y destino de los aviones, el sustantivo genérico se escribe con minúscula (a no ser que se aluda a la entidad que gestiona tal espacio): aeropuerto Logan de Boston .

Con este verbo son posibles varias construcciones. En el uso intransitivo, puede ser no pronominal («La torre colapsó») o, menos frecuentemente, pronominal («La torre se colapsó»); en el transitivo, que es aún menos habitual, puede decirse que «Las llamas colapsaron la torre». Conviene recordar, en cualquier caso, alternativas como derrumbarse o venirse abajo .

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Expresiones como monumento conmemorativo o monumento en memoria son preferibles a memorial con este sentido, que resulta un calco del inglés .

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.