Cultura

A cuatro años de su muerte, Javier Marías regresa con inéditos sobre vida, literatura, política y fútbol en un libro que revela su mirada más personal

“Aquí me paro” reúne 66 textos desconocidos o dispersos en los que el autor reflexiona sobre temas públicos y privados y habla de episodios y personajes que marcaron su trayectoria

Alfaguara publicará el 10 de septiembre "Aquí me paro", un libro de Javier Marías con textos sobre vida, literatura, política y fútbol
Alfaguara publicará el 10 de septiembre "Aquí me paro", un libro de Javier Marías con textos sobre vida, literatura, política y fútbol
Guardar

A punto de cumplirse cuatro años del fallecimiento de Javier Marías (Madrid, 1951-2022), la editorial Alfaguara publicará el próximo 10 de septiembre Aquí me paro, una colección de textos en los que el autor de Corazón tan blanco o Los enamoramientos reflexiona sobre la vida, la literatura, la política o el fútbol.

Son 66 textos —artículos, ensayos, discursos o prólogos— escritos entre 2001 y 2020, más de una docena de ellos inéditos en español y el resto dispersos hasta ahora en distintos periódicos, revistas y otras publicaciones.

PUBLICIDAD

Aquí me paro empezó a gestarse en enero de 2020, cuando el escritor y académico madrileño tuvo la idea, pero en esas fechas se hallaba inmerso en su novela Tomás Nevinson, que vio la luz en marzo de 2021, y pensaba que la recopilación de estas piezas no corría prisa.

“La novela, la pandemia y otros asuntos hicieron que aparcara el proyecto para un futuro más o menos próximo y sin concretar”, ha señalado la editora Inés Blanca. Pero su muerte, el 11 de septiembre de 2022, truncó ese futuro.

PUBLICIDAD

Javier Marías empezó a preparar "Aquí me paro" en 2020, pero la escritura de "Tomás Nevinson", la pandemia y su muerte en 2022 interrumpieron el proyecto
Javier Marías empezó a preparar "Aquí me paro" en 2020, pero la escritura de "Tomás Nevinson", la pandemia y su muerte en 2022 interrumpieron el proyecto

Blanca, responsable también de otras compilaciones de ensayos y artículos del autor madrileño, como Aquella mitad de mi tiempo. Al mirar atrás (2008) o Donde todo ha sucedido. Al salir del cine (2005), ha agrupado esta nueva colección por temas.

Salir indemne incluye textos en los que hace memoria sobre su propia vida, desde su miedo a volar a su labor editorial en Reino de Redonda o su relación con Jess Franco -tío materno y cineasta de culto- o Michi Panero.

En Pararme a pensar, Marías reflexiona sobre su obra y el proceso creativo; en Para no llamarnos a engaño agrupa los textos de política y sociedad, del impacto del 11-S a la ley antitabaco, y en Las mejores lecciones habla de películas y series, como Centauros del desierto o Los Soprano.

Portada del libro Aquí me paro de Javier Marías, con una silueta humana dentro de una proyección de luz en forma de reloj.
Otra oportunidad para leer a Javier Marías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción desinteresada comprende sus artículos sobre fútbol, una de sus grandes pasiones desde niño; Los que iluminan el mundo, sobre la obra de otros autores, clásicos y contemporáneos, y Homenajes está dedicado a personalidades del mundo cultural, como Antonio López, Pierre Bourdieu o Coetzee.

La editora Inés Blanca organizó "Aquí me paro" por temas, como ya hizo en otras compilaciones de ensayos y artículos de Javier Marías
La editora Inés Blanca organizó "Aquí me paro" por temas, como ya hizo en otras compilaciones de ensayos y artículos de Javier Marías

Marías supo poner en palabras muchas de nuestras intuiciones más íntimas, incluso aquellas que ignorábamos que nos rondaran la mente”, ha señalado Blanca.

La editora considera que los lectores que solo hayan leído las novelas y cuentos de Javier Marías tendrán la oportunidad de descubrir “al hombre que recupera recuerdos, al ciudadano que observa la sociedad y opina con enorme agudeza, al fino pensador literario, al cinéfilo entusiasta de sus series y filmes favoritos, al apasionado del fútbol”.

Y para quienes ya conozcan todas sus facetas, será un reencuentro con la prosa de quien llegó a ser candidato al Nobel. “Para unos será un refugio y para otros un descubrimiento”, dice.

La elección del título del libro ha corrido a cargo de su viuda, Carme López Mercader, y corresponde al ensayo homónimo que la revista Ínsula publicó en 2013 y que versa sobre las Novelas ejemplares de Cervantes, “el escritor más libre de todos los tiempos”, para Marías.

"Aquí me paro" incluye apartados sobre la obra de Javier Marías, la política y sociedad, y su mirada sobre películas y series como "Los Soprano" y "Centauros del desierto"
"Aquí me paro" incluye apartados sobre la obra de Javier Marías, la política y sociedad, y su mirada sobre películas y series como "Los Soprano" y "Centauros del desierto"

El libro cierra con un apéndice que recoge el comunicado de rechazo del Premio Nacional de Narrativa en 2012, concedido a su novela Los enamoramientos, en el que explica las razones de su postura de no aceptar ningún premio oficial y de rechazar “toda remuneración que procediera del erario público”.

“Lamentaría que esta postura mía se viera como un desdén hacia nadie. No lo es. Se trata de una cuestión de consecuencia. Es decir, de mi deseo de ser consecuente”.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press y archivo.

Temas Relacionados

Literatura españolaLibros EspañaEscritores EspañolesJavier Marías

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria del cine crea Iris, un fondo para apoyar al cine independiente, organizarse frente a la IA y la crisis de las salas

La nueva entidad nace con el respaldo de directores como Jafar Panahi, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Sofia Coppola, y apunta a reforzar la producción fuera de los grandes estudios y plataformas

La industria del cine crea Iris, un fondo para apoyar al cine independiente, organizarse frente a la IA y la crisis de las salas

Clara Zetkin, activista alemana: “Cuando los hombres matan, nos toca a nosotras luchar por la preservación de la vida”

El origen de una proclama desobediente, lanzada desde la clandestinidad en los albores de la Primera Guerra Mundial. La historia de un mensaje que transformó el pacifismo en una bandera del feminismo

Clara Zetkin, activista alemana: “Cuando los hombres matan, nos toca a nosotras luchar por la preservación de la vida”

Rita Segato, Sylvia Saítta y Lucrecia Martel participarán de la séptima Feria del Libro de Flores

El encuentro se hará el sábado 3 de octubre en el barrio de Flores, con entrada gratuita, actividades en la calle y una programación que incluye a más de 200 editoriales y al Coro Nacional de Niños

Rita Segato, Sylvia Saítta y Lucrecia Martel participarán de la séptima Feria del Libro de Flores

Aracataca comienza la cuenta atrás para celebrar el centenario del nobel García Márquez

El pueblo natal del gran autor colombiano prepara homenajes, actividades culturales y celebraciones especiales rumbo a los 100 años de su nacimiento

Aracataca comienza la cuenta atrás para celebrar el centenario del nobel García Márquez

Extracción colonial, exhibición hasta 2020 y una restitución: Universidad de Oxford regresará 39 restos humanos a la India

El Museo Pitt Rivers, que alberga la mayor colección de artefactos de la comunidad naga del mundo, confirmó que está preparando la repatriación después de que se aprobara una solicitud de restitución

Extracción colonial, exhibición hasta 2020 y una restitución: Universidad de Oxford regresará 39 restos humanos a la India

DEPORTES

El rotundo cambio de Julián Álvarez en una foto presentación del Atlético de Madrid tras quedarse en el club

El rotundo cambio de Julián Álvarez en una foto presentación del Atlético de Madrid tras quedarse en el club

El pase de Mudryk cortó una racha de 17 años en la Premier League

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

Un club de la Premier League denunció ataques racistas contra uno de sus nuevos fichajes

Federico Gil, campeón mundial de tiro, se prepara para Los Ángeles 2028: “Siempre me movilizó la excelencia”

TELESHOW

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

INFOBAE AMÉRICA

Ortega impone en Nicaragua el período presidencial más largo del hemisferio

Ortega impone en Nicaragua el período presidencial más largo del hemisferio

Ecuador pone a Japón en la mira y busca avanzar hacia un nuevo TLC

Bolivia imputa a 11 chinos y 7 bolivianos por minería ilegal y legitimación de ganancias ilícitas

El pase de Mudryk cortó una racha de 17 años en la Premier League

El jefe del OIEA pidió acceso a las plantas nucleares iraníes: “La vía más rápida es que Irán se comprometa”