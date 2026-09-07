Extracción colonial, exhibición hasta 2020 y una restitución: Universidad de Oxford regresará 39 restos humanos a la India (Mary Turner / The New York Times)

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La Universidad de Oxford devolverá a la comunidad naga, en el noreste de India, los restos de 39 personas que fueron extraídos durante la era colonial británica, informó el museo este lunes.

El Museo Pitt Rivers, que alberga la mayor colección de artefactos naga del mundo, confirmó que está preparando la repatriación después de que la universidad aprobara una solicitud de restitución presentada por el Foro para la Reconciliación Naga (FNR, por sus siglas en inglés).

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Los restos “han estado lejos de su tierra natal durante demasiado tiempo”, dijo la directora del museo, Laura Van Broekhoven, en un comunicado.

Los restos humanos fueron recolectados a comienzos del siglo XX por administradores coloniales británicos y algunos permanecieron en exhibición pública hasta 2020.

El Museo Pitt Rivers alberga la mayor colección de artefactos de la comunidad naga del mundo (Mary Turner / The New York Times)

“Para los naga, la repatriación no se trata simplemente de huesos y restos ancestrales que encuentran el camino de regreso a su tierra, sino, de manera importante, de la memoria que vuelve a donde pertenece”, señalaron el FNR y otras organizaciones naga, al celebrar el acuerdo. La solicitud abarcaba 40 conjuntos de restos humanos, indicó el Museo Pitt Rivers.

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La Universidad de Oxford aprobó la devolución de 39 de ellos el 13 de julio, al concluir que uno de los ejemplares “no tiene una procedencia clara como naga”.

El museo señaló que está “trabajando estrechamente” con la comunidad naga para acordar una fecha para la ceremonia de entrega, que aún no ha sido fijada.

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El acuerdo forma parte de un movimiento internacional más amplio para repatriar artefactos y restos humanos adquiridos por instituciones occidentales durante la era colonial.

En 2022, el Museo Horniman de Londres devolvió 72 artefactos a Nigeria (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En 2022, el Museo Horniman de Londres devolvió 72 artefactos a Nigeria, entre ellos 12 bronces de Benín, y a comienzos de este año la Universidad de Edimburgo devolvió los cráneos de seis personas a un grupo de nativos estadounidenses.

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Grecia lleva décadas exigiendo al Reino Unido la devolución de los Mármoles del Partenón, al sostener que fueron saqueados a comienzos del siglo XIX por Lord Elgin, embajador británico ante el Imperio otomano.

Londres insiste en que fueron adquiridos legalmente y sucesivos gobiernos británicos han señalado que la decisión corresponde al Museo Británico, donde se conservan.

Fuente: AFP