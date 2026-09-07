Cultura

La industria del cine crea Iris, un fondo para apoyar al cine independiente, organizarse frente a la IA y la crisis de las salas

La nueva entidad nace con el respaldo de directores como Jafar Panahi, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Sofia Coppola, y apunta a reforzar la producción fuera de los grandes estudios y plataformas

Jafar Panahi, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Sofia Coppola de pie en un escenario con afiches de cine y equipo de filmación.
Los cineastas Jafar Panahi, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Sofia Coppola apoyan la creación de Iris, una organización a favor del cine independiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Figuras destacadas de la industria audiovisual mundial se comprometieron el lunes a defender el cine frente a las amenazas planteadas por la inteligencia artificial generativa y los teléfonos inteligentes, durante una inédita cumbre internacional celebrada en Francia.

El primer “Foro Lumière”, que reunió a unos 220 participantes de 65 países en la localidad de Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, concluyó con una serie de iniciativas a favor del cine, que sufre de una caída de la asistencia a las salas desde la pandemia del covid (-40% en cinco años en todo el mundo).

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“Estamos aquí para comprender lo que está ocurriendo y aportar una respuesta colectiva”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, al inaugurar el encuentro.

“Si no logramos responder eficazmente a estos cambios, nos enfrentaremos sin duda alguna a una crisis”, señaló su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, cuyo país copatrocinó el evento.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la «Cumbre Lumière» —una reunión sobre el futuro del cine y la industria de la imagen en movimiento— celebrada en la Fundación Maeght de Saint-Paul-de-Vence, en el sureste de Francia, el 7 de septiembre de 2026. (Foto de Valery HACHE / POOL / AFP)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la «Cumbre Lumière» —una reunión sobre el futuro del cine y la industria de la imagen en movimiento— celebrada en la Fundación Maeght de Saint-Paul-de-Vence, en el sureste de Francia, el 7 de septiembre de 2026. (Foto de Valery HACHE / POOL / AFP)

La cumbre reunió a responsables de grandes estudios de Hollywood, plataformas de streaming, cadenas de televisión, productores, distribuidores y representantes de la industria cultural de varios continentes, en un intento por encontrar puntos de consenso para apoyar al sector.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ocupó un lugar central en los debates.

Macron advirtió contra el riesgo de que esta tecnología termine “sustituyendo a los creadores”, mientras que Lee llamó a “abrir una era en la que la IA se desarrolle de forma más responsable”.

Los organizadores defendieron la necesidad de un nuevo marco de cooperación internacional para el cine, inspirado en los mecanismos multilaterales utilizados en ámbitos como el cambio climático.

Una mujer con audífonos sostiene una libreta y mira un monitor de video rodeada de focos y equipos en un set de cine.
Los organizadores defendieron la necesidad de un nuevo marco de cooperación internacional para el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las iniciativas anunciadas figura la creación de Iris, una organización de apoyo al cine independiente respaldada por cineastas como los hermanos Dardenne, Jafar Panahi, Pedro Almodóvar y Sofia Coppola, que contará con un presupuesto inicial de 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares).

Sin embargo, las principales compañías de inteligencia artificial estuvieron ausentes de la cumbre.

Tampoco participó YouTube, que rechazó la invitación de los organizadores y cuya actividad es criticada por parte de la industria audiovisual, que acusa a la plataforma de competir directamente con la creación cinematográfica sin contribuir a su financiación.

El encuentro contó con el apoyo de personalidades como George Clooney y Martin Scorsese, quien calificó el foro como “el debate global que todos necesitamos”

Fuente: AFP

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