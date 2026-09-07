Rita Segato, Sylvia Saítta y Lucrecia Martel participarán de la séptima Feria del Libro de Flores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La séptima edición de la Feria del Libro de Flores se hará el sábado 3 de octubre en el barrio porteño de Flores, con entrada libre y una programación que reunirá a más de 200 editoriales, charlas, recitales, talleres y actividades comunitarias bajo la consigna “Use el martillo”.

La jornada se desarrollará entre las 15 y las 22 en distintos puntos del barrio, con eje en el cruce de Morón y Artigas y en la Cazona de Flores, ubicada en Morón 2453. Entre las figuras anunciadas aparecen Lucrecia Martel, Rita Segato, Sylvia Saítta y el Coro Nacional de Niños, en una programación que combinará literatura, pensamiento, música y propuestas para infancias.

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La organización definió “Use el martillo” como el lema de esta edición e interpretó esa imagen como una herramienta de intervención colectiva ante el contexto actual. En el texto de presentación, la feria contrapone ese símbolo a la “motosierra libertaria” y lo presenta como un instrumento de alerta, resistencia y reconstrucción.

Según la gacetilla, la propuesta busca sostener un espacio de encuentro en la calle y de acceso gratuito a la producción editorial independiente. En ese marco, la feria se presenta como una acción cultural y política impulsada por colectivos independientes y una escuela pública de oficios, con la intención de “romper el aislamiento” y de promover salidas compartidas frente al deterioro social.

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La Feria del Libro de Flores se hará el sábado 3 de octubre, con entrada gratuita, actividades en la calle y una programación que incluye a más de 200 editoriales

El escenario principal, ubicado en Morón y Artigas, abrirá a las 15:30 con una conversación sobre el espacio público junto a Mapa de la policía. Más tarde, a las 16:15, se realizará la charla “Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos”, con participación de Francesca Lessa y Sebastián Santana.

A las 17 está prevista la actividad “Libros para entender lo que nos pasa”, con Inés Hopenhayn, Juan Felipe Salguero, Jose Amore y Melina Alexia Varnavoglou. Luego habrá una presentación sobre el mural del CFP 24, seguida por la actuación del Coro Nacional de Niños a las 17:50.

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Uno de los momentos centrales llegará a las 18, cuando suba al escenario Lucrecia Martel. A las 19, Sylvia Saítta participará de una actividad por los 100 años de El juguete rabioso, de Roberto Arlt. El cierre del bloque de conversaciones será a las 20, con “La viralización de la violencia”, una charla de Danú Gontijo y Rita Segato. La jornada terminará a las 21 con “Cumbia hasta el lunes”.

La segunda sede de la feria, la Cazona de Flores, tendrá una programación paralela desde las 15. Allí se realizará “La barrial internacional. Ferias autogestivas de Buenos Aires, Brasil y Chile”, una actividad centrada en experiencias de organización cultural.

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El Coro Nacional de Niños participará de la Feria del Libro de Flores

Más tarde, a las 16:30, se presentará “El tarot también es del barrio”, con Elisa Carricajo. A las 17:30 será el turno de “Horacio Quiroga. El anarquista solitario”, con Wilson Alves-Bezerra, y a las 18:30 se desarrollará “Redondos. A quién le importa”, con Agustín Valle, Ignacio Gago y Ezequiel Gatto.

Además de las charlas y presentaciones, la organización anunció una grilla de propuestas complementarias distribuidas en distintos espacios del barrio. Entre ellas figuran una muestra del Taller Popular de Serigrafía a 25 años de 2001, proyecciones de cortos sobre ferias, libros y Flores, una posta de salud del Hospital Álvarez y un espacio para infancias coordinado por Kamishibai Infinito, Asociación Francesco Tonucci y Recujuegos.

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La programación también incluye mecánica comunitaria de bicicletas, activación serigráfica, peluquería, masajes, una peña del Centro Cultural Roberto Arlt y maquillaje infantil. Las actividades se extenderán entre las 15 y las 21 en distintos puntos del barrio, según el cronograma difundido por los organizadores.

La feria es organizada por el Centro de Formación Profesional 24, Tinta Limón Ediciones, La Periférica Distribuidora, Distrito Comix, Divagario y la Feria de Artigas. La convocatoria mantiene el formato de acceso libre, al aire libre y con fuerte presencia de sellos independientes.

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En la gacetilla, los organizadores remarcan que el encuentro es gratuito y abierto “para quien quiera habitar este suelo común de Flores”. La actividad de este año volverá a concentrar en una sola jornada una red de editoriales, espacios culturales y colectivos barriales que trabajan durante todo el año y que tendrán su punto de encuentro público el sábado 3 de octubre.