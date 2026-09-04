Healing fiction: 7 libros coreanos que convirtieron el descanso emocional en fenómeno editorial

El healing fiction, o literatura de sanación, nació en Japón y se popularizó masivamente en Corea del Sur - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El healing fiction, o literatura de sanación, es un género nacido en Japón y popularizado masivamente en Corea del Sur que se propone algo distinto a lo que persigue la narrativa tradicional: no busca sorprender con giros de guion ni sostenerse sobre un conflicto central, sino ofrecer consuelo emocional y calma frente al agotamiento diario, la soledad y la presión social.

Sus historias transcurren en espacios acotados y acogedores —una librería de barrio, una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, una lavandería, un taller de cerámica— donde personajes golpeados por la hipercompetencia laboral o por rupturas emocionales deciden, por fin, bajar las revoluciones. El motor narrativo no son los grandes giros, sino las conversaciones tranquilas entre desconocidos y los pequeños actos de bondad, muchas veces con un toque de realismo mágico que convierte lo cotidiano en metáfora: sueños que se compran, tiendas que lavan recuerdos dolorosos, farmacias que venden pociones de amor.

PUBLICIDAD

La literatura de sanación busca ofrecer consuelo emocional y calma frente al agotamiento diario, la soledad y la presión social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ho-Yeon Kim, autor de La asombrosa tienda de la señora Yeom, reflexionó sobre esa etiqueta editorial en una entrevista con Infobae. “Si hay realmente un lector que necesita ese consuelo, esa sanación, y llega a una librería, ve esa sección de healing fiction, agarra mi libro y a través de él logra obtener fuerza o un aliento para seguir viviendo, ¿eso no sería lo mejor para algún escritor?”. Kim contó que, durante la firma de ejemplares, varios lectores se acercan a contarle que atravesaban un momento difícil y que su libro les había dado consuelo. “Una razón por la cual escribí este libro es para eso, para que puedan, a través de él, obtener nuevas fuerzas. Y me da mucha alegría”, mencionó el escritor sobre su bestseller.

El fenómeno conectó globalmente después de la pandemia, cuando millones de lectores en todo el mundo buscaron una lectura “antiestrés”: libros que no generan ansiedad, sino que funcionan como un descanso mental y una validación de que está bien detenerse. Siete títulos surcoreanos, con ventas que superan el millón de ejemplares y traducciones a más de veinte idiomas, componen esta selección.

PUBLICIDAD

1- La farmacia del amor de la familia Botero — Lee Sun-Young

El healing fiction se aparta de la narrativa tradicional porque no se sostiene en giros de guion ni en un conflicto central

Lee Sun-Young nació en Seúl, se graduó en escritura creativa en la Universidad de Hanyang y obtuvo una maestría en la Universidad de Dankook. Ganó el premio Korea New Wave con Mil años de silencio, una novela ambientada en la Antigua Grecia, y es considerada una de las escritoras contemporáneas más versátiles de su país. En esta novela, una farmacia que afirma vender amor abre sus puertas en un barrio residencial y despierta tanto curiosidad como sospecha entre los vecinos: ¿cuál es el secreto de la “poción de amor” que venden, si la hermosa farmacéutica está casada con un hombre tan feo que parece salido de un cuadro de Fernando Botero?

Alrededor de la inauguración y de sus primeros clientes desfilan personajes peculiares: un casamentero que cree que el trabajo no tiene nada que ver con el amor, un empleado público que busca esposa para complacer a sus padres, un chico enamorado de la madre de su novia. La novela reflexiona sobre las expectativas que depositamos en las relaciones y lo que puede suceder si usamos el amor como remedio.

PUBLICIDAD

2- La asombrosa tienda de la señora Yeom — Ho-Yeon Kim

Ho-Yeon Kim afirmó que La asombrosa tienda de la señora Yeom busca dar consuelo y nuevas fuerzas a lectores en momentos difíciles

Ho-Yeon Kim trabajó como novelista, dramaturgo y escritor de cómics antes de convertirse en uno de los nombres más vendidos de Corea del Sur. Ganó el noveno premio literario Segye en 2013, y en 2021 esta novela fue elegida libro del año por Yes24 y audiolibro del año por Millie. La historia sigue a Dokgo, un hombre que vive en la calle y duerme en la estación de Seúl después de haberlo perdido todo —trabajo, casa, familia e incluso la memoria—. Cuando encuentra un monedero, decide devolvérselo a su dueña, la señora Yeom, una exprofesora que gestiona una pequeña tienda abierta las 24 horas.

Ella lo invita a comer siempre que quiera y, ante una vacante en el turno de noche, le ofrece trabajo. Desde ese puesto, Dokgo empieza a ayudar a la gente del barrio, y ese contacto con los demás lo ayuda a recuperar la memoria y una razón para vivir. El libro vendió más de un millón de ejemplares en Corea y se tradujo a veintitrés idiomas.

PUBLICIDAD

3- La lavandería de almas de Marigold — Jungeun Yun

Los personajes de la literatura de sanación enfrentan la hipercompetencia laboral y las rupturas emocionales antes de decidir detenerse

Jungeun Yun es autora de más de diez libros, entre ellos Live the Way You Want y To Travel or To Love, y conduce el pódcast The Path of Books. Considera que escribir es un acto de autorreflexión y una forma de conectar con los demás. Esta es su novela debut, y sigue a Jieun, una joven que nació con poderes misteriosos que no sabe controlar. Tras un accidente en el que provocó la desaparición de su familia, promete vivir un millón de vidas con tal de volver a encontrarlos, y una noche crea la lavandería de almas de Marigold.

Su servicio consiste en “lavar” el dolor más profundo de los corazones: escucha a sus clientes compartir recuerdos infelices y transfiere esa tristeza a camisetas en forma de manchas que, tras un centrifugado, se convierten en pétalos de flores. Cinco almas heridas —un cineasta frustrado, una influencer que perdió el control, una madre traicionada, una mujer abandonada y un fotógrafo refugiado en un trabajo mundano— acuden a ella en busca de consuelo. La novela se posicionó entre los cinco libros más vendidos de Corea y fue traducida a diez idiomas.

PUBLICIDAD

4- Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong — Hwang Bo-Reum

El género avanza con conversaciones tranquilas, actos de bondad y recursos de realismo mágico que vuelven metáfora lo cotidiano

Hwang Bo-Reum es una escritora coreana radicada en Seúl que publicó tres libros de ensayos antes de escribir su primera novela. El libro, publicado inicialmente en formato digital, despertó un interés enorme entre los lectores y se convirtió en un fenómeno internacional que se publicará en veinte países, con más de tres millones de ejemplares vendidos. La historia sigue a Yeongju, dueña de una librería en un callejón tranquilo de Seúl, que después de su divorcio decidió dejar atrás las expectativas ajenas para perseguir el sueño de tener su propio negocio.

A medida que lucha para que la librería prospere, Yeongju también descubre facetas de sí misma que desconocía. El local se transforma en un espacio donde almas heridas —desde un barista solitario hasta una vendedora de café infelizmente casada— encuentran refugio, sanan y aprenden que nunca es tarde para empezar de nuevo.

PUBLICIDAD

5- La gran tienda de los sueños — Miye Lee

El fenómeno global del healing fiction creció después de la pandemia con lectores que buscaron libros antiestrés y siete títulos surcoreanos superaron el millón de ejemplares

Miye Lee nació en Busan, se licenció en Ciencia de Materiales e Ingeniería en la Universidad Nacional de Busan y trabajó como ingeniera de semiconductores en Samsung Electronics. Autopublicó digitalmente su primera novela y alcanzó el 1.812% de su meta de financiamiento gracias a los lectores en internet, lo que propició su edición en papel. El libro se convirtió en uno de los más vendidos de Corea en 2020 y 2021.

La historia transcurre en una ciudad a la que solo se accede al dormir, donde la tienda de Dallergut ofrece experiencias oníricas para todos los gustos: viajar a una isla paradisíaca, reencontrarse con el amor de la vida, volar por los aires. Penny, la joven protagonista, es entrevistada por Dallergut e incorporada a la tienda, pero en su primer día le roban todo un día de ventas del sueño de mayor valor del establecimiento. La autora suele tener sueños que permanecen en su memoria y considera fundamental dormir ocho horas para empezar bien el día.

PUBLICIDAD

6- El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong — Kim Jiyun

Las historias del healing fiction transcurren en espacios acogedores como librerías, tiendas de conveniencia, lavanderías y talleres de cerámica

Kim Jiyun nació en Seúl en 1992, estudió en la Universidad de Dankook con especialización en escritura creativa y completó un curso de guion en la Asociación de Escritores y Radiodifusión de Corea. La idea de esta novela, su primera, surgió cuando la autora vio las luces de una lavandería durante un paseo. La historia transcurre en Yeonnam-dong, un barrio vibrante de Seúl, donde una pequeña lavandería —entre luces cálidas, libros y aroma a café— ofrece a sus vecinos un refugio de calma en medio del bullicio urbano.

Una mañana, un cliente olvida allí un cuaderno, y sus páginas empiezan a llenarse de confesiones, miedos y sueños anónimos de desconocidos que antes solo se cruzaban en silencio. Cuando el diario revela un relato más oscuro, los habituales de la lavandería deben desentrañar el misterio para proteger la comunidad que construyeron sin darse cuenta.

PUBLICIDAD

7- Historias del taller de cerámica Soyo — Yeon Somin

El motor narrativo de la literatura de sanación son las conversaciones entre desconocidos, los actos de bondad y un realismo mágico ligado a lo cotidiano

Yeon Somin es una joven promesa de la literatura y el guion en Corea del Sur, ganadora del prestigioso Korea New Writer’s Award, colaboradora activa de la comunidad de escritores Brunch y guionista independiente para proyectos televisivos de grandes cadenas. En su tiempo libre practica cerámica, una pasión que volcó directamente en esta novela. La historia sigue a Jeongmin, agotada de su trabajo como redactora de programas televisivos, que decide tomarse un tiempo a solas y termina en un pequeño taller de cerámica dirigido por una misteriosa profesora.

La calidez del lugar, el olor a arcilla y el café que comparte con sus compañeros la hacen sentirse viva por primera vez en mucho tiempo. Durante ese año, Jeongmin entabla amistades inesperadas, entre ellas con un joven cuya relación de pareja se está deteriorando, y ambos empiezan a apoyarse mutuamente. A medida que se acerca el invierno, Jeongmin deberá decidir si se queda en su zona de confort o si vale la pena arriesgarse a enfrentar los recuerdos de los que lleva huyendo.