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El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

La pareja eligió la Patagonia para pasar unos días a puro relax junto a la pequeña que tienen en común

La pareja eligió el sur para pasar unos días de relax y grabaron un divertido momento (Video: Instagram)
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El Polaco y Barby Silenzi eligieron dejar de lado sus actividades profesionales y agendas llenas de conciertos, compromisos y eventos para organizar un viaje de descanso a Bariloche junto a Abril, su hija en común. En redes sociales publicaron imágenes y videos donde se los vio disfrutando del destino: entre los paisajes de nieve y las pistas, los tres construyeron un muñeco bajo los pinos característicos de la localidad rionegrina y protagonizaron una batalla de bolas de nieve entre los árboles.

Las imágenes mostraron a la familia recorriendo distintos sectores del cerro Catedral en un día de buena luz solar, con el pico nevado de fondo y cielo despejado. Selfies en la montaña, juegos sobre la nieve y recorridos por zonas arboladas compusieron el registro que Abril acompañó con el texto “Bariloche 2026 con papi y mami” en sus redes sociales.

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Para las salidas al cerro, los tres eligieron indumentaria térmica con el mismo diseño. El cantante lució una campera con motivo camuflado en blanco y negro con detalles en azul, gorro del mismo color y anteojos de esquí sobre la cabeza; en otra de las salidas sumó un buzo negro con estampa gráfica. Silenzi optó por el mismo patrón camuflado en tonos rosa, negro y blanco, con gorro rosa con pompón y anteojos de espejo. Abril completó el trío con una campera negra con estampado rosa y blanco, guantes con diseño de conejitos y, según la toma, distintos gorros: uno celeste con un parche de Stitch y otro rosa con pompón.

Buena parte del registro fotográfico tuvo a la menor como protagonista. En varias tomas apareció tirada sobre la nieve, boca abajo, con los guantes apoyados sobre el piso nevado. De fondo se distinguieron un arco inflable rojo, la torre amarilla de la aerosilla y las casas de estilo montañés que rodearon el circuito de esquí.

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Otro de los momentos capturados fue la construcción de un muñeco de nieve en un sector arbolado, rodeado de pinos con nieve acumulada en las ramas. Los tres aparecieron arrodillados alrededor de la figura mientras tomaba forma. En una imagen posterior, Abril posó sola junto al muñeco ya terminado, que lucía sus anteojos de esquí de marco espejado y el gorro celeste con el parche de Stitch como decoración final.

La secuencia de fotos cerró con una imagen grupal en un sendero nevado entre pinos: El Polaco señalando con el pulgar hacia un costado, Silenzi con los brazos levantados y Abril al frente del grupo, con los anteojos de marco rojo sobre la cabeza y los guantes de conejitos puestos.

Un hombre, una mujer y una niña con ropa de nieve y antiparras posan en un camino cubierto de nieve rodeado de árboles
La pareja eligió Bariloche para pasar unos días en la nieve
Una niña sonríe en la nieve junto a un muñeco de nieve que lleva un gorro celeste y gafas de esquí
Abril se animó a armar un muñeco de nieve
Un hombre, una mujer y una niña posan rodeando un muñeco de nieve sobre la superficie nevada de un bosque de pinos
El Polaco, Barby y su hija posaron junto a la creación de la pequeña en Bariloche

Días después, Silenzi compartió un video en el que la pareja protagonizó una batalla de bolas de nieve en otro de los sectores boscosos del predio. La secuencia arrancó con ella agachada, juntando nieve con las manos, mientras el cantante de “Deja de llorar” permaneció de pie a pocos metros. Ambos conservaron la misma indumentaria de las salidas anteriores: la campera camuflada en tonos rosa, negro y blanco ella, y el conjunto azul, blanco y negro él.

El sendero donde ocurrió la escena estuvo flanqueado por pinos altos, con parches de nieve derretida entre los troncos y el cerro nevado asomando al fondo, entre la vegetación. En las tomas siguientes, la pareja se persiguió entre los árboles con bolas de nieve en la mano; en una de ellas, El Polaco lanzó nieve hacia adelante mientras caminaba hacia Silenzi, que retrocedió con los brazos extendidos.

Más adelante, Abril se sumó a la escena y avanzaron por el sendero detrás de El Polaco, en fila sobre la nieve compactada, con el cerro nevado como telón al fondo del camino. El video registró también el momento exacto en que El Polaco arrojó una bola con el brazo en alto, mientras Silenzi se agachó y se cubrió con las manos para esquivar el impacto.

El clip cerró con una revolcada grupal: los chicos y la pareja terminaron tirados sobre la nieve, junto a un montículo acumulado al costado del sendero, entre los troncos de los pinos que bordearon el camino.

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