Jornada financiera: el riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y se alejó de los 500 puntos

Los bonos argentinos subieron y los ADR negociaron mixtos pese a la baja de Wall Street.

Guardar

Los bonos argentinos reanudaron las ganancias este viernes y se distinguieron del comportamiento errático que exhibieron las acciones, con un riesgo país que cedió por cuarto día seguido y se alejó un poco más de la barrera de los 500 puntos básicos.

El indicador financiero, elaborado por la banca JP Morgan, descontó seis unidades para la Argentina, en los 490 puntos básicos, nuevamente debajo de los 500 puntos que sondeó las últimas tres semanas. De esta manera, se ubicó en su punto más bajo desde el 17 de agosto.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron 0,4% en promedio, pero el índice líder accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no consiguió sostener las ganancias iniciales y en el tramo final de la rueda restó 0,3% en pesos, en los 3.049.122 puntos.

“La plaza doméstica logró cerrar la semana bajo un marco de relativa estabilidad cambiaria y desacople frente a la volatilidad internacional”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street hubo números mixtos, entre los que destacaron las bajas de Globant (-3%) y Banco Francés (-1,8%), y las subas de Bioceres (+3,5%) y Cresud (+1,9%)

Los precios del petróleo exhibieron una leve suba y el barril de Brent del Mar del Norte avanzó 0,4%, en USD 95,94 para los contratos con entrega en noviembre. YPF subió 0,4%, a USD 52,62, mientras que Vista Energy restó 1,2 por ciento.

PUBLICIDAD

Por la celebración del Día del Trabajo en los EE.UU. el lunes 7, en Buenos Aires se adelantaron operaciones, ya que se espera un recorte de liquidez en el inicio de la próxima semana.

Los índices de Wall Street cayeron en un rango de 0,3% a 0,5%, luego de conocido un informe de empleo estadounidense.

La creación de empleo no agrícola en Estados Unidos fue de 162.000 nuevos puestos en agosto, muy por encima de la creación esperada de 55.000. Este indicador tan positivo llevó a especular con un sendero de suba de tasas en los EE.UU. más próximo de lo previsto.

PUBLICIDAD

La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1%, tal como se esperaba, con un incremento en la tasa de participación en el 61,6% de la población desde 61,4% anterior.

“El dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos resultó superior al previsto y ajustó las expectativas sobre la política monetaria”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.

PUBLICIDAD

Desde Balanz explicaron que “antes del reporte de empleo, el mercado incorporaba una suba de 25 puntos básicos para la reunión de la Fed del 16 de septiembre con una probabilidad de 54,2% y ahora lo hace con una probabilidad de 63%”.

“El foco al dato de hoy se había trasladado después del discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole, donde desde entonces el mercado venía incorporando con mayor probabilidad una suba en la tasa de política monetaria en septiembre”, agregaron los expertos de Balanz.

PUBLICIDAD

El dólar operó estable

El dólar mayorista cerró a $1.508, sin variación respecto del jueves, en otra sesión con muy elevado monto de operaciones, en los USD 736,3 millones en el segmento de contado.

“El mercado se mostró equilibrado entre oferta y demanda, aunque durante la segunda mitad de la jornada comenzó a operar con una mayor presión vendedora. La cotización llegó incluso a marcar un mínimo intradiario de $1504,50, pero sobre el final logró recuperar posiciones”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

PUBLICIDAD

El BCRA estableció un techo de $1.885,14 para su régimen de bandas cambiarias. El tipo de cambio oficial quedó a una distancia de 377,14 pesos o 25% de ese límite teórico para la flotación administrada.

El dólar al público quedó ofrecido sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de 2026 el dólar minorista exhibe una suba de 50 pesos o 3,4 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.528,60 para la venta y $1.477,21 para la compra.

PUBLICIDAD

La cotización marginal del dólar cedió cinco pesos o 0,3%, a 1.540 pesos.

El Banco Central absorbió USD 23 millones con su intervención cambiaria, el 3,1% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas bajaron USD 44 millones, a USD 50.756 millones, frente a la caída de 1,4% en la cotización del oro, a USD 4.482,50 la onza.

“Las reservas internacionales lograron recuperarse por encima de USD 50.000 millones luego de movimientos transitorios de encajes. En paralelo, la recaudación tributaria se mantuvo prácticamente estable en términos reales, con señales de debilidad en los impuestos vinculados a la actividad y al empleo formal”, puntualizó un reporte del equipo de Research de Puente.

“La dinámica cambiaria muestra una dolarización de carteras que no impidió que el BCRA continúe acumulando reservas. La autoridad monetaria mantiene como prioridad la desinflación y ha tolerado cierta flexibilidad en el tipo de cambio para sostener las compras de divisas”, estimaron los analistas.