El boom de las voces femeninas surcoreanas: 5 autoras que conquistaron a los lectores occidentales

Cuando se habla del fenómeno Hallyu, o “ola coreana”, la atención suele centrarse en las superproducciones audiovisuales que conquistan rankings globales, en el impacto planetario del k-pop, o en las rutinas de cuidado facial que posicionaron a Corea del Sur como referencia en cosmética. Pero esta expansión cultural, que empezó a perfilarse a fines de la década de 1990 como una estrategia de Estado para impulsar la economía a través del “soft power”, va mucho más allá del entretenimiento y el consumo. A la sombra del éxito de grupos como BTS y de películas como Parásitos, creció una vertiente literaria robusta y diversa, que encontró eco internacional en librerías, festivales y premios.

Este auge no es casual: responde a políticas públicas deliberadas, alianzas entre empresas culturales y el gobierno, e inversiones estratégicas en industrias creativas. En esa matriz, la literatura adquirió protagonismo como canal de exportación simbólica, y en ese marco emergió un conjunto de voces femeninas que en la actualidad concentran atención crítica y entusiasmo de los lectores. Novelas que abordan la desigualdad de género, la represión política, el trauma histórico o la búsqueda de identidad individual lograron traspasar fronteras, transformando a sus autoras en referentes globales.

Este boom literario surcoreano —parte del fenómeno Hallyu pero con identidad propia— encuentra su expresión más potente en autoras como Han Kang, Cho Nam-joo y Won-Pyung Sohn, que desde géneros y trayectorias distintas se posicionaron como narradoras esenciales del presente coreano. Sus obras, traducidas a decenas de idiomas y premiadas internacionalmente, ofrecen retratos complejos de una sociedad marcada por tensiones entre tradición y modernidad, y logran resonar más allá de Corea del Sur al tocar temas profundamente humanos.

5 voces femeninas surcoreanas

Han Kang

Han Kang explora la resistencia femenina y el trauma en obras como "La vegetariana" y "Actos humanos"

Nacida en Gwangju en 1970, Han Kang debutó como novelista en 1994 tras ganar un concurso literario del diario Seoul Shinmun. Su proyección internacional se consolidó con La vegetariana, publicada originalmente en 2007 y galardonada en 2016 con el Premio Booker Internacional. La novela explora el cuerpo femenino como espacio de resistencia y violencia a partir de una mujer que decide dejar de comer carne, desatando el desconcierto familiar.

Sus obras siguientes profundizan en la memoria, la pérdida y la relación entre lenguaje y trauma. Actos humanos (2024) aborda la masacre de Gwangju desde múltiples voces, mientras que Blanco y La clase de griego expanden su universo lírico y existencial. Su novela más reciente, Imposible decir adiós, obtuvo el Premio Médicis Étranger en Francia. Han Kang ha sido también profesora de Escritura Creativa y sus libros se han traducido a más de treinta idiomas.

Cho Nam-joo

Cho Nam-joo aborda el sexismo estructural en "Kim Ji-young, nacida en 1982", éxito de ventas y cine

Guionista televisiva durante una década, Cho Nam-joo, nacida en Seúl en 1978, irrumpió en el panorama literario con fuerza gracias a Kim Ji-young, nacida en 1982 (2019). La novela se convirtió en un éxito de ventas en Corea del Sur, con más de un millón de ejemplares vendidos, y fue traducida a numerosos idiomas. La historia de una mujer común, moldeada por el sexismo estructural desde su infancia hasta su maternidad, funcionó como catalizador de un movimiento de reflexión colectiva.

La obra fue finalista del National Book Award y llevada al cine en 2019. Previamente, Cho había publicado Cuando escuchas con atención (2011) y Para Comaneci (2016). Su último trabajo, Lo que sabe la señorita Kim, es una colección de relatos esperada por una audiencia ya cautiva.

Won-Pyung Sohn

Won-Pyung Sohn destaca con "Almendra", novela sobre la alexitimia y la profundidad psicológica

Escritora y directora de cine, Won-Pyung Sohn nació en 1979 y debutó en la literatura con Almendra, novela que se transformó en su mayor éxito hasta la fecha. La obra narra la historia de un joven con alexitimia, una condición que le impide identificar sus emociones, y se convirtió en un fenómeno editorial, destacada por su capacidad para entrelazar elementos de fantasía y realismo con una profundidad psicológica notable.

Su segunda novela, El impulso, aborda el tema de las segundas oportunidades. Ambas obras han sido traducidas a múltiples idiomas y consolidaron a Sohn como una voz fundamental para quienes buscan relatos intimistas con una dimensión social.

Hwang Bo-reum

Hwang Bo-reum cautiva con "Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong", fenómeno literario juvenil

Con base en Seúl, Hwang Bo-reum empezó su carrera publicando ensayos personales. Sus títulos incluyen I Will Read Every Day, I Tried Kickboxing for the First Time y This Distance Is Perfect. Sin embargo, su consagración llegó con Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong, su primera novela, lanzada inicialmente en formato digital.

El entusiasmo de sus lectores convirtió esta obra en un fenómeno literario, y actualmente su publicación está prevista en veinte países. La historia, centrada en una librería de barrio, captura la calidez de los vínculos cotidianos y la importancia de los espacios comunitarios, con una narrativa accesible que resuena especialmente entre jóvenes adultos.

Keum Suk Gendry-Kim

Keum Suk Gendry-Kim triunfa en la novela gráfica con "Hierba", sobre las "mujeres de consuelo"

La única autora de esta lista que trabaja principalmente en el campo de la novela gráfica, Keum Suk Gendry-Kim nació en Goheung y estudió en la Universidad de Sejong y en la École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo. Vivió diecisiete años en Francia antes de consagrarse con Hierba (2017), una obra sobre las mujeres coreanas obligadas a prostituirse durante la ocupación japonesa, conocidas como “mujeres de consuelo”.

Hierba fue traducida a más de cuarenta idiomas y recibió premios internacionales como el Premio Antifaz del Salón del Cómic de Valencia, el Splash de Sagunt y el Premio del Cómic Aragonés. Sus siguientes títulos incluyen La espera, Perros, Mañana será otro día y Mi amigo Kim Jong-un, actualmente en preparación. Además de dibujar y escribir, ha traducido más de cien libros y publicado álbumes ilustrados infantiles.