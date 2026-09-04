Cultura

‘Mis cosas preferidas’ reestrena en el Camarín de las Musas y ya no es la misma: su autora la considera “una obra nueva”

La pieza teatral de Macarena García Lenzi que se presenta desde este viernes en el Camarín de las Musas, parte de una pregunta: “¿Qué fue de la vida del personaje en estos 10 años?"

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La obra teatral "Mis cosas preferidas" se reestrena este viernes 4 de septiembre en la sala Camarín de las Musas
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Diez años después de su estreno, Mis cosas preferidas vuelve al Camarín de las Musas con una versión reescrita que la directora y dramaturga Macarena García Lenzi considera “una obra nueva”. La pieza, protagonizada por Valeria Giorcelli, se presentará cada viernes a las 21:30 horas desde este 4 de septiembre de 2026.

La obra sigue a Brenda, una mujer que recibe en su living visitas que solo ella puede ver. Alrededor de la mesa entabla una conversación que revela un reencuentro con amigas muy cercanas que dejaron de frecuentarse en la adolescencia. En el transcurso del encuentro se irán revelando un pasado que ella no recordaba —o no quería recordar—, en una imagen que la autora de la pieza describe como “un pañuelo blanco que se va tiñendo gota a gota hasta quedar empapado en sangre”.

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La revisión parte de una pregunta central: qué fue de la vida de Brenda en estos diez años. La respuesta, según García Lenzi, implicó reescribir el texto para dar lugar a otra versión del personaje: la misma Brenda, pero convertida en adulta mayor, con nuevos conflictos que se suman a los traumas de antaño. Entre ellos, la cercanía de la vejez en el entorno familiar y el peso del tiempo sobre las fijaciones que la mantienen encerrada y sin salir a la calle.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mis cosas preferidas, escrita por Macarena Garcia Lenzi y protagonizada por Valeria Giorcelli.

La patología del personaje redefinió la puesta en escena

Ese encierro condicionó también las decisiones estéticas de la producción. Dado que Brenda se relaciona con la realidad de forma puramente mediática, el equipo debió replantear en profundidad la escenografía, el vestuario y la iluminación. El diseño de escenografía está a cargo de Duilio Dellapitima; el de luces, de Julian Alerta Mujica, con asistencia de Mercedes Abraham y operación de Federico Bellver. El vestuario fue diseñado por Paula Bianchini.

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La música recupera una versión del clásico “My Favorite Things” —cuyo título en inglés da nombre a la obra— adaptada por Fernando Santiago. La producción ejecutiva está a cargo de Carolina Liponetzky, mientras que la producción general es responsabilidad de García Lenzi y Giorcelli.

La obra dura 50 minutos y es, en palabras de Macarena García Lenzi, “una pieza para cuatro personajes con uno solo en escena”: Valeria Giorcelli sostiene sola toda la acción sobre las tablas. La obra se presenta en el marco de la programación del Camarín de las Musas, sala ubicada en Mario Bravo 960. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral y las reservas pueden realizarse al 4862-0655.

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