Una noche de gala, el regreso de Frida Kahlo, un desfile de modas y 3 días de entrada gratis: así serán los festejos del Malba por sus 25 años

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El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) conmemorará sus 25 años con una agenda de actividades programadas entre el 17 y el 21 de septiembre, incluyendo exposiciones, seminarios, talleres y acceso gratuito al museo los días 19, 20 y 21 de septiembre.

La celebración dará inicio el jueves 17 de septiembre con una gala privada que reunirá a artistas, coleccionistas, representantes culturales y miembros del Consejo Honorario de la gala, entre los que figuran Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Francesca Thyssen-Bornemisza, Patricia Phelps de Cisneros, Eugenio López Alonso, José Olympio Pereira, Carmen Reviriego y Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, junto a miembros del comité internacional.

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En el marco de la gala, quienes asistan participarán en la pre-inauguración de dos exposiciones principales: Viva Frida, dedicada a la artista mexicana Frida Kahlo, y una ampliación de la muestra Latinoamérica en expansión, basada en la colección Malba–Costantini.

“Viva Frida”, que reúne objetos personales, pinturas y fotografías de Frida Kahlo, así como piezas de la Colección de Gannit Ankori y fotografías privadas ( Museo Casa Azul / gentileza Malba)

El viernes 18 se desarrollará el seminario internacional “Latinoamérica en escena”, organizado por Malba Programas Públicos en el auditorio del museo y transmitido en directo por el canal de YouTube de la institución. El evento contará con cinco mesas de diálogo sobre prácticas artísticas, coleccionismo y vínculos institucionales relacionados al arte latinoamericano. Participarán, entre otros, los artistas Beatriz Milhazes y Tomás Saraceno; la historiadora de Frida Kahlo, Gannit Ankori; la directora del Museo Frida Kahlo, Perla Labarthe; y Glenn Lowry, ex director del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

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Ese mismo día, Patricia Phelps de Cisneros será entrevistada por Eduardo F. Costantini, fundador y presidente de Malba, en una conversación centrada en las estrategias de posicionamiento del arte latinoamericano a nivel internacional.

El sábado 19 marcará la apertura gratuita al público de tres exposiciones especiales. A las 11:00, en Malba Puertos (Escobar, provincia de Buenos Aires), se inaugurará Hola, ¿estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000, con alrededor de 60 obras de artistas como Diana Aisenberg, Ernesto Ballesteros, Diego Bianchi, Marina De Caro, Leopoldo Estol, Alberto Goldenstein, Sebastián Gordín, Roberto Jacoby, Magdalena Jitrik, Daniel Joglar, Fabio Kacero, Guillermo Kuitca, Alejandro Kuropatwa, Alfredo Londaibere, Ana López, Jorge Macchi, Liliana Maresca, Karina Peisajovich, Mariela Scafati, Cristina Schiavi y Pablo Zicarello, quienes dialogarán en términos históricos con obras de Roberto Aizenberg, Antonio Berni, Margarita Paksa, Anita Payró, Federico Manuel Peralta Ramos y Pablo Suárez, entre otros

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En Malba Puertos, Escobar, se inaugurará "Hola, ¿estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000", con alrededor de 60 obras de artistas

A las 19:00, en la sede central, abrirán las muestras “Latinoamérica en expansión. Arte moderno y contemporáneo en la Colección Malba–Costantini” y “Viva Frida”, que reúne objetos personales, pinturas y fotografías de Frida Kahlo, así como piezas de la Colección de Gannit Ankori y fotografías privadas.

Durante la tarde, de 14:00 a 18:00, Malba Educación propondrá estaciones de actividades artísticas para todas las edades inspiradas en Frida Kahlo en la explanada y el hall. Por la noche, entre las 20:30 y las 23:30, se realizarán DJ sets al aire libre en la Plaza Perú.

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El domingo 20, desde las 20:00 horas, la Semana de la Alta Costura Argentina, dirigida por Elina Costantini en homenaje a Frida Kahlo, llevará a cabo un desfile en la explanada del museo con la participación de diseñadoras argentinas y mexicanas. A las 22:00, se proyectará de manera gratuita la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang, con música en vivo.

Se proyectará de manera gratuita la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang, con música en vivo

El lunes 21, día exacto del aniversario y coincidente con la primavera, el museo abrirá de 12:00 a 20:00 con entrada gratuita. Entre las actividades destaca la “Fiesta de la Lectura” organizada por Malba Literatura, que incluirá talleres, conferencias y lecturas performáticas para homenajear expresiones literarias latinoamericanas.

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A partir de las 19:00, la explanada del museo albergará música folclórica mexicana en vivo y una propuesta gastronómica relacionada a Frida Kahlo. Para el cierre, desde las 22:00, el auditorio proyectará la película Frida, Naturaleza Viva (1983) de Paul Leduc.

En paralelo, el museo lanzará una línea de tiempo digital interactiva que abarca los principales hitos de su historia desde 2001, con el objetivo de ofrecer una experiencia de archivo accesible y dinámica.

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Entre las actividades destaca la “Fiesta de la Lectura” organizada por Malba Literatura, que incluirá talleres, conferencias y lecturas performáticas para homenajear expresiones literarias latinoamericanas

Por otro lado, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024, realizará una residencia corta en el marco de las celebraciones y participará en encuentros públicos y conferencias orientados al fomento de la literatura latinoamericana.

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre, el acceso a todas las exposiciones será gratuito para el público general, mientras que la inscripción previa solo será necesaria para el seminario internacional del viernes 18 de septiembre, según detalló Malba en su comunicado.

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