“Toda antología poética es un diario de vida”: la obra de cincuenta años en un libro que nació del mundo mágico de mi infancia

Juano Villafañe repasa en su 'Antología Personal' más de cincuenta años de escritura, desde los grandes debates poéticos de los años ochenta hasta el presente digital (Foto: Gisella Romiño)

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La Editorial Barnacle me acaba de publicar una Antología Personal de mi poesía que cubre una producción literaria de más de cincuenta años. Uno siente que toda antología poética es de alguna forma un diario de vida, que reúne diversos momentos, tanto de los mundos privados como de los acontecimientos públicos que se fueron sucediendo en el país y en América Latina, desde los años setenta hasta éste presente. Resulta interesante encontrarse con una antología, donde uno mismo eligió aquellos poemas que representan las experiencias poéticas más particulares y a la vez, ofrecer una lectura de los distintos estados poéticos que uno cultivó, asociados a la propia historia literaria del país.

En lo formal, uno ha sido producto de la gran diversidad. Hemos participado del debate poético en los años ochenta entre los neorrománticos, neobarrocos, experimentalistas y objetivistas. La poesía de fin de siglo expuso de manera muy beligerante una multiplicidad de tendencias que dejaron sus marcas y entrecruzamientos. Hay que agregar las micropoéticas o las poéticas de autor, que crecieron con la digitalización. Siento que el libro Antología Personal, transita formas y diversidades temáticas, que se fueron asociando dentro del juego personal existencial y en las improntas sociales e históricas que uno ha recorrido.

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El haber vivido mi infancia en una casa renacentista, con muchas bibliotecas, cuadros, títeres, escenografías y hasta con un teatro estable para cuatro espectadores de mi madre Elba Fábregas, formaron mí espíritu poético inicial, un mundo mágico de piezas, pinturas o marionetas rodeaban la vida cotidiana. También compartir con mis padres acontecimientos tan particulares como las amistades que ellos cultivaron con Pablo Neruda, María Elena Walsh, Violeta Parra, Enrique Molina, Hamlet Lima Quintana, Edgar Bayley, Emilio Pettoruti, Ariel Bufano, Antonio Berni u Olga Orozco, que impactaron en mi niñez, adolescencia y primera juventud. Por ejemplo, mis padres le realizaron una función de títeres a Pablo Neruda, cuando el poeta chileno cumplía 50 años en 1954 y fue el propio Neruda quien me bautizó con vino para marcar mi destino poético, muchas historias y rituales artísticos semejantes fueron destacando siempre mi tarea literaria.

La Antología Poética la pienso entonces como un diario de vida sobre aquellas experiencias existenciales, sociales, políticas o amorosas. Como siempre digo, uno está construido por epifanías, sueños, utopías, que se van expandiendo sin darnos cuenta. De la misma manera pasa con las formas estéticas o con los estados poéticos de largo aliento o los poemas más condensados o más líricos. En este libro todo termina de asociarse con todo, no existen para mí tendencias dominantes, aunque la voz personal del poeta pueda destacarse por la influencia de aquel mundo onírico y fantástico que rodeaba mi vida familiar.

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La editorial Barnacle reúne en un solo volumen cinco décadas de producción poética, desde una infancia marcada por Neruda y Violeta Parra hasta los debates estéticos de fin de siglo

Desde esta Antología Personal recuerdo las geografías, los montes, el mundo marino o los límites del conurbano que bordeaban el Río Reconquista en el oeste de Buenos Aires, el Puente Roca, las cabalgatas, los recorridos en sulky, y la casa rodeada de arroyos y de montes. Las lecturas que tuve desde muy niño me permitieron conocer la literatura prematuramente. Tuve la oportunidad de impactarme mucho entre aquello que existía y lo que todavía no existía en su totalidad, una experiencia notable. Los primeros estantes de las bibliotecas de mi casa estaban destinados a los libros que podían leer los niños, lo que me permitió descubrir a Andersen, Oscar Wilde, Javier Villafañe o María Granata, hasta que tuve la necesidad de subir un poco más para llegar a otros estantes que estaban destinados a los adultos y así pude encontrarme con un libro como El Diablo del autor italiano Giovanni Papini, donde sorpresivamente para mí se hablaba tanto de Dios como del Diablo.

En mi casa, mis padres, como titiriteros manejaban al Diablo, pero no manejaban a Dios como un personaje de la escena, siendo un niño entrando en la adolescencia, tuve el primer impacto poético entre lo existente y lo inexistente, lo que sería el paso de la no existencia a la existencia, donde reconocí la “poiesis”, sin saber muy bien de qué se trataba. Con los personajes del teatro de títeres, percibí la necesidad del paso de la no existencia a la existencia, la propia infancia del procedimiento poético. La lectura de un libro de Giovanni Papini, que tenía en su momento para mí muchas dificultades para interpretarlo, dejó instalada la duda poética y el sentido de la experiencia poética. Papini argumentaba que Dios permite la existencia del Diablo para poner a prueba la virtud humana.

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En este breve relato trato de exponer lo que significó una Antología Personal como la experiencia poética vivida en todo un recorrido de más de cincuenta años, desde las primeras lecturas a los grandes debates poéticos de fin de siglo, hasta este presente que incluye el artificio y donde la poesía vuelve a disputar el mundo de los sueños y las utopías.

*Antología Personal se presenta en la Sala Raúl González Tuñon del Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA), el martes 25 de agosto a las 19.30. Participan el crítico teatral Jorge Dubatti y Alberto Cisnero por la editorial Barnacle. Entrada libre y gratuita.

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