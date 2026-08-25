Ramírez, Belli, Villoro, Caparrós y Volpi lideran el festival Centroamérica Cuenta en España

El Festival Centroamérica Cuenta reunirá del 10 al 19 de septiembre a una treintena de autores en La Rinconada, Madrid y Barcelona

Guardar

Una treintena de autores, entre ellos los nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el argentino Martín Caparrós y los mexicanos Juan Villoro y Jorge Volpi, participarán en una nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta, del 10 al 19 de septiembre en tres ciudades españolas: La Rinconada (Sevilla), Madrid y Barcelona.

Fundado en Managua en 2013 por Sergio Ramírez, premio cervantes 2017, el festival se convirtió desde 2019 en una plataforma itinerante.

A partir de 2021, cuando Ramírez se estableció en Madrid debido a su salida forzosa de Nicaragua, se celebran dos ediciones al año, una en España y otra en un país de Centroamérica y Caribe.

PUBLICIDAD

Este año, la primera fue en Panamá el pasado mes de mayo, y ahora es el turno de España. La primera parada, el 10 y 11 de septiembre, será La Rinconada -sede por segundo año consecutivo-, con dos jornadas dedicadas a la narrativa, el periodismo, la sociedad y la creatividad, según informaron los organizadores este martes en un comunicado.

En Madrid, del 14 al 18 de septiembre, la programación reunirá a los autores citados y otros como Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Rosa Ribas (España), Álvaro Enrigue (México), Regina José Galindo (Guatemala), Laura Chinchilla (expresidenta de Costa Rica), Carlos Fernando Chamorro (Nicaragua) y Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Laura Alcoba (Argentina).

PUBLICIDAD

Entre los invitados de esta edición está la escritora argentina Laura Alcoba

Las instituciones democráticas, la literatura de terror y crimen, la memoria histórica, así como el ejercicio del periodismo desde el exilio, serán algunos de los temas que traten los participantes.

Entre las sedes principales están el Instituto Cervantes, Casa de América y CentroCentro, además de librerías y bibliotecas municipales.

La programación concluirá en Barcelona los días 18 y 19 de septiembre, con actividades en Casa América Cataluña, Librería Finestres y la Biblioteca Gabriel García Márquez; y encuentros con Ramírez, Castellanos Moya, Álvaro Enrigue y Laura Alcoba, así como el mexicano Emiliano Monge y la colombiana Claudia Amador.

PUBLICIDAD

“Para nosotros como festival, es importante llegar a nuevas sedes y audiencias para fortalecer el vínculo cultural y literario entre Iberoamérica y distintas regiones de España, al mismo tiempo que promovemos el diálogo sobre los grandes temas de la región”, dijo Claudia Neira Bermúdez, directora de Centroamérica Cuenta.

El festival se celebró anteriormente en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, además de España y Panamá.

Sergio Ramírez vive en Madrid después de que la Fiscalía nicaragüense dictara una orden de detención contra él en septiembre de 2021 mientras estaba en España, y a raíz de su enfrentamiento con el régimen del presidente Daniel Ortega.

PUBLICIDAD

Fuente: EFE.