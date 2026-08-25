Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

En una charla íntima con Nacho Elizalde, Emilia Attias relató cómo vivió el final de su relación con el Turco Naim (Hay amor - Hispa)

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En mayo de 2024, Emilia Attias y el Turco Naim sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación tras más de veinte años juntos y una hija en común. El final de una de las parejas más queridas del ambiente generó rumores y especulaciones, pero con el paso del tiempo, ambos actores eligieron el perfil bajo y siguieron adelante, enfocados en sus proyectos, nuevas relaciones y, sobre todo, en el bienestar de su hija Gina. Ahora, a más de cuatro años de aquel anuncio, Emilia detalló por qué ocurrió la separación y el proceso que la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida.

Fue en el programa Hay amor (Hispa), conducido por Nacho Elizalde, donde Emilia abrió su corazón y puso en palabras lo que significó atravesar ese momento. “Busqué esa claridad y fue un proceso”, reconoció. Attias describió que no hubo un solo día en que todo se resolviera, sino que se trató de un camino extenso, lleno de trabajo interno. “Primero es todo el trabajo de decir: ‘Esto pasa’. Hasta que vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. Y no estoy siendo… no lo estoy condenando por eso, porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba. Y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender”, explicó, dejando en claro que la falta de conexión fue mutua.

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La actriz fue honesta al detallar que dio todo de sí para intentar que la relación funcionara y que no se trató de una decisión tomada abruptamente. “No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad. Hice todo de mí, hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo. Y tenía una hija que me estaba mirando”, reflexionó. En ese sentido, Attias destacó el rol fundamental que tuvo Gina en su proceso de decisión: “No fue ‘no me separo por ella’. Al revés. Ella está viendo esta dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo. De hecho, yo no le puedo mostrar que esto es el amor”.

A más de cuatro años de su separación, Emilia Attias recordó cómo tomó la decisión de terminar su relación con el Turco Naim (Instagram)

La actriz fue contundente al asegurar que no quería que su hija heredara una idea distorsionada del amor o que sintiera el peso de que sus padres seguían juntos solo por ella. “Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, ¡la carga que es!”, remarcó, exponiendo la importancia de mostrarle a Gina una dinámica sana y honesta, aunque implicara el dolor de la separación.

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El anuncio de la ruptura llegó en su momento acompañado por un extenso y profundo comunicado que Attias compartió en sus redes sociales. Allí, eligió la poesía y la introspección para poner en palabras el duelo y la búsqueda de aceptación: “Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío. Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla”, comenzaba el texto.

En ese mensaje, la exCasi Ángeles fue directa hacia el Turco Naim, reconociendo el proceso de aceptación, la humildad y el perdón: “Reconocer cada uno de sus rincones. Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno. Aceptar. Integrar. Crecer. Fortalecerse. Templarse. Si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos de esta manera me da fuerza”.

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“Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, ¡la carga que es!”, remarcó la actriz al recordar la presencia de su hija (Instagram)

Lejos de alimentar versiones sobre los motivos de la separación, Emilia hizo hincapié en el respeto y el acompañamiento hacia el padre de su hija: “Donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre. Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen. Siento orgullo por ambos. Por cómo atravesamos muchas cosas. Con cuanta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades”.

Attias también fue categórica al rechazar las especulaciones externas y reivindicó la tranquilidad y la verdad compartida con Naim: “Por suerte sabemos quiénes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan”.

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Como cierre, Emilia expresó: “Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo, que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez”. Así, la actriz dejó en claro que su camino, aunque difícil, estuvo guiado por la honestidad y el deseo de construir un futuro más sano para todos.