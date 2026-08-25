El Salvador albergará en septiembre el primer congreso de turismo para mujeres solas

El Salvador será sede en septiembre del primer congreso de turismo para mujeres solas. (Foto: cortesía)

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Viajar sola es una opción cada vez más frecuente entre mujeres de distintas edades y orígenes. En septiembre, El Salvador será escenario del primer congreso de turismo para mujeres solas, un encuentro que, según comentó Morena Valdez, ministra de Turismo, responde a la llegada de grupos interesados en actividades como campamentos de yoga y surf.

La ministra explicó que la idea surgió después de la visita de una organizadora internacional, quien recorrió varios destinos salvadoreños y propuso concretar el evento en el país.

Este congreso cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y ONUTURISMO, y tiene como propósito posicionar a El Salvador como una alternativa para mujeres que viajan sin compañía.

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Valdez indicó que el objetivo es compartir experiencias de países que han tenido altos índices de delincuencia y que actualmente buscan generar confianza entre viajeras de diferentes lugares.

Nuevas tendencias y eventos internacionales

Las novedades para el sector turístico este mes no se limitan a este congreso. Durante una entrevista en el programa Diálogo, Morena Valdez adelantó que la agenda de septiembre también incluye la celebración del Día Mundial del Turismo, del 25 al 27, bajo la coordinación de ONUTURISMO.

El eje temático de este evento será la inteligencia artificial aplicada al turismo, lo que reunirá a delegaciones internacionales para debatir tendencias y retos actuales.

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En ese contexto, la primera dama presentará el sello Family Friendly, una distinción de ONUTURISMO que posiciona a El Salvador como el primer país en recibir este reconocimiento, enfocado en colocar a las familias en el centro de la estrategia turística nacional.

Además, Valdez anunció los vuelos inaugurales de Iberojet entre San Salvador, Madrid y Barcelona, previstos para el 14 y el 16 de septiembre, así como una nueva ruta con Air Europa programada antes de que termine el año.

Estos enlaces buscan fortalecer la relación con el mercado europeo y facilitar los viajes de la diáspora.

El Día Mundial del Turismo se celebrará del 25 al 27 de septiembre en El Salvador con la inteligencia artificial aplicada al turismo como eje temático. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Proyectos y agenda turística nacional

La agenda de actividades para los próximos meses abarca también distintos puntos del país. El Ministerio de Turismo impulsa proyectos en regiones como Subcity Uno, la Ruta de las Flores y zonas del occidente y oriente. Valdez mencionó la implementación de capacitaciones en inteligencia artificial junto a la Cámara Salvadoreña de Turismo y la adopción de nuevas metodologías para el sector.

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Durante septiembre está programado el torneo internacional de surf junior en El Sunzal y La Bocana, que reunirá a más de cuatrocientos veinte atletas de cincuenta y seis países.

Además, se realizarán actividades culturales como el Día de los Farolitos del cinco al siete de septiembre en Ahuachapán, Ataco y Juayúa. La ministra invitó a la ciudadanía a consultar la programación de eventos en elsalvador.travel, recordando que la oferta turística nacional es diversa y se actualiza de forma periódica.

Estrategias de sostenibilidad y derrama económica

A propósito de este panorama de dinamismo, Valdez subrayó que uno de los retos para el sector es que el crecimiento del turismo se traduzca en beneficios sostenibles para las comunidades receptoras. Considera que la clave está en generar una derrama económica tangible en diferentes regiones del país.

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El Salvador superó los 2,100 millones de dólares en divisas por turismo en el primer semestre de 2026 y alcanzó cerca de 2.9 millones de visitantes internacionales en julio. (Foto: cortesía)

Para alcanzar ese objetivo, la ministra resaltó la importancia de la formación técnica y de habilidades blandas. Explicó que, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, se desarrollan proyectos como el de Punta Mango, destinados a preparar jóvenes de la zona oriental para su inserción laboral en el sector. También mencionó la necesidad de actualizar la formación profesional, dando prioridad a carreras relacionadas con nuevas tecnologías, inteligencia artificial y startups.

Crecimiento de divisas y visitantes internacionales

El impacto de estas estrategias se refleja en los resultados económicos del sector. Entre enero y junio de 2026, El Salvador reportó más de $2,100 millones en ingreso de divisas por turismo. La proyección para el año es alcanzar los $3,600 millones, lo que significaría un crecimiento superior al diez por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Valdez informó que, a julio, el país contabilizaba alrededor de 2.9 millones de visitantes internacionales, un incremento del veinticuatro por ciento frente al año anterior y del noventa y cuatro por ciento en comparación con 2019.

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Los principales mercados emisores siguen siendo Estados Unidos, Guatemala y Honduras. La ministra explicó que el monitoreo de los ingresos se realiza por trimestre y semestre, lo que permite evaluar el comportamiento real del sector.