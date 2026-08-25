Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El ente rector de la Máxima criticó los ataques en redes sociales a los comisarios que decidieron los castigos deportivos durante el GP de Países Bajos

Guardar

El Gran Premio de Países Bajos dejó una de las escenas más discutidas del último tiempo en la Fórmula 1. La dura sanción a Franco Colapinto con un “pase y siga” en boxes por una infracción a la bandera amarilla posterior al accidente de Max Verstappen en la primera vuelta de la carrera de este domingo derivó en una fuerte polémica sobre la aplicación del reglamento y el escrutinio de los comisarios permanece bajo la lupa a partir de esta situación. Debido a esto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) realizó un comunicado para condenar el ataque a los responsables de los castigos deportivos en redes sociales.

Tras el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abuso en línea luego de aplicar sanciones deportivas conforme a las regulaciones de la FIA. La coalición Unidos Contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso. Estar en desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, manifestó el ente rector de la Máxima a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

A continuación, concluyeron su mensaje con un pedido a la comunidad: “En 2023, la FIA lanzó la coalición Unidos Contra el Abuso en Línea después de que un comisario sufriera abusos dirigidos a raíz del Gran Premio de Estados Unidos. Instamos a todos los que participan en nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea”.

El mensaje de la FIA en redes sociales
El mensaje de la FIA en redes sociales

Lo cierto es que se escucharon muchas opiniones en contra de los castigos a Colapinto y Arvin Lindblad (Racing Bulls), ambos por incumplir una bandera amarilla. En el caso del argentino, todo sucedió a partir de un sobrepaso a Yuki Tsunoda en el preciso instante que Verstappen se despistó de camino a la recta principal. De hecho, las expresiones de diferentes especialistas hacen hincapié en el criterio de aplicación, no así en el texto frío del reglamento.

PUBLICIDAD

El ex piloto y comentarista de la F1 para Disney+, Cochito López, durante la emisión del ciclo Pit Lane, que se emite por el canal de YouTube de ESPN, dio su mirada, mientras congelaba una imagen del cockpit del argentino: “Está con el auto casi a la par, con más velocidad que Yuki Tsunoda. O sea, acá era imposible que no lo pase. Además, tenemos este neumático que está adelante, lo que a Yuki Tsunoda sí o sí lo va a hacer frenar”.

A continuación, comparó la maniobra del pilarense con la de Lindblad y el otro Alpine involucrado en la maniobra: “Franco lo que va a hacer es irse obviamente bien al borde más extremo. Acá está el auto de Max Verstappen, en esta parte. Acá están los de adelante, que sufrieron algo parecido, ¿no? Entonces, Gasly tiene que levantar y Lindblad lo va a pasar por la misma razón que Franco, porque Gasly levanta y Lindblad sigue por la parte de afuera”.

Según la categoría, el argentino infringió la bandera amarilla tras el accidente de Verstappen

Más adelante, detuvo una imagen de los cuatro autos pasando y recién se activa una luz amarilla en uno de los carteles de señalización: “El cartel amarillo está acá y acá ya habían pasado los cuatro autos, de los cuales dos son penalizados. Ahí el marshall (banderillero) recién agarró la bandera. Ya pasaron los cuatro autos”.

Adrián Puente, presentador de la Fórmula 1 en Fox Sports Argentina, brindó otra de las posturas sobre este asunto. Señaló que todavía no se había activado ninguna señalización en ese sector del trazado neerlandés cuando el monoplaza de Franco ya estaba casi a la par de Tsunoda (reemplazó a Lawson, que tomó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull por una lesión del francés): “Si vos sos Tsunoda y de repente Verstappen pega contra una pared, se desprende el neumático y se te viene encima, ¿qué hacés? Si vos mirás al retrovisor y lo tenés a Colapinto en otra posición, a punto de superarte, ¿qué hacés? Frenás. ¿Se imaginan a Franco frenando sin saber lo que pasa atrás? Porque todos venían volando para cumplir la primera vuelta. Franco ya había dejado a los dos Audi atrás y, de hecho, uno de los Audis (de Gabriel Bortoleto) termina haciendo un trompo atrás de Verstappen en condiciones técnicas muy parecidas, sin el golpe. Tsunoda a la derecha y un neumático que se te viene como un misil. Yo te pregunto, ¿qué hacés? ¿Cómo vos vas a evaluar la intencionalidad del piloto argentino de cometer una infracción en este campo minado a 300 kilómetros por hora? Ahora, cuando se pega Verstappen, el panel anterior todavía no indicaba la luz amarilla. La luz amarilla intermitente que habla de una doble amarilla. Lo dijo Colapinto, no lo digo yo. Acá no está en discusión el reglamento, acá está en discusión el criterio de aplicación”.

La reconstrucción de la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

El ex piloto inglés y analista de F1 TV, Alex Brundle, calificó de “excesiva” la penalidad a Colapinto y Lindblad: “La forma que se considera aceptada de actuar como piloto es que, si efectivamente estás evitando un accidente, evites el accidente y hagas todo lo posible para asegurarte de no convertirte en parte del mismo”.

Es difícil entonces decir que hay que añadir otras cosas de las que los pilotos tienen que estar pendientes durante un incidente para asegurarse de no terminar adelantando a otro auto como consecuencia de esa situación. Depende de qué tan lejos estés del incidente, pero si en realidad no has pasado una bandera amarilla y estás intentando esquivar el incidente, creo que es excesivo penalizarte por adelantar a otro piloto mientras estás realizando una maniobra evasiva”, manifestó Brundle en declaraciones reproducidas por el portal especializado Motorsport.

Por otro lado, Infobae se contactó con Vitantonio Liuzzi, ex conductor en la F1 que actuó en Zandvoort como uno de los comisarios deportivos del GP de Países Bajos, y explicó los motivos de la decisión: “La penalización se explica claramente en los documentos posteriores a la carrera disponibles en el sitio web de la FIA. Lamentablemente, existen normas que deben cumplirse y, para garantizar la coherencia, debemos aplicarlas en todo momento, incluso en situaciones difíciles de gestionar”.

La reacción de Franco Colapinto al enterarse de la sanción que le informó su ingeniero Stuart Barlow

Franco Colapinto dejó sentir su malestar por la medida mediante una comunicación con su ingeniero Stuart Barlow durante la carrera en la radio de la escudería: ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Pero, qué se supone que deba hacer ahí? ¡No hice nada!. El asesor de Alpine, Flavio Briatore, tampoco se mostró de acuerdo: “La carrera de Franco prácticamente se terminó desde el comienzo después de una penalización de drive-through severa y dura”.

En charla con la prensa, Colapinto no ocultó su enfado por el “pase y siga”, que lo hizo caer al fondo de la parrilla a la salida de los boxes: “Castiga muchísimo. Me comprometió toda la carrera. No tenía velocidad en las curvas para seguir de cerca a los otros autos. Me complicó toda la carrera”. A pesar de esto, terminó en la 14° colocación gracias a los abandonos de Verstappen (Red Bull), Ollie Bearman, Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas y Alex Albon (Williams), sumado al mal ritmo de Checo Pérez (Cadillac) y Carlos Sainz (Williams), que chocó a su compañero Albon y terminó la carrera en el último lugar.

Al bonaerense de 23 años lo sancionaron con 10 segundos de penalidad por infringir otra bandera amarilla causada por el toque de Sainz con Albon y le quitaron tres puntos de la superlicencia (suma cuatro en los últimos 12 meses), que lo dejaron en la cima del ranking de penalizaciones entre los 22 pilotos del paddock.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1FIAGP de Países BajosArvin Lindblad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El platense, uno de los convocados para la serie ante Turquía en Neuquén, atraviesa el mejor momento de su carrera. En una nota con Infobae, habló de su transformación y los desafíos por delante

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El ex futbolista y el periodista tuvieron un nuevo intercambio al opinar sobre la situación del delantero argentino en el Atlético de Madrid

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

El pilar tucumano fue anunciado como refuerzo del Newcastle Red Bull y continúa su preparación con la selección argentina, que se entrena en Jujuy para enfrentar a Australia

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

El paraguayo viajó a Europa para sumarse al Lille, que tiene como director técnico al hijo de Carlo Ancelotti

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Cuando el guardameta requiera atención, el director técnico deberá elegir a un jugador de campo para que permanezca un minuto afuera. Durante ese período, su equipo jugará con un futbolista menos. Las excepciones

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

MALDITOS NERDS

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

Alien Breed regresa con seis clásicos y mejoras para su 35.º aniversario

Embark Studios pausa las Expediciones de ARC Raiders hasta principios de 2027

Kit Harington se suma a ‘Harry Potter’ como Lockhart por la salida de Nicholas Hoult

Sony compró Bungie con hasta seis proyectos y la mayoría terminó descartada

ENTRETENIMIENTO

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

INFOBAE AMÉRICA

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

Migrantes retornados ven a Honduras como un país de paso y no como destino

El Salvador albergará en septiembre el primer congreso de turismo para mujeres solas

El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar