Natalia López presentó “Una casa en el fin del mundo”, el libro que reconstruye su infancia en la Antártida

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A los 12 años, Natalia López vivió durante un año en la base Esperanza, en la Antártida, junto a su familia. Compartió escuela, juegos y vida cotidiana con otros 17 chicos en un territorio atravesado por el aislamiento, el frío y una forma de vida muy diferente. Décadas después, aquella experiencia se convirtió en Una casa en el fin del mundo, el libro con el que volvió sobre una de las etapas más determinantes de su infancia.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la escritora recordó cómo fue crecer en ese entorno y explicó por qué necesitó recuperar aquella experiencia desde la mirada de la niña que había sido.

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“Es un libro en el que cuento una experiencia de infancia muy fuerte, que fue el año que viví en la Antártida”, explicó López. Con el tiempo, aquella estadía se convirtió en mucho más que un recuerdo. “La Antártida de alguna manera se queda con vos para siempre y te enseña a vivir de una manera determinada”, sostuvo. Para ella, fue una experiencia formativa: “La Antártida fue mi gran maestra siempre”.

Una infancia lejos de todo

La llegada de la familia a la base Esperanza fue el resultado de una decisión laboral de su padre. Antes de que pudieran instalarse allí, él tuvo que pasar un año solo cerca del Polo Sur. Durante ese período, la comunicación se mantenía mediante una radio de onda corta y recién al año siguiente viajaron todos juntos.

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Natalia López afirmó que su libro busca acercar la Antártida a una sociedad que todavía conoce poco sobre ese territorio argentino (Infobae en Vivo)

La mudanza requería una planificación muy distinta a la habitual. Había que llevar alimentos, objetos cotidianos y hasta regalos para cumpleaños o Navidad. “No es una mudanza común y corriente. Tenías que planear desde un regalo hasta Navidad o el cumpleaños de amigos que todavía no conocías”, recordó.

La vida en la base también implicaba acostumbrarse a tener poco. Entre las provisiones familiares había latas de champiñones para algunas comidas que acostumbraban preparar en su casa, pero conseguir determinados productos no era sencillo. Esa experiencia terminó modificando su relación con las necesidades materiales. “Yo aprendí a vivir con muy poco. Sé que necesito muy pocas cosas para vivir”, contó.

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En la base convivían 18 chicos de edades muy diferentes: el mayor tenía 18 años y el menor, apenas dos. La escuela funcionaba allí mismo y la convivencia era permanente. Para López, esa cercanía hacía que los vínculos fueran especialmente intensos.

El paisaje, además, era parte de la vida cotidiana. La nieve se convertía en un enorme espacio de juego y cualquier elemento servía para deslizarse. “Amaba deslizarme. Culipatin, trineíto, bolsas, lo que fuera”, recordó. A pesar del frío y de una ropa que en los años 90 estaba lejos de la tecnología térmica actual, la experiencia permanece en su memoria como una infancia feliz.

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La autosuficiencia también era parte de esa rutina. Había un médico y un enfermero, pero ante una situación compleja había que resolver con los recursos disponibles. En ese contexto, aprender a adaptarse no era una elección sino una necesidad.

La escritora contó en Infobae al Mediodía que su infancia en la Antártida marcó su vida y definió su mirada sobre el mundo (Infobae en Vivo)

La Antártida vista desde los ojos de una niña

Al escribir el libro, López tomó una decisión fundamental: no contar aquella experiencia únicamente desde la mirada adulta, sino recuperar cómo percibía la Antártida cuando tenía 12 años.

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“La gran decisión fue contar la Antártida de niña, porque es una mirada que hasta ahora no se había contado”, explicó. La nieve, la convivencia familiar, los espacios cerrados y el aislamiento aparecen así filtrados por los recuerdos de una adolescente que todavía no podía dimensionar la excepcionalidad de lo que estaba viviendo.

El paso del tiempo modificó incluso la escala de aquellos recuerdos. Cuando regresó de adulta para realizar un documental sobre la base, entró al casino y se encontró con un espacio mucho más pequeño del que conservaba en su memoria.

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“Lo primero que hice fue entrar al casino y llamar a mi mamá llorando. Le dije: ‘El casino era más grande, mamá’”, contó. La anécdota funciona para López como una muestra de cómo la infancia transforma las dimensiones de los lugares y cómo la memoria construye sus propios espacios.

La reconstrucción del pasado también incluyó a su familia. Antes de publicar Una casa en el fin del mundo, les entregó el texto a sus padres. Su padre le advirtió que había episodios que no recordaba de la misma manera. Además, López digitalizó los VHS familiares y pudo contrastar algunos recuerdos con las imágenes de aquellos años.

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Ese proceso le permitió poner en diálogo memoria y archivo: aquello que una niña recuerda, aquello que los adultos recuerdan de la misma escena y aquello que quedó registrado en imágenes.

Una casa en el fin del mundo narra la Antártida desde la mirada de una niña de 12 años y no solo desde la memoria adulta de Natalia López (Infobae en Vivo)

El libro como forma de acercar la Antártida

La experiencia personal es también el punto de partida para una preocupación que López mantiene en el presente: acercar la Antártida a una sociedad que, según considera, todavía conoce poco sobre ese territorio.

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“Soy un poco militante de la Antártida”, afirmó. Para la escritora, existe un desconocimiento importante sobre un espacio que forma parte del imaginario y del territorio argentino, pero que continúa siendo lejano para buena parte de la población.

Su vínculo con el continente permanece intacto. Incluso la posibilidad de regresar como visitante tiene un costo elevado, pero López conserva la fascinación por un lugar que describe como “sacado de otro planeta”.

En ese sentido, Una casa en el fin del mundo funciona como algo más que la recuperación de una experiencia personal. Es también una invitación a mirar la Antártida desde un lugar cotidiano: el de una niña que iba a la escuela, jugaba con sus amigos, convivía con su familia y aprendía a vivir en condiciones completamente diferentes.

“Tenemos un mapa bicontinental, tenemos que saber por lo menos qué hay ahí abajo, de qué manera vive la gente”, planteó López. Esa es, en buena medida, la intención que atraviesa el libro: que después de leerlo, la Antártida deje de ser apenas un territorio blanco en el mapa y permanezca, aunque sea un poco, en la memoria de quien lo recorrió a través de sus páginas.

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