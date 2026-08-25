Crimen y Justicia
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Prisión preventiva para el delincuente que se hizo pasar por un pasajero y apuñaló al chofer de un colectivo en Tucumán

El ataque ocurrió el domingo, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la unidad y terminó con el vehículo estrellado contra un montículo de tierra. El acusado, Cristian Martino Bustos, tiene antecedentes

Video: un chofer de colectivo fue apuñalado por un delincuente en Tucumán, perdió el control del vehículo y chocó
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El delincuente que apuñaló al chofer de un colectivo durante un intento de robo en la ciudad de San Miguel de Tucumán seguirá detenido. Se trata de Cristian Ezequiel Martino Bustos, de 27 años y con antecedentes penales. La Justicia dictó este martes su prisión preventiva por 90 días, bajo la imputación de homicidio en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma blanca, también en grado de tentativa.

El violento episodio se produjo el domingo pasado por la mañana, unos minutos antes de las 7, cuando Martino Bustos abordó la unidad de la Línea 3 en la parada ubicada en la esquina del CAPS, del barrio 130 Viviendas de la capital tucumana. Subió al colectivo, pagó el boleto, conversó con el conductor y se ubicó en el primer asiento.

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A la altura de la avenida San Ramón y la autopista, y aprovechando que no había más pasajeros, el ladrón extrajo un cuchillo y atacó al chofer por la espalda, exigiéndole sus pertenencias. “Dame todas las cosas”, le dijo.

El conductor recibió seis puñaladas en el tórax y el brazo mientras intentaba defenderse, hasta perder el control del vehículo, que terminó impactando contra un montículo de tierra y un poste de luz en la avenida Circunvalación y Rafael Obligado.

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Tras ello, el agresor huyó a pie, sin concretar el robo.

CHOFER APUÑALADO EN TUCUMÁN
Así quedó el colectivo tras el ataque

Posteriormente, la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía provincial desplegó un operativo en la zona y ubicó a Martino Bustos cerca de su domicilio la noche del domingo. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, y este martes se llevó a cabo la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra Martino Bustos.

Para la fiscalía, el asaltante tuvo claras intenciones de quitarle la vida al chofer. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino destacó que la unidad de transporte cuenta con registros fílmicos que permiten reconstruir el ataque y sostener que existió una planificación previa. “El acusado asciende, paga, se sienta, conversa con la víctima y luego la ataca por la espalda”, señaló.

Además, sostuvo que se encuentran vigentes los riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación. En ese sentido, indicó que “el imputado registra condenas anteriores”.

Brutal ataque en Tucumán: un delincuente se hizo pasar por pasajero y apuñaló a un colectivero
Martino Bustos tras su detención

La víctima fue trasladada al hospital con heridas graves que pusieron en riesgo su vida. La fiscalía señaló que aún no es posible determinar las secuelas físicas y psíquicas que dejará el ataque en la vida del conductor.

La investigación sigue. Entre otras medidas, está pendiente la realización de una rueda de reconocimiento de personas una vez que la víctima reciba el alta médica, y peritajes sobre prendas de vestir del imputado, para analizar la existencia de restos biológicos.

La jueza interviniente avaló el pedido de la fiscalía y dispuso el alojamiento inmediato de Martino Bustos en una unidad del servicio penitenciario.

La defensa, por su parte, no se opuso a la medida y anticipó la intención de buscar un juicio abreviado.

Imputaron al ladrón que apuñaló a un chofer en Tucumán
El detenido, la jueza Valeria Mibelli, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino y el representante del Ministerio Público de la Defensa, Facundo Guerrero

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, habló sobre el caso y aseguró que se trata de un hecho “aislado”, a la vez que anticipó que la fuerza reforzará los controles sobre las líneas de colectivos para prevenir nuevos ataques.

“Volveremos a desplegar todo tipo de recorridos para adelantarnos a este tipo de hechos y saber que estos delincuentes van a salir para hacer daño porque ahora está con preventiva, seguramente pasará a la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz, pero cuando salga no hace otra cosa que robar”, afirmó.

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