El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

Una billetera de criptomonedas a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró movimientos por USD 1.4 millones entre 2021 y 2026 en el caso Venus./ (CRHoy.com)

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Una billetera de criptomonedas a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró movimientos por USD 1.4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, un hallazgo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incorporó al expediente del caso Venus para reconstruir el manejo patrimonial atribuido a la estructura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, investigada por legitimación de capitales, según publicó CRHoy.com.

El análisis forense determinó ingresos por USD 756,260 y retiros por USD 656,766, para un acumulado de USD 1,413,026 en ese período. Ese registro forma parte de la evidencia digital revisada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ para establecer qué papel habrían desempeñado los hijos de Álvarez Alfaro dentro de la organización.

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Ese es el dato central de la nueva línea de pesquisa: los investigadores vinculan la wallet con el entorno familiar de alias Gato y la usan como uno de los indicios para seguir la ruta del dinero que, según el expediente, buscó ser movido u ocultado aun después de la detención del supuesto jefe de la estructura con fines de extradición.

El pasado jueves, los agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez como parte de una ampliación de la investigación. Sebastián y Jonathan no estaban en Costa Rica al momento de las diligencias, porque habían salido del país en los últimos dos meses.

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En los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes decomisaron aparatos electrónicos a varios sospechosos del caso. También encontraron documentación vinculada con Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, además de libretas con anotaciones sobre armas, cantidades de droga y dinero.

El análisis forense de la billetera de criptomonedas determinó ingresos por USD 756,260 y retiros por USD 656,766, según la evidencia digital del OIJ./ (dpl news)

A esa evidencia se sumó la apertura forense de los dispositivos incautados en los allanamientos del 17 de junio de 2025. El expediente califica esos análisis, junto con un informe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, como parte medular del sustento probatorio de las nuevas pesquisas.

Un día después de aquella operación, el 18 de junio de 2025, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro.

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Según el expediente citado por el medio, esos mensajes permitieron concluir que la organización mantenía bajo su control una billetera electrónica de criptoactivos en la que se registraron los movimientos por más de USD 1.4 millones.

Los análisis también detectaron conversaciones que, de acuerdo con la tesis policial, muestran maniobras de otros integrantes de la familia para mover u ocultar patrimonio. El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez sobre el retiro y traslado de efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección.

En el caso de Pamela, el expediente sostiene que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de domicilio, el movimiento de efectivo y la custodia de criptomonedas. Los investigadores consideran relevante que parte de esas acciones ocurrieran cuando ya existían medidas para inmovilizar bienes dentro de la pesquisa por legitimación de capitales.

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Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado girando instrucciones desde prisión para ocultar patrimonio. El expediente incorpora los movimientos de la wallet entre los indicios con los que se busca reconstruir el manejo de los bienes atribuidos a la organización.

El expediente también vincula a la estructura con droga, dinero en efectivo y exportaciones contaminadas

La investigación del OIJ vincula a la estructura con droga, efectivo, exportaciones contaminadas con cocaína y unas 42 sociedades usadas como fachada./ (La Nación)

Otro elemento surgió de un dispositivo decomisado en Corporación Mega Diesel. Según las comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esa empresa pertenecería únicamente a Profe.

Los peritos extrajeron del dispositivo fotografías de aparente droga, troqueles usados para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para ocultar sustancias dentro de tablas de madera y fotografías de grandes cantidades de efectivo empaquetado. Los investigadores compararon esos troqueles con evidencia hallada en otros dispositivos.

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Según el expediente, coincidían con los encontrados en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, señalado como encargado de custodiar droga en una casa de seguridad de Calle Barquero, y con los hallados en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel. Para los investigadores, esa coincidencia permite establecer una conexión entre Profe y la droga almacenada en ese inmueble.

El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas sobre el alcance internacional de la supuesta organización. Los investigadores encontraron imágenes que, según la publicación, muestran coordinaciones para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India.

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La investigación relaciona esos envíos con sociedades de José Francisco Guzmán Corrales y señala la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós. El OIJ detuvo el pasado jueves a Solano, de 58 años, a quien los investigadores vinculan con los cargamentos enviados hacia Hong Kong.

Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 sociedades como actividades comerciales de fachada para introducir en la economía nacional recursos de supuesto origen ilícito. Los hijos de Profe figuran en varias de esas personas jurídicas.