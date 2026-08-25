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El dólar mayorista subió por tercer día seguido y se mantuvo sobre los 1.500 pesos

Con alza marginal, el tipo de cambio oficial cerró a $1.511,50, un nuevo récord nominal. El dólar al público siguió ofrecido a $1.530 en el Banco Nación

En agosto el dólar se mueve a un ritmo similar al de la inflación.
En agosto el dólar se mueve a un ritmo similar al de la inflación.
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Con un monto operado de USD 421,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista exhibió una suba marginal de 1,50 pesos o 0,1%, a 1.511,50 pesos. Así, el tipo de cambio oficial ratificó su máximo nominal, después de tres ruedas seguidas en alza.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista aumentó 12,50 pesos, por encima de los 9,50 pesos de suba registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va de agosto el dólar mayorista sube 26,50 pesos, un 1,8% que se estaría ajustando a la inflación del mes. En 2026 gana 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

El BCRA extendió el techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.873,08, que dejó al tipo de cambio oficial a 361,58 pesos o 23,9% de ese límite.

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“Luego de cruzar ayer los $1.500, el dólar mayorista arranca la rueda aún sostenido dentro de una operatoria más expandida y con menor espacio para las compras del BCRA, aún cuando la llegada de otro fixing de una Lelink podría estar influyendo en estos días. Que las autoridades hayan adoptado dicha postura más flexible es bienvenido por los operadores al mejorar la liquidez del sistema, y descomprimir las tasas, lo cual mejora las condiciones para la actividad”, estimó el economista Gustavo Ber.

“El dólar volvió a ganar impulso y la demanda de cobertura se mantuvo firme, aunque la curva en pesos mostró mayor apetito por la tasa fija”, definió Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público se mantuvo sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el dólar blue recortó cinco pesos o 0,3% a su precio de venta, en los 1.560 pesos.

En los contratos de dólar futuro hubo también variantes marginales, con operaciones en pesos equivalentes a USD 1.108,2 millones. Las posturas para el cierre de agosto fueron las más negociadas y ganaron 50 centavos, a 1.514 pesos.

Desde Max Capital ponderaron que “en el frente macroeconómico, la depreciación de la moneda hasta $1.510 por dólar también fue una buena noticia, ya que mostró que el Gobierno está dispuesto a dejar que el tipo de cambio se deslice si fuera necesario”.

Por otra parte, los dólares financieros estuvieron operados con bajas marginales. El “contado con liquidación”, a 1.601 pesos, se sostenía apenas debajo de su máximo histórico de $1.610,18 del 21 de octubre de 2025.

“Una defensa excesiva de la moneda habría trasladado la presión a las tasas de interés domésticas, y algunos inversores estaban preocupados por un déjà vu del período de tasas elevadas de 2025, algo que, en nuestra opinión, es poco probable que ocurra”, añadieron los analistas de Max Capital.

“En contraste con la suba del billete estadounidense, el costo del dinero en pesos cedió terreno. La tasa de caución a un día descendió hasta un promedio ponderado de 21,7% ante una mayor liquidez disponible. En tanto, los contratos en el mercado de futuros cotizaron con alzas generalizadas”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Esta tendencia confirmó que los operadores prevén un reacomodamiento gradual del tipo de cambio a futuro. La estrategia oficial prioriza dosificar las reservas antes que defender valores fijos”, continuó Ignacio Morales.

Portfolio Personal Inversiones indicó que “las tasas a un día siguieron cediendo. La caución cayó a 22,3% TNA (Tasa Nominal Anual) promedio ponderado, desde 23,3% el viernes (-100 puntos básicos), mientras que la tasa de REPO interbancario descendió de 24,0% a 22,3% TNA (-170 puntos básicos). En la misma sintonía, los instrumentos a tasa fija acompañaron el movimiento. Así, las Lecap con vencimiento hasta noviembre cerraron con TEM (Tasa Estimada Mensual) en el rango de 1,95%-2,14%, mientras que los Boncap se ubicaron entre 2,10% y 2,16%”.

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