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El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Las autoridades advierten sobre el interés de las redes criminales por intervenir en procesos políticos, financiando campañas y buscando protección institucional para sus actividades ilícitas

Mapa con la bandera de Guatemala, una urna con hilos de marioneta y siluetas oscuras alrededor.
Un mapa de Guatemala con una urna electoral manipulada señala la presencia del narcotráfico en los procesos democráticos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso advirtió que el narcotráfico busca penetrar instituciones públicas y gobiernos locales de Guatemala, con especial interés en los procesos electorales, porque esas redes intentan financiar campañas y ganar protección política para asegurar ventajas operativas y legales.

El funcionario sostuvo además que ninguna estructura estatal está completamente a salvo de esa presión. Según expuso en una conferencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y recogida por Infobae, las organizaciones criminales procuran insertarse “desde los niveles más bajos hasta las posiciones más altas del Estado”.

La advertencia oficial se inscribe en un diagnóstico más amplio: Guatemala se ha convertido en un punto estratégico no solo para el tránsito de drogas, sino también para su almacenamiento, procesamiento y distribución. Ese esquema, explicó Cruz Reynoso, se apoya en la ubicación geográfica del país y en condiciones que han sido aprovechadas por redes criminales transnacionales para diversificar sus actividades.

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Un hombre con anteojos y traje habla por un micrófono sentado a una mesa con un letrero azul que dice SEPREM
Víctor Hugo Cruz Reynoso advirtió que el narcotráfico busca penetrar instituciones públicas y gobiernos locales de Guatemala, con foco en los procesos electorales. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Las redes criminales buscan protección política y acceso al Estado

Durante la sesión de preguntas, el investigador Francisco Quezada planteó dudas sobre la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en la administración pública y financiar campañas. La respuesta del viceministro fue directa: “Estas organizaciones se financian de forma rápida y buscan insertarse desde los niveles más bajos hasta las posiciones más altas del Estado”.

Cruz Reynoso explicó que ese avance sobre la política no persigue solo influencia abstracta. El objetivo, dijo, es obtener beneficios legales, protección institucional o ventajas operativas que faciliten la continuidad de las actividades ilícitas.

Para contener ese riesgo, el Estado ha puesto en marcha procesos orientados a fortalecer la integridad del personal público, mejorar las condiciones laborales y tecnológicas y reducir la vulnerabilidad frente a la corrupción. “Trabajamos para que las personas honestas se mantengan honestas, y eso requiere procesos estratégicos y capacitación constante”, afirmó al medio.

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El viceministro pidió a la ciudadanía que utilice los canales de denuncia para reportar indicios de financiamiento electoral ilícito o movimientos anómalos vinculados con el crimen organizado. Añadió que la coordinación con el Ministerio Público es clave para investigar y judicializar estos casos.

Guatemala es ruta, almacén y centro de procesamiento de drogas

En la misma exposición, el funcionario describió una expansión del narcotráfico que ya no se limita a las fronteras y alcanza tanto zonas urbanas como rurales. De acuerdo con la publicación, las autoridades han detectado laboratorios de procesamiento y también erradicaciones masivas de cultivos ilícitos.

El diagnóstico oficial vincula ese fenómeno con otras economías ilegales. Cruz Reynoso señaló que las rutas criminales también se usan para el tráfico ilegal de migrantes, armas y municiones, mientras que las pandillas obtienen ingresos de la extorsión y del narcomenudeo y buscan controlar territorios mediante violencia e intimidación.

El impacto no se restringe a la seguridad. La conferencia indicó que el narcotráfico golpea la economía local y nacional, debilita al productor legítimo y alimenta un circuito de corrupción y violencia.

El acceso a tecnología cambió además los métodos de distribución tanto para las autoridades como para las organizaciones criminales. Ese cambio permite la venta de drogas incluso mediante entregas a domicilio y plataformas digitales.

Las zonas fronterizas fueron identificadas como focos críticos, aunque el problema se extiende a todo el territorio. El viceministro explicó que el control estatal en esas áreas enfrenta obstáculos por la presencia de propiedades privadas colindantes y por la dificultad de ejercer fiscalización efectiva en esos pasos.

“Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, dijo Cruz Reynoso. Por eso, agregó, afectar las finanzas de esas redes se volvió un objetivo central de las políticas públicas, junto con el llamado a no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para actividades ilícitas.

La estrategia oficial incluye denuncias, capacitación y cooperación con Estados Unidos

La respuesta planteada por las autoridades combina prevención institucional, análisis de riesgos y cooperación exterior. En ese marco, el viceministro valoró el apoyo de Estados Unidos en asesoría, entrenamiento y tecnología para la lucha contra el narcotráfico.

“Estados Unidos ha sido un aliado confiable en la transferencia de experiencia y recursos, lo que permite anticipar y combatir amenazas de forma más eficaz”, manifestó. También remarcó la necesidad de sostener una visión regional y coordinar esfuerzos con los países vecinos.

En la conferencia se subrayó la conveniencia de integrar capacidades antinarcóticas y de seguridad fronteriza dentro de una coordinación interinstitucional más robusta. El funcionario cerró con un llamado a una ciudadanía activa que denuncie anomalías a través de los canales oficiales habilitados.

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