El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

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La tensión por el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid explotó en vivo después de que Diego Simeone evitara hablar a fondo del tema en conferencia de prensa. A partir de esa evasiva del Cholo, en ESPN se desató un acalorado cruce entre Diego Latorre y Diego Chavo Fucks, con reproches, chicanas y una discusión de fondo sobre el rol del delantero, el poder de los jugadores y la responsabilidad del entrenador.

Latorre fue el primero en marcar una posición tajante sobre el conflicto. “Cuando llegan a este grado las relaciones es conveniente que se vaya”, lanzó. Y enseguida redobló: “No hay otra alternativa”. Para el ex futbolista, además, faltó una defensa pública más contundente hacia Julián Álvarez: “Me hubiese gustado que el Cholo lo defienda un poco más públicamente y el club también”. En la misma línea, remató: “Alguna razón tiene que haber para que el jugador no quiera seguir”.

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El Chavo Fucks, sin embargo, intentó bajar el tono de esa interpretación y planteó un paralelo con el pasado reciente de Julián. “Acá tenemos que separar los tantos porque lo mismo le pasó con Guardiola”, dijo en torno a su salida del Manchester City. Pero Latorre no le dejó pasar la comparación: “No, no, con Guardiola fue porque era suplente. Acá hay otro asunto”.

Lejos de retroceder en su argumento, el periodista profundizó su idea. “No... Lo mismo le pasó con Guardiola en el cruce de declaraciones. Estaba en la Copa América: ‘Vamos a ver cuando llego qué pasa’, Guardiola lo escuchó y le dijo: ‘Bueno, cuando termine de pensar que hable con Txiki y vamos a ver qué hacemos’”. Y marcó una diferencia central con la situación actual: “Acá es un jugador fundamental del equipo”.

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Diego Latorre y el Chavo Fucks discutieron al aire por el caso de Julián Álvarez

Sobre ese punto, el Chavo Fucks defendió con fuerza la gestión de Simeone y rechazó que el conflicto tenga que ver con una mala utilización futbolística del delantero. “Él forzó su salida del City porque jugaba Haaland y jugaba de otra cosa. En los costados también lo puso Gallardo y lo puso Guardiola, pero se lo cuestiona nada más que a Simeone. No es un tema de dónde juega, porque juega donde tiene que jugar y la rompió en Atlético de Madrid. Es titular, un jugador fundamental, hace goles y el técnico lo quiere. El tema acá es que él forzó la salida”. Para reforzar su argumento, incluso lo trasladó al fútbol argentino con una comparación provocadora: “Pensalo en el fútbol local. Un tipo juega en Boca y dice: ‘Mi sueño es jugar en Peñarol de Montevideo’, y tiene dos años más de contrato, y fuerza la salida. ¿Querés que los hinchas de Boca no lo puteen?”.

Latorre, en cambio, insistió en que detrás del conflicto hay un problema mucho más profundo que el puesto o la cantidad de minutos. “Eso es lo que se ve; detrás de eso lo que dice Julián es que no le gusta la forma de jugar del Cholo Simeone”, afirmó. Cuando Fucks le recordó que el delantero firmó un contrato largo con el club, la respuesta del comentarista fue filosa: “Pero firmó un contrato de cuatro años. ¿Pero qué es, rehén entonces?”, retrucó Gambeta.

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A partir de ahí, la discusión empezó a subir de temperatura y se volvió personal. Fucks disparó: “El representante le tiene que decir ‘hablá con el entrenador’. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta el entrenador... con el otro, con el que nos gusta a vos y a mí, que creo que es el mejor de todos...”. Latorre lo frenó en seco: “A vos no te gustaba, vos te subiste después, pero no importa”.

El eje de la discusión entre Latorre y Fucks fue el tema de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid (REUTERS/Thomas Peter)

Fucks respondió con una frase que encendió todavía más el debate: “Porque leí y aprendí, tuve lo que por ahí vos no tenés, que es la inquietud de saber por qué lo quieren tanto”. Latorre no se la dejó pasar: “¿Vos decís que yo no tengo esa inquietud?”. “Exacto”, contestó Fucks. Y ahí llegó el contraataque: “A mí me parece que vos no lo tenés, que te das vuelta como una media. Vas atrás del éxito”.

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“Al revés... Leo, aprendo, escucho, te escucho”, se defendió Fucks. Pero Latorre volvió a pegar: “No, vos vas atrás del éxito. Es mentira eso. Vos te has reído del tiki tiki”. “Pero salgamos de eso”, pidió Fucks. “No, vos te has reído del tiki tiki, no salgamos de eso”, insistió Latorre. La réplica fue otra bomba: “No solamente me río del tiki tiki, me sigo riendo, pero Guardiola no tiene nada que ver con el tiki tiki”. Latorre retrucó otra vez: “Vos te subís al éxito, al primero por ahí que tenga éxito te subís”. Y Fucks devolvió: “No, ese sos vos. Sos el más resultadista de todos, sos vos”. El cierre de ese tramo fue lapidario: “Está bien, Chavo, discutí con vos mismo, con un espejo”, disparó Latorre.

Después, Fucks volvió a poner sobre la mesa el antecedente de Manchester City para sostener su lectura del caso. “Semifinal con Real Madrid: jugó cinco minutos de un partido, tres de otro, y en la final de la Champions que ganó City no jugó. Y después de esa final que el City ganó hizo declaraciones que dijo ‘no sé dónde voy a seguir’, algo así. Me acuerdo que me llamó la atención, no estaba contento. Ahí tenía una razón para irse”. Y aclaró, para evitar que lo encasillaran en una defensa ciega del técnico argentino: “A mí me gusta más Guardiola que Simeone, pero con el Cholo tengo mucho respeto por lo que ha hecho en Atlético de Madrid porque es una institución”.

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Latorre aclaró que su análisis no era una embestida personal contra el DT, sino una interpretación de lo que atraviesa el delantero. “Yo también, lo estoy poniendo en palabras de Julián, no mías. ¿Puedo emitir un juicio ahora? Creo que él claramente no está conforme. Con Guardiola era por la suplencia, ahora no está de acuerdo con la idea, con el funcionamiento del equipo, quiere un equipo más ambicioso, lo sé, y quiere irse. El fútbol no es una actividad mecánica, como para que él siga estando en el lugar donde no lo quieren, no puede ser rehén ni esclavo de nadie”.

Diego Latorre y el Chavo Fucks tuvieron una discusión al aire (Captura video)

Y agregó una hipótesis sobre el trasfondo de la negociación: “Para llegar a esa declaración antes hubo charlas, encuentros con dirigentes, algo sucedió en la negociación, algo le prometieron que alguna parte no cumplieron, porque todos sabemos cómo es Julián, es un pibe noble que jamás haría una declaración así sin propósito”.

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Más adelante, cuando el debate volvió a centrarse en el caso puntual y ya habían intervenido también Sebastián Vignolo y Morena Beltrán, Fucks buscó reordenar la discusión. “Acá tenemos que centralizar bien la discusión porque si no terminamos en Simeone y Guardiola, lo que es una tontería”, sostuvo. Y marcó cuál era, a su criterio, el sesgo de la mesa: “De lo que estoy en contra es que únicamente miremos la cara del cliente”.

Latorre le salió al cruce de inmediato: “No estamos mirando la cara del cliente, vos sos el que mira la cara de los directivos”. Fucks aclaró: “No hablo solamente de Simeone acá, estoy hablando simplemente de Julián Álvarez. Si lo hiciera un jugador de otra nacionalidad o de otro club seguramente el tratamiento sería diferente”. “No, no sería diferente porque vos aplicás tu lógica”, lo cruzó Latorre. “Sí, esperá un poquito...”, intentó seguir Fucks. “Chavo, hablás siempre vos, pará un poco”, explotó Latorre. “No hablo de vos exclusivamente porque no sos el centro”, contestó Fucks. “No, vos tampoco”, devolvió Latorre. “Trato de hablar de Julián Álvarez, no de vos”, siguió Fucks. “De Julián Álvarez estamos hablando, no de mí”, remarcó Latorre.

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En medio del cruce, Fucks hizo una observación más general sobre el periodismo deportivo: “Yo hablo del periodismo, vos ni siquiera querés ser un comunicado y vos despreciás el periodismo”. La respuesta fue directa: “Yo desprecio a los tipos que piensan con tu lógica”.

Aun así, Fucks insistió con su punto de fondo: “Es muy difícil hablar con los periodistas cuando hablás de jugadores de la Selección argentina, es muy complicado. Firmo todo lo que dijiste de Julián Álvarez, que es un buen tipo, un gran profesional, jugó muy bien en Atlético Madrid, la rompió. Pero tenemos que ver la otra parte. Tenés un contrato. Los contratos cuando no te cumple el club es un quilombo; cuando vos no los cumplís...”.

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El Chavo Fucks le contestó a Diego Latorre tras el cruce en el programa F90 (Captura de video)

Latorre volvió a la carga y hasta deslizó que su colega tiene una mirada hostil hacia los futbolistas. “Vos le tenés bronca a los jugadores de fútbol, no sé por qué, porque ganan mucho, porque son famosos...”. Fucks negó eso de plano: “No le tengo bronca, ha cambiado el mundo de cuando vos jugabas”. Pero Latorre siguió: “Vos aplicás tu lógica, no me lleves por delante porque yo te escuché”.

A partir de ahí, la discusión se corrió hacia el poder que hoy tienen los futbolistas frente a los clubes. “Ahora los jugadores tienen más poder que cuando vos jugabas”, sostuvo Fucks. “Y está perfecto que lo tengan, porque son ellos los que juegan. ¿Qué querés, que lo tenga un directivo el poder? Vos aplicás tu lógica a los jugadores y no aplicás la misma lógica a los dirigentes, que cuando tienen que echar a un entrenador lo echan, cuando tienen que echar a un jugador lo echan y cuando tienen que hacer lo que les conviene lo hacen. Ahora no te cierra eso”, respondió Latorre.

Fucks insistió: “Ha cambiado mucho el fútbol”. Pero Latorre explotó otra vez: “¿Vos me querés dar clases a mí de cómo es el mundo? Ya sé cómo es el mundo”. Entonces llegó una de las reflexiones más estructuradas del periodista: “Escuchá un poco, ha cambiado mucho el fútbol con respecto a esto. La Ley Bosman ha cambiado la relación de los jugadores con los clubes. Lo que vos estás planteando ocurría sobre todo cuando vos jugabas. Que quedaban libres por el 20 por ciento y jugaban dos años ganando dos mangos con cincuenta. Eso estaba muy mal. Eso ha cambiado. Pero no cambió a un término medio, se ha ido a otro extremo. Pasa que a veces los jugadores tienen de rehenes a los clubes. No pasa con Julián Álvarez, pasa acá en el fútbol argentino también. Me parece que debería haber una situación intermedia”.

Latorre rechazó que el delantero de la Selección entre en esa categoría: “Este no es el caso. El jugador quiere su venta, pero que lo vendan a un precio proporcional a su talento”. Y enseguida señaló otro punto sensible: “Es disparatada la cláusula de rescisión”.

Diego Latorre tuvo una nueva discusión con el Chavo Fucks

Sobre el cierre, el exfutbolista volvió a insistir con su certeza sobre el malestar de Julián: “Hay argumentos para estar insatisfecho. Creo que no le gusta la forma de jugar del equipo”. Fucks lo desafió: “¿Cómo ‘creo’? Si tenés un dato, dalo. Porque vos suponés”. Latorre se plantó: “No supongo nada. Acá hay un proteccionismo porque cuando un dirigente tiene que decirle a un jugador que le quedan tres años de contrato: ‘Mirá, no vas a seguir’, ustedes no dicen nada... ¿Se quieren poner del lado del poder?”.

“No funciona así”, respondió Fucks. “Sí, porque cuando un dirigente te quiere echar, te echa. Ahora, cuando el jugador se quiere ir, no”, replicó Latorre. Fucks intentó cerrar con un argumento futbolístico: “No está bien planteada la dicotomía. No se trata de Simeone o no Simeone. Vos sos el comentarista de la Champions League de este canal. ¿Dónde juega Julián, en un puesto que no conozca, de cuatro? ¿Le fue mal, no hizo goles? Jugó bárbaro para Atlético de Madrid y es un jugador fundamental para el Cholo. No lo ha descartado o ha tratado mal”.

Pero Latorre no se movió un centímetro de su postura: “Yo sé que no está conforme en el Atlético de Madrid, lo sé”. Fucks volvió sobre la comparación con el City: “Yo no sé, pero con Guardiola tenía problemas...”. La última estocada también fue de Latorre: “Vos lo protegés a Simeone, vos lo querés y entonces no sos riguroso con el análisis”.