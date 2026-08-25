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Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

La actriz argentina y el piloto de Fórmula uno se habían separado en julio y ahora los hallaron caminando abrazados por las calles de Ámsterdam

La cantante y el piloto de Fórmula 1 habían iniciado su relación en enero y, luego de meses, la relación había llegado a su fin (Video: SQP-América TV)
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A fines de julio, los rumores de separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco tomaron estado público cuando Gustavo Méndez los anunció en La mañana con Moria. Un mes después, una foto tomada en las calles de Ámsterdam revirtió la versión y puso a la pareja en el centro de la conversación otra vez: el piloto y la actriz fueron vistos caminando juntos, abrazados, el mismo fin de semana en que Colapinto disputó el Gran Premio de los Países Bajos.

La imagen fue el disparador del anuncio que Yanina Latorre hizo el lunes 24 de agosto en SQP (América TV). Antes de revelar los nombres, la conductora construyó un enigmático que mantuvo la intriga durante varios minutos. Cuando finalmente los identificó, presentó la prueba: “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”.

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Las fotos muestran a la pareja de espaldas, caminando por las veredas adoquinadas de Ámsterdam bajo un cielo despejado. En una de las imágenes se los ve avanzando por una calle comercial, él con una campera con estampado floral en la espalda y gorra negra, ella con una buzo gris claro. Él le rodea los hombros con el brazo. En la segunda toma, captada desde más lejos y con menor definición, se los distingue detenidos en la vereda, muy cerca el uno del otro, con bicicletas estacionadas y árboles frondosos de fondo.

Un hombre y una mujer vistos desde atrás caminan por una acera frente a un comercio y una señal de tráfico
Maia habría viajado para estar presente en el GP de Países Bajos

Sobre la crisis que habría atravesado la pareja, Latorre aportó su propia lectura: “Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa”.

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La conductora aclaró que esa versión no resistió sus propias averiguaciones. “Estuve averiguando y me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino. Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol, que la novia molesta porque se desenfoca”, sostuvo.

Su conclusión fue a favor de la pareja: “Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse y medio que les parece intensa por eso, pero en realidad hay que dejar que los chicos sigan”.

Colapinto, por su parte, tuvo un fin de semana complicado en la pista: terminó decimocuarto en el Gran Premio de los Países Bajos. Fuera del circuito, el paseo por Ámsterdam junto a Reficco contó otra historia. En los últimos días, no obstante, se registró un intercambio de “Me gusta” entre ambos en redes sociales, señal que, en el presente, puede pesar tanto como una declaración.

Dos personas de espalda caminan por una acera arbolada junto a bicicletas, automóviles estacionados y edificios
Maia y Franco fueron vistos juntos en las calles de Amsterdam (Captura de video)

Hasta el momento, ninguno de los dos dio declaraciones sobre el estado de su relación. Las redes de Reficco apuntan en otra dirección: la actriz, que protagonizó Hadestown en Broadway junto a Jordan Fisher, promociona The Last Sunrise, la película que estrena en los próximos días en una de las grandes plataformas de streaming con Eva Longoria como su madre en la ficción y el actor y modelo español Fernando Líndez como su interés amoroso en pantalla. A eso se suma el lanzamiento de “Amapola”, la canción que presentó hace pocos días en Nueva York —ciudad con un rol central en el tema— y que marca un nuevo comienzo en su carrera como cantante solista.

Por su parte, las redes del piloto se encuentran en silencio desde que corrió en el Gran Premio de los Países Bajos.

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