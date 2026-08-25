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Un volcán podría ocultar la mina del futuro: hallan fluidos con metales clave para baterías y energías limpias

Nuevas técnicas de imagen sísmica permitieron detectar en el Caribe un reservorio subterráneo y revelar que estos sistemas pueden originar cobre, zinc, plomo e incluso oro

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Investigadores identificaron una lente de salmuera rica en metales a dos kilómetros de profundidad bajo el volcán Soufrière Hills en Montserrat (Johan Ordoñez/ AFP)
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El estudio de los volcanes ofrece hoy una ventana inesperada hacia el futuro de los recursos estratégicos del planeta. Más allá de su fama como fuentes de destrucción y caos, emergen como piezas centrales en la formación de metales esenciales para la industria tecnológica y la transición hacia una economía de carbono neutro.

Investigadores de la Universidad de Oxford y otros centros internacionales lograron identificar por primera vez un depósito subterráneo de fluidos ricos en metales bajo un volcán activo en el Caribe, utilizando mediciones sísmicas de alta resolución.

El hallazgo abre la puerta a una nueva era de exploración mineral, capaz de anticipar la formación de reservas valiosas sin necesidad de perforar ni excavar, y plantea la posibilidad de aprovechar volcanes activos como fuentes renovables de metales críticos.

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Infografía con el diagrama en corte de un volcán, recuadros ilustrados con texto explicativo e íconos, y el logotipo de Infobae en la base.

El equipo científico cartografió el sistema interno del volcán Soufrière Hills, en Montserrat, y detectó una zona de entre 1 y 1,5 kilómetros de ancho a unos 2 km. bajo la superficie. Allí se encuentra una “salmuera rica en fluidos y portadora de metales”, que podría constituir un yacimiento mineral en formación.

“La presencia de salmueras magmáticas subvolcánicas, formadas por la separación de fases de fluidos supercríticos liberados de magmas ascendentes y cristalizantes, tiene una gran importancia económica, ya que estos líquidos hipersalinos son capaces de contener metales críticos”, explicaron los autores en la revista Geophysical Research Letters.

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El método empleado para revelar estos depósitos —la inversión conjunta de ondas sísmicas P y S— representa una innovación en la obtención de imágenes subterráneas y permite distinguir entre magma, roca y bolsas de fluidos con metales.

El vínculo entre la actividad volcánica y la formación de metales

Los volcanes activos pueden generar reservas de cobre zinc plomo y oro esenciales para la industria tecnológica y la transición energética (Cortesía: Nicaragua investiga)
Los volcanes activos pueden generar reservas de cobre zinc plomo y oro esenciales para la industria tecnológica y la transición energética (Cortesía: Nicaragua investiga)

La mayoría de los grandes yacimientos de cobre, zinc, plomo y otros metales industriales proviene de sistemas volcánicos antiguos o extintos. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que los procesos generadores de estos minerales siguen activos en volcanes modernos y pueden detectarse sin esperar millones de años a que los depósitos lleguen a la superficie.

“Los volcanes no solo son fuentes de energía geotérmica, sino que también contienen metales necesarios para las tecnologías modernas y la transición hacia unas emisiones netas de carbono cero”, sostienen los científicos. Estos metales suelen movilizarse en fluidos magmáticos calientes y salinos a varios kilómetros de profundidad, pero su detección y estudio resultan difíciles.

El trabajo se basó en el análisis de miles de registros de terremotos locales recogidos entre 1996 y 2007 por 23 estaciones de monitoreo. Al comparar las velocidades de propagación de las ondas sísmicas —las ondas P viajan más rápido y las S más lento según el material que atraviesan—, los investigadores lograron reconstruir un mapa tridimensional del subsuelo volcánico.

Secciones transversales verticales del volcán Soufrière Hills. Anomalías clave en los datos sísmicos (etiquetadas como AE) permitieron a los investigadores diferenciar entre salmuera, magma y arcilla. Los hipocentros de los terremotos están marcados con puntos. (Bogiatzis et al., Geophys. Res. Lett. , 2026)
Secciones transversales verticales del volcán Soufrière Hills. Anomalías clave en los datos sísmicos (etiquetadas como AE) permitieron a los investigadores diferenciar entre salmuera, magma y arcilla. Los hipocentros de los terremotos están marcados con puntos. (Bogiatzis et al., Geophys. Res. Lett. , 2026)

El equipo identificó la ubicación de la lente de salmuera metálica, pero también de un núcleo sólido de magma, zonas con fluidos geotérmicos calientes y una capa superficial de arcilla alterada por la acción de los líquidos ascendentes.

Este avance técnico tiene implicancias económicas y ambientales. La detección pasiva mediante sísmica evita los riesgos y costos de la perforación en entornos de alta temperatura, donde la tecnología tradicional enfrenta límites operativos. “Nuestro trabajo demuestra que los métodos de imagen pasiva pueden proporcionar imágenes con la resolución adecuada para visualizar este tipo de objetivos, reduciendo así los riesgos de las campañas de perforación”, concluyeron los autores. El hallazgo valida el uso de imágenes sísmicas en la búsqueda de recursos minerales y energéticos dentro de sistemas volcánicos activos.

El valor de los volcanes como fuente de metales críticos se amplía cuando se consideran las necesidades de la transición energética. Cobre, zinc, plomo y otros minerales resultan fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos y componentes de energías renovables.

Identificar nuevos yacimientos accesibles —como los que se forman debajo de volcanes activos— podría aliviar la presión sobre las minas convencionales, muchas de las cuales se encuentran próximas al agotamiento o presentan altos impactos ambientales.

Tres científicos en una cima rocosa recolectan muestras cerca de un volcán activo que emite vapor. Hay equipo de medición y tubos de ensayo.
Científicos con equipo de campo recolectan muestras de sedimentos en la cima de un volcán activo en El Salvador, que emite una leve columna de vapor y está rodeado de exuberante vegetación tropical, mientras equipos de medición y tubos de ensayo se encuentran en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los volcanes, además, representan una conexión directa entre la superficie y las profundidades de la Tierra. Sus erupciones liberan gases, cenizas, lava y minerales, pero también transportan elementos como oro desde el manto a la corteza.

El caso del volcán Erebus, en la Antártida, sorprendió a los científicos en 2025: se detectó que emite polvo de oro cristalizado a razón de 6.000 euros por día, en motas que los vientos dispersan hasta 1.000 kilómetros del cráter. Este proceso evidencia cómo la dinámica volcánica puede trasladar metales valiosos desde las entrañas de la Tierra hasta la superficie en tiempo real.

Un recurso para la industria y la ciencia del futuro

Las técnicas de imagen sísmica y los hallazgos recientes refuerzan el vínculo entre volcanes y recursos estratégicos. “La mayoría de los depósitos de mena metálica están relacionados con procesos asociados a sistemas volcánicos antiguos o modernos. Además de la producción de energía geotérmica, los volcanes también representan una fuente potencial de metales críticos, incluidos los necesarios para tecnologías neutras en carbono”, afirman los investigadores. Los metales geotérmicos se encuentran en reservorios de fluidos subterráneos alimentados por fuentes superficiales y magmáticas, en particular asociados a lentes de salmuera caliente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hallazgo en Soufrière Hills valida el uso de imágenes sísmicas para descubrir nuevos recursos minerales y energéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío radica en caracterizar y cuantificar estos cuerpos fluidos ricos en metales, lo que hasta ahora resultaba complejo por la profundidad y las condiciones extremas. El uso combinado de velocidades sísmicas y distribución de hipocentros permitió identificar en Soufrière Hills una zona saturada de fluidos y metales a alrededor de 2 a 3 kilómetros de profundidad, además de confirmar sistemas geotérmicos menos profundos ya conocidos en la región.

Estos resultados mejoran la comprensión de la migración de fluidos bajo los sistemas volcánicos y resaltan su potencial como fuentes tanto de energía geotérmica como de metales críticos.

El caso del Erebus aporta una dimensión adicional al mostrar que los volcanes pueden liberar metales directamente en la atmósfera. La roca fundida transporta partículas de oro desde el interior de la Tierra, que cristalizan y viajan por el aire como polvo. Este fenómeno ayuda a explicar la dispersión de metales a grandes distancias respecto al cráter y revela nuevas rutas para el ciclo geoquímico de los elementos preciosos.

El nombre indígena Chi Q'aq' del Volcán de Fuego alude a "donde hay fuego" y sobrevivió a un intento colonial de rebautizarlo como Santa Catarina.
La migración de fluidos bajo sistemas volcánicos revela el potencial de estos entornos para la industria y la sostenibilidad futura (Cortesía A. R. Fotografía)

Más allá de los desafíos técnicos y de seguridad que supone explorar y explotar volcanes activos, la investigación avanza hacia tecnologías que permitirán extraer fluidos y metales sin esperar la solidificación de los minerales.

El aprovechamiento de la energía geotérmica y de los metales asociados a salmueras subvolcánicas se perfila como un objetivo estratégico para las próximas décadas, en la medida en que la demanda de recursos para baterías, energías limpias y dispositivos electrónicos siga en aumento.

La combinación de geofísica avanzada, monitoreo remoto y análisis de erupciones recientes consolida la visión de los volcanes como reservorios naturales clave para el futuro. Lejos de ser únicamente amenazas, estos gigantes geológicos representan una oportunidad para la investigación y la industria, en un escenario global donde la transición energética y la sostenibilidad dependen cada vez más del acceso a metales críticos.

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