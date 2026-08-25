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Después de 30 años, el auto más barato de la Argentina no se hace en el país ni en Brasil: cómo es y cuánto cuesta

Se trata de un eléctrico importado de extrazona que gasta el 10% que un auto convencional

Un automóvil compacto de color azul claro estacionado en una playa de estacionamiento al aire libre con columnas de hormigón
El JMEV Easy 3 y es 100% eléctrico
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Luego de 35 años de vida del bloque comercial del Mercosur, en el mes de agosto se interrumpió una constante por la cual los modelos de menor precio del mercado eran de producción nacional o de origen brasileño. La única exepción fue un modelo ensamblado en Uruguay, el Chery QQ, que tuvo un precio muy bajo en 2011, pero que de cualquier modo seguía siendo un auto Mercosur.

Con los cambios que se están dando en el convulsionado mercado actual, este mes un modelo importado desde Asia del Grupo Antelo, se convirtió en el auto más económico en Argentina gracias a la decisión de bajar su precio a USD 16.900, que equivalen hoy a $25.857.000, incluso con la última suba de la cotización oficial a 1.530 pesos.

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El auto es el JMEV Easy 3, que por si tenía que ofrecer otra cualidad distintiva con sus competidores de la franja de precios más baja, es un auto 100% eléctrico. Se trata de un citycar o hatchback del segmento A, el más pequeño de la industria automotriz occidental y gracias a su tecnología, consume un 10% que un vehículo de combustión equivalente.

Sin embargo, a pesar de medir solo 3,7 metros de largo, tiene capacidad para cinco pasajeros, de hecho tiene 5 cinturones de seguridad para reafirmarlo. Su peso está en el orden de los 1.100 kilos con al menos un ocupante a bordo, algo razonable teniendo en cuenta el peso de su batería de iones de litio de 30,2 kWh, que alcanza los 210 kilos.

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Vista del interior de un automóvil con volante, pantalla digital en el panel central, palanca de cambios y parabrisas
El interior del JMEV Easy 3 es minimalista y concentra todo en la pantalla central de 10"

Uno de los resguardos que suelen tomar los usuarios al comprar autos económicos suele estar relacionado con la seguridad, ya que se tratan de vehículos pequeños, que pueden considerarse menos robustos para responder ante accidentes.

Sin embargo, este auto tiene el equipamiento de seguridad exigible por norma, es parte de poder venderlo a un precio bajo a pesar de su tecnología, que consta de airbags para el conductor y el acompañante, control electrónico de estabilidad, columna de dirección colapsable, sistema de asistencia en pendientes e incluso monitoreo de presión de neumáticos. Además, otro punto a favor es que tiene neumáticos de rodado 15 pulgadas, cuando en varios modelos del segmento son de 14 o incluso 13 pulgadas.

A nivel de performance el motor eléctrico tiene una potencia de 50 Kw, equivalentes a 68 CV, con un torque de 125 Nm, suficiente para tener buena respuesta en el tránsito urbano, que es el ámbito ideal de uso de los pequeños autos eléctricos.

La batería tiene una autonomía de uso en ciudad de 330 km, pero cuando se circula en autopistas o rutas el consumo sube considerablemente, no que reafirma su perfecta configuración para uso en ciudad.

Rueda delantera con llanta de aleación y parte frontal de un automóvil de color azul claro estacionado sobre tierra
Rodado 15", un punto a favor de un auto pequeño y urbano, que ofrece mayor seguridad en la conducción.

En el interior todo pasa por la pantalla central de 10”, que es el único display para el conductor, ya que no hay cuadro de instrumentos alguno detrás del volante. En esa pantalla se puede visualizar fácilmente la velocidad, el estilo de conducción (tiene 4 incluido One Pedal Drive) y la autonomía restante.

Además, tiene acceso a sistema de audio y entretenimiento, climatización y conexión a un teléfono celular vía Bluetooth del tipo mirror link, para espejar la pantalla en el auto. En el tablero no hay otro tipo de botones o teclas, y solo hay algunas funciones básicas en el volante, como volumen, comando de voz y acceso al menú de la pantalla. En el frente del tablero tampoco hay salidas de aire del climatizador, solo están en los extremos y en la parte superior o inferior, para parabrisas o pies de los ocupantes.

En este auto urbano llama poderosamente la atención el sonido artificial obligatorio que transmite al circular hacia adelante, audible especialmente para los peatones o ciclistas que puedan estar en el entorno del auto, pero también en el habitáculo. Al retroceder, en cambio, tiene una alarma sonora más fuerte, similar a la de los vehículos de transporte pesado.

Vista tres cuartos trasera de un automóvil compacto de color celeste estacionado al aire libre en un playón despejado
En el interior pueden sentarse cinco pasajeros pero tiene un baul pequeño donde, además, se guarda el cargador de emergencia.

Como curiosidad, el JMEV Easy 3 no tiene botón de encendido y apagado, al abrirlo con un llavero remoto, el vehículo ya está listo para colocar Drive o Retroceso y avanzar en la dirección que quiera el conductor, y al detenerse, solo con colocar el comando de marchas en Parking y salir, al cerrar las puertas se apaga todo el sistema.

El toma de carga eléctrica está en la parrilla central, y admite tanto cargador doméstico de Corriente Alterna (CA) como comercial de Corriente Continua (CC). Al tratarse de un auto totalmente eléctrico, dependiendo del la potencia de carga que se elija para su batería, el costo de completar su capacidad puede ser de $5.500, tomando como referencia el precio de $158,636 del kWh con tarifa residencial R2 sin subsidio.

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