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Unión Patriótica de Cuba cumple 15 años, la mayor organización opositora enfrenta nuevos desafíos

La agrupación opositora, creada en el oriente del país en agosto de 2011, asegura que mantiene sus reclamos de libertades y derechos humanos mientras reporta detenciones, hostigamiento y vigilancia continua contra sus miembros

La UNPACU cumple 15 años en Cuba con sus demandas de derechos humanos y democracia bajo la continuidad de la represión estatal. (Foto archivo)
La UNPACU cumple 15 años en Cuba con sus demandas de derechos humanos y democracia bajo la continuidad de la represión estatal. (Foto archivo)
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La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), considerada como la organización disidente y opositora pacífica más grande y activa de la isla, arriba a su aniversario número 15 en un contexto marcado por la persistencia de sus demandas y la continuidad de la represión estatal. El grupo, surgido en el oriente cubano en 2011, ha centrado sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una transición política en la isla, enfrentando a lo largo de estos años detenciones, hostigamientos y el exilio de su fundador.

De acuerdo con información retomada de CiberCuba, un portal de noticias que se encuentra trabajando desde el exterior, UNPACU fue fundada el 24 de agosto de 2011 por José Daniel Ferrer García. Tras pasar ocho años en prisión por su participación en el Proyecto Varela y en la Primavera Negra de 2003, Ferrer decidió permanecer en Cuba y continuar su labor opositora. Junto a un reducido grupo inicial de activistas, dio origen a una estructura que, con el tiempo, se extendió desde Santiago de Cuba a otras provincias del centro y occidente del país.

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José Daniel Ferrer fundó la UNPACU el 24 de agosto de 2011 tras salir de prisión por el Proyecto Varela y la Primavera Negra de 2003. (Foto cortesía redes sociales)
José Daniel Ferrer fundó la UNPACU el 24 de agosto de 2011 tras salir de prisión por el Proyecto Varela y la Primavera Negra de 2003. (Foto cortesía redes sociales)

El accionar de UNPACU se ha caracterizado por trasladar la protesta política al espacio público, mediante la organización de marchas, manifestaciones, grafitis y la distribución de materiales impresos y audiovisuales sobre democracia y derechos humanos. En sus primeros días de existencia, la organización fue objeto de una respuesta inmediata por parte del Ministerio del Interior, que realizó operativos violentos y detuvo a decenas de opositores, según el recuento del medio. Desde entonces, la presión estatal ha sido una constante sobre sus integrantes.

A lo largo de estos 15 años, UNPACU ha buscado consolidar alianzas con otros grupos opositores y organizaciones del exilio. Ha mantenido una relación cercana con las Damas de Blanco y ha participado en campañas conjuntas como Todos Marchamos, además de incorporarse en 2017 a la iniciativa Cuba Decide, liderada por Rosa María Payá. En 2021, Ferrer impulsó la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y en 2026 la organización se sumó al Acuerdo de Liberación, que reúne a actores opositores dentro y fuera de la isla.

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La UNPACU fortaleció alianzas con las Damas de Blanco, Cuba Decide y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. (Foto archivo)
La UNPACU fortaleció alianzas con las Damas de Blanco, Cuba Decide y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. (Foto archivo)

El trabajo de UNPACU no se ha limitado al ámbito político. La organización ha desarrollado proyectos humanitarios en el oriente de la isla, proporcionando alimentos, medicinas y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente tras catástrofes como el huracán Sandy en 2012. Este enfoque social también generó confrontaciones con la Seguridad del Estado, especialmente entre 2020 y 2021, cuando las autoridades implementaron cercos y restricciones en torno a la sede de la agrupación en Santiago de Cuba. Durante ese periodo, Ferrer y varios miembros llevaron a cabo una huelga de hambre para exigir el cese del hostigamiento, acción que obtuvo repercusión internacional.

Las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 representaron un punto de inflexión para la organización. Ferrer intentó unirse a las movilizaciones, pero fue detenido antes de lograrlo y enviado nuevamente a prisión. En ese tiempo, se reportaron denuncias sobre su aislamiento, limitaciones de comunicación y deterioro de salud. Ferrer fue liberado en enero de 2025, pero volvió a ser detenido meses después y finalmente abandonó el país rumbo a Estados Unidos, junto a parte de su familia.

El costo de estos 15 años para UNPACU ha sido alto. De acuerdo con cifras publicadas más de 200 de sus integrantes han pasado por prisión desde 2011, y la organización recuerda a cuatro miembros que fallecieron tras sufrir encarcelamientos: Wilman Villar Mendoza, Hamell Santiago Más Hernández, Pablo Moya Delá y Manuel de Jesús Guillén Esplugas.

Más de 200 integrantes de la UNPACU pasaron por prisión desde 2011, mientras José Daniel Ferrer continúa en el exilio con apoyo a presos políticos. (EE.UU.). EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich
Más de 200 integrantes de la UNPACU pasaron por prisión desde 2011, mientras José Daniel Ferrer continúa en el exilio con apoyo a presos políticos. (EE.UU.). EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

En la actualidad, UNPACU mantiene presencia dentro de la isla, mientras José Daniel Ferrer desarrolla su actividad en el exilio, enfocándose en la articulación de acciones internacionales y el respaldo a presos políticos. La organización sostiene sus demandas originales de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, en un escenario donde las condiciones han cambiado, pero la presión sobre sus estructuras y miembros sigue vigente.

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