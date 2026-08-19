Barenboim regresa a los escenarios con la Orquesta West-Eastern Divan

El director de orquesta Daniel Barenboim y el violonchelista Yo-Yo Ma con la Orquesta West-Eastern Divan en el Waldbühne de Berlín el jueves (Foto: Jakob Tillmann / The New York Times)

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En una entrevista de 2006, el director de orquesta Daniel Barenboim declaró una especial afinidad por el precoz Mozart. «Miren, sé muy bien lo que significa ser siempre demasiado joven para todo», dijo Barenboim, antiguo niño prodigio. Y así es. A los 10 años ya era pianista de concierto internacional y debutó en el Carnegie Hall a los 14.

Ahora, a sus 83 años y lidiando con una enfermedad debilitante, parece de repente, y tristemente, demasiado mayor para muchas cosas, aunque ha hecho mucho desde que anunció su “grave afección neurológica” en 2022.

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Tras dimitir como director musical de la Ópera Estatal de Berlín un año después y en medio de numerosas cancelaciones de funciones, Barenboim ha actuado ocasionalmente con la Staatskapelle Berlin, la Filarmónica de Berlín y en La Scala de Milán. Sin embargo, no fue hasta el año pasado, cuando su fragilidad se hizo visible e innegable, que confirmó que padecía la enfermedad de Parkinson.

Sin embargo, la enfermedad no ha mermado el compromiso de Barenboim con la Orquesta West-Eastern Divan, la agrupación que fundó en 1999 con el intelectual palestino Edward Said para reunir a jóvenes músicos árabes e israelíes. El jueves, Barenboim se presentó con la orquesta en el anfiteatro Waldbühne de Berlín ante un numeroso y entusiasta público.

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El escenario al aire libre del Waldbühne es una parada habitual en la gira de verano anual del West-Eastern Divan, que este año incluirá el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de París. Aunque algo contenido, Barenboim parecía contento de estar en un entorno familiar.

Con gran ambición, Barenboim tiene previsto realizar nueve conciertos más con la orquesta. Además, en noviembre se celebrará en Berlín el nuevo Festival West-Eastern Divan, que ofrece la oportunidad de escuchar a la orquesta interpretar música de Pierre Boulez en el club de música techno Berghain.

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El concierto del jueves fue uno de los cuatro de este mes en los que la Orquesta West-Eastern Divan contará con la participación de Yo-Yo Ma —otro niño prodigio— para interpretar el Concierto para violonchelo en si menor de Dvořák. Cuando Ma y Barenboim salieron abrazados, era difícil discernir si se trataba de un gesto de apoyo, de amistad o de ambas cosas.

La Orquesta West-Eastern Divan el jueves. Barenboim formó la agrupación con el académico Edward Said hace más de 25 años (Foto: Pedro Adamik / The New York Times)

Fue una especie de reencuentro: Ma fue invitado al primer taller del West Eastern Divan, antes de que nadie pensara que el proyecto se convertiría en una orquesta. Su respeto por Barenboim quedó patente el jueves en la atención que le dedicó durante la obra de Dvořák, aunque había muy poco que observar: la batuta en la mano derecha de Barenboim apenas se movía, y su mano izquierda solo se elevaba ocasionalmente para añadir matices o énfasis aquí y allá.

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Estos gestos sutiles, sin embargo, solían ser extremadamente efectivos, y algunos directores han logrado mucho con aún menos: viene a la mente el ejemplo de Leonard Bernstein dirigiendo una sinfonía de Haydn solo con sus cejas . Cuando Bernstein lo hizo, en 1984, podía contar con la perfecta sincronización de la Filarmónica de Viena. Los músicos del jueves no estaban tan bien sincronizados y no podían contar necesariamente con Barenboim, quien dirigía sentado, para obtener una guía clara.

Fue una suerte que Ma acabara de llegar de Tanglewood, donde había organizado una interpretación a capella de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. En las notas del programa , la describió como “un ejemplo de cómo puede sonar el liderazgo distribuido y una lección sobre la práctica de la responsabilidad democrática”. Esta fue precisamente la responsabilidad que él y la orquesta asumieron en los intercambios más íntimos del concierto. El diálogo entre el violonchelista y los instrumentos de viento, y más tarde, entre el violonchelista y un violín solista, fue música de cámara pura.

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El reciente experimento de Ma en Tanglewood se alinea con el espíritu musical y humanitario del West-Eastern Divan, que Barenboim articuló sucintamente tras el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023: “Tenemos que escucharnos unos a otros”. En un momento de la segunda parte del concierto, durante la Sinfonía n.° 3 de Schumann, Barenboim se llevó la mano izquierda a la oreja.

Durante más de 25 años, ha brindado a esta orquesta lo que no podían obtener sin él: un sonido. Potente pero transparente. De estilo clásico, en cierto modo, pero sin pretensiones. Se percibía en las explosiones controladas de Schumann, en la serenidad del contrapunto. Sin duda, es el sonido de Barenboim, pero también es un sonido que la orquesta puede desarrollar libremente.

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Barenboim parece haberlo reconocido. En el comunicado en el que anunció que padecía Parkinson, afirmó que quería “garantizar la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de la orquesta” y “participar activamente para asegurar que la Diván tenga la oportunidad de trabajar con excelentes directores”.

Pero el primer paso de Barenboim en esta dirección fue un raro error: contratar a su amigo íntimo Zubin Mehta para dirigir una gira con la orquesta a principios de este año. Mehta es excelente, pero, a sus 90 años, también dirige sentado. Esto no es un plan para el futuro, ni una manera de mantener viva esta muestra de cooperación internacional en peligro.

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Fuente: The New York Times