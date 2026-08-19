Jairo le pone voz a Borges en un homenaje sinfónico-coral en el Palacio Libertad

El Auditorio Nacional del Palacio Libertad albergará el 24 de agosto el concierto Jairo canta a Borges en homenaje a Jorge Luis Borges, con entrada libre y gratuita

Guardar

El lunes 24 de agosto, a 127 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, el Auditorio Nacional del Palacio Libertad será el escenario de un homenaje sinfónico-coral a su obra: el concierto Jairo canta a Borges, con entrada libre.

La velada reunirá a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y al Coro Polifónico Nacional bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, director principal invitado del elenco. Como protagonista de la noche, Jairo tomará el micrófono para revisitar poemas del autor de Ficciones y musicalizados por compositores como Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, Eduardo Falú, Eladia Blázquez, entre otros.

PUBLICIDAD

El programa de 15 piezas arranca con una obertura y despliega un recorrido que abarca desde “Milonga de dos hermanos”, de Guastavino y “El títere”, de Piazzolla, hasta “Hombre de antigua fe”, de Falú, y “Milonga de Calandria”, de Blázquez, con arreglos orquestales de Guillermo Cardozo Ocampo y arreglos corales de Pablo Motta. El cierre corre por cuenta de “1964″, otra página de Piazzolla.

El concierto comienza a las 20 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires). La entrada es libre y gratuita.

PUBLICIDAD

Jairo lleva décadas ligado a la poesía de Borges. Además, ha puesto su voz al servicio de textos de María Elena Walsh, Paul Eluard, Mario Benedetti y Mario Trejo, por mencionar alguno, y grabó cerca de ochocientas canciones en cinco idiomas. Se presentó en el Teatro Olympia de París, el Teatro Colón de Buenos Aires y la Philharmonie de Viena.

Jairo encabezará el homenaje sinfónico-coral a Borges junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y el Coro Polifónico Nacional

Silberstein, designado como director principal invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto desde la temporada 2024, es licenciado en artes musicales con especialización en Dirección Orquestal por la UNA, donde estudió con Mario Benzecry y autorizado por John Williams para dirigir su música en vivo, acumula una trayectoria que incluye colaboraciones con Fito Páez —en el disco La conquista del espacio, ganador de un Grammy y dos Grammy Latinos— y la composición de la música de la serie El amor después del amor para Netflix, trabajo por el que recibió el Premio Cóndor de Plata 2023 a Mejor Música Original.

PUBLICIDAD

El Coro Polifónico Nacional, fundado en 1967 y con debut oficial en el Teatro Nacional Cervantes en 1968, fue distinguido como Mejor Coro de la Temporada por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina en cinco ocasiones —1995, 1997, 1998, 2015 y 2023—. La Orquesta Filiberto, por su parte, tiene sus raíces en 1932, cuando el propio Juan de Dios Filiberto —autor de Caminito— la fundó con el nombre de Orquesta Porteña. Desde entonces pasó por las batutas de Osvaldo Piro, Néstor Marconi y Luis Gorelik, entre otros, y acumula premios como el Konex de Platino a la mejor orquesta de tango y el Premio Gardel por su CD Tango y Folklore.

Fotos: Franco Fafasuli (archivo) y gentileza prensa Dirección Nacional de Elencos Estables.