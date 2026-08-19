Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

Sonia Gandhi en la oficina del partido en Nueva Delhi, el 5 de abril de 2024 (Foto: EFE/EPA/RAJAT GUPTA)

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Sonia Gandhi publicará este otoño sus memorias, en las que reflexionará sobre la promesa y la tragedia de casarse con un miembro de la dinastía política india Nehru-Gandhi, así como sobre su propia carrera en el gobierno.

La editorial Alfred A. Knopf anunció el martes que el libro de Gandhi, Belonging: A Journey of Love, se publicará el 10 de noviembre.

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“Mucho se ha escrito sobre mi familia, pero pocas narraciones han logrado ahondar en la verdad de sus motivaciones, sus acciones e incluso sus debilidades humanas”, declaró Sonia Gandhi en un comunicado difundido por Knopf. “En muchos sentidos, este libro es un homenaje a su humanidad. Mi historia también ofrece a los lectores una perspectiva única de los cambios sociales y políticos que he presenciado durante seis décadas en el hermoso país al que pertenezco”.

La portada del libro "Belonging", las memorias de Sonia Gandhi

Gandhi, de 79 años, es originaria de Italia y estudiaba en Cambridge, Inglaterra, cuando conoció a su compañero de estudios y futuro esposo, Rajiv Gandhi, nieto del primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, e hijo de la primera mujer primera ministra de la India, Indira Gandhi.

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En Pertenencia, narra cómo su vida dio un vuelco cuando su suegra fue asesinada en 1984 y sucedida por Rajiv Gandhi, quien siete años después también fue asesinado. Ella también incursionaría en la política y se convertiría en la presidenta con más años de servicio del Partido del Congreso Nacional Indio, rechazando además la oferta de su partido para convertirse en primera ministra. Su partido perdió el poder ante el partido nacionalista hindú del actual primer ministro Narendra Modi en 2014.

“Fue el desamor y la pérdida lo que me impulsó al mundo público de la política. Hasta entonces, había protegido mi privacidad con celo”, dijo en su declaración.

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Sonia Gandhi en 2024 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

«Escribir sobre mi vida no me resultó fácil. Significó abrirme, compartir momentos y experiencias que siempre había guardado en lo más profundo de mi ser», dijo. «Sin embargo, a medida que me fui alejando gradualmente de la esfera política y reflexionando sobre todo lo que había vivido, el hilo conductor del amor y la lealtad que unía mi historia comenzó a definirse, desde la sencillez de mi infancia en un pequeño pueblo de Italia hasta la complejidad de mis años en la India como esposa de Rajiv Gandhi y nuera de la primera ministra Indira Gandhi».

La dinastía Nehru-Gandhi sigue activa en la política. Los dos hijos de Sonia Gandhi, el líder de la oposición Rahul Gandhi y Priyanka Gandhi Vadra, son miembros de la cámara baja del parlamento indio por el partido del Congreso.

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Fuente: AP