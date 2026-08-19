Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

La dirigente de origen italiano publicará en noviembre "Belonging: A Journey of Love", un libro en el que reconstruye su historia personal y política tras décadas marcadas por la tragedia familiar y su peso en la vida pública de la India

Sonia Gandhi en la oficina del partido en Nueva Delhi, el 5 de abril de 2024 (Foto: EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
Sonia Gandhi en la oficina del partido en Nueva Delhi, el 5 de abril de 2024 (Foto: EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
Guardar

Sonia Gandhi publicará este otoño sus memorias, en las que reflexionará sobre la promesa y la tragedia de casarse con un miembro de la dinastía política india Nehru-Gandhi, así como sobre su propia carrera en el gobierno.

La editorial Alfred A. Knopf anunció el martes que el libro de Gandhi, Belonging: A Journey of Love, se publicará el 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Mucho se ha escrito sobre mi familia, pero pocas narraciones han logrado ahondar en la verdad de sus motivaciones, sus acciones e incluso sus debilidades humanas”, declaró Sonia Gandhi en un comunicado difundido por Knopf. “En muchos sentidos, este libro es un homenaje a su humanidad. Mi historia también ofrece a los lectores una perspectiva única de los cambios sociales y políticos que he presenciado durante seis décadas en el hermoso país al que pertenezco”.

Portada de libro en blanco y negro. Muestra a una mujer, el título "Belonging", la frase "A Journey of Love" y el nombre "Sonia Gandhi".
La portada del libro "Belonging", las memorias de Sonia Gandhi

Gandhi, de 79 años, es originaria de Italia y estudiaba en Cambridge, Inglaterra, cuando conoció a su compañero de estudios y futuro esposo, Rajiv Gandhi, nieto del primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, e hijo de la primera mujer primera ministra de la India, Indira Gandhi.

PUBLICIDAD

En Pertenencia, narra cómo su vida dio un vuelco cuando su suegra fue asesinada en 1984 y sucedida por Rajiv Gandhi, quien siete años después también fue asesinado. Ella también incursionaría en la política y se convertiría en la presidenta con más años de servicio del Partido del Congreso Nacional Indio, rechazando además la oferta de su partido para convertirse en primera ministra. Su partido perdió el poder ante el partido nacionalista hindú del actual primer ministro Narendra Modi en 2014.

“Fue el desamor y la pérdida lo que me impulsó al mundo público de la política. Hasta entonces, había protegido mi privacidad con celo”, dijo en su declaración.

Sonia Gandhi en 2024 (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Sonia Gandhi en 2024 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

«Escribir sobre mi vida no me resultó fácil. Significó abrirme, compartir momentos y experiencias que siempre había guardado en lo más profundo de mi ser», dijo. «Sin embargo, a medida que me fui alejando gradualmente de la esfera política y reflexionando sobre todo lo que había vivido, el hilo conductor del amor y la lealtad que unía mi historia comenzó a definirse, desde la sencillez de mi infancia en un pequeño pueblo de Italia hasta la complejidad de mis años en la India como esposa de Rajiv Gandhi y nuera de la primera ministra Indira Gandhi».

La dinastía Nehru-Gandhi sigue activa en la política. Los dos hijos de Sonia Gandhi, el líder de la oposición Rahul Gandhi y Priyanka Gandhi Vadra, son miembros de la cámara baja del parlamento indio por el partido del Congreso.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Narendra ModiIndiaMemoriasSonia GandhiCulturaLibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barenboim regresa a los escenarios con la Orquesta West-Eastern Divan

El gran maestro dirige su orquesta de músicos árabes e israelíes en una gira europea. Sus movimientos en el escenario fueron escasos, pero a menudo efectivos

Barenboim regresa a los escenarios con la Orquesta West-Eastern Divan

Sor Juana Inés de la Cruz, filósofa mexicana: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

El manifiesto de una mujer que desafió a la Iglesia desde la clausura. Un viaje al corazón del texto más valiente del Barroco americano, donde esta religiosa nacida en la ciudad de San Miguel Nepantla, el entonces Virreinato de la Nueva España, convirtió la búsqueda del conocimiento en un derecho inalienable

Sor Juana Inés de la Cruz, filósofa mexicana: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

Cómo se escribe según la RAE: exuberante y exuberancia, sin hache

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe según la RAE: exuberante y exuberancia, sin hache

Carlos Gamerro: "El Borges más Borges es el que no puede no mezclar el truco con Nietzsche"

En ‘Los laberintos de Borges’, su nuevo libro surgido de las clases que dio en el Malba, el escritor y ensayista traza un recorrido por la obra borgeana que va de la política a la metafísica. También recuerda el día en que Borges lo atacó públicamente sin saber quién era

Carlos Gamerro: "El Borges más Borges es el que no puede no mezclar el truco con Nietzsche"

John Galliano llega al Met de Nueva York con una retrospectiva que reabre el debate sobre su legado

La institución cultural más visitada de Estados Unidos convertirá al diseñador británico en el tercer creador vivo con una muestra propia, un hito que revela su relevancia

John Galliano llega al Met de Nueva York con una retrospectiva que reabre el debate sobre su legado

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El triple sobre la chicharra con el que la selección argentina femenina ganó un partido clave en el Preclasificatorio Olímpico

El Inter Miami de Messi visitará a Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS: hora, TV y formaciones

Racing y Belgrano se medirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Platense buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ante Coquimbo: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

Karol Sevilla le confesó a Mario Pergolini la crisis que afrontó luego del éxito de Soy Luna: “No era yo”

La noticia familiar que impactó al Turco García y su pareja Mariela Prieto mientras ella participa de Gran Hermano

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Murió a los 68 años Pucho Ponce, histórico bajista de Los Tekis

INFOBAE AMÉRICA

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

75 municipios de Honduras quedan en Alerta Roja por sequía

Los chats de Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo y el mensaje del presidente Rodrigo Paz sobre el caso

Continúa la suspensión de clases en 473 centros educativos tras intensas lluvias y alerta climática en Costa Rica

Las amenazas contra fiscales en Guatemala y la prueba de fuerza para la persecución del crimen organizado