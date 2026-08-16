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150 años de Iván Bilibin, el ilustrador consagrado que eligió morir en la ciudad donde todo comenzó

Graduado en Derecho, exiliado en El Cairo y aclamado en los escenarios de ópera europeos, “el cirujano del trazo” fue ante todo el guardián de un universo visual que estaba a punto de desaparecer

“Retrato de Ivan Bilibin”, de Boris Kustodiev
Detalle de “Retrato de Ivan Bilibin” (Museo Estatal Ruso, 1901) de Boris Kustodiev
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El arte, a veces, se esconde en los márgenes de una hoja. Para Iván Yákovlevich Bilibin, nacido el 16 de agosto de 1876 -hace exactamente 150 años- en las afueras de San Petersburgo, Rusia, la página de un libro no era un simple soporte de papel; era una pieza arquitectónica. Cada bosque sombrío, cada princesa de mirada melancólica y cada criatura mitológica que salió de su pincel formó parte de una revolución silenciosa que cambió para siempre la forma en que el mundo imaginó el folclore eslavo.

Hoy, a un siglo y medio de su nacimiento, el universo visual de las animaciones modernas —desde los grandes clásicos soviéticos de Soyuzmultfilm hasta los paisajes geométricos de la factoría Disney— conserva la huella dactilar de un creador obsesivo, apodado por sus contemporáneos como “el cirujano del trazo”. La historia de Bilibin comenzó con un mandato familiar roto. Hijo de un médico militar, se graduó con honores en Derecho en la Universidad de San Petersburgo en el año 1900.

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Tres ilustraciones enmarcadas de Ivan Bilibin: una mujer en bosque oscuro con cráneos, un caballero a caballo de fuego y una bruja en bosque con escoba y mortero.
"Vasilisa la Hermosa", "El jinete rojo" y "Baba Yagá", todas ilustraciones de 1899

Pero los códigos civiles no pudieron competir contra la atracción del lienzo. Mientras completaba sus estudios universitarios, se formaba secretamente en Múnich y absorbía los secretos del realismo bajo la tutela del mítico maestro Iliá Repin. El quiebre definitivo ocurrió entre 1902 y 1904. Enviado por el departamento de etnografía del Museo de Alejandro III, Bilibin se internó en las zonas rurales del norte de Rusia, recorriendo regiones como Vólogda y Arjánguelsk.

En ese viaje iniciático quedó magnetizado por las viejas iglesias de madera talladas a mano, los trajes bordados de las campesinas y las leyendas paganas que sobrevivían al invierno profundo. No regresó como un pintor convencional: regresó como el guardián de una identidad visual que estaba a punto de desaparecer. Lo que diferenció a Bilibin de otros ilustradores de su época fue un rigor técnico casi matemático. No permitía el trazo azaroso ni la mancha espontánea. Su proceso era una coreografía milimétrica.

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Tres paneles contiguos: un guerrero a caballo y un hombre en un árbol; figuras vestidas de época junto a un dragón; y una batalla de jinetes y lanzas.
La etapa última de Bilibin son ilustraciones más cargadas de intensidad y color

Primero estructuraba un boceto geométrico, luego colocaba un papel calco transparente y, con pinceles de marta increíblemente finos, delineaba un contorno negro y cerrado de grosor inalterable. Esta técnica, inspirada en los grabados medievales y la estampa japonesa Ukiyo-e (xilografías del período Edo, entre 1603 y1868), atrapaba los colores puros de las acuarelas —azules nocturnos, púrpuras y dorados opacos— creando una atmósfera tridimensional sin recurrir al realismo tradicional.

Además, entendía que el texto y la imagen debían convivir en armonía. Por eso, diseñó marcos ornamentales complejos repletos de setas, runas y trenzados folclóricos. En obras fundamentales como Vasilisa la Bella (1899), El Cuento del Zar Saltán (1905) —basado en los poemas de Aleksandr Pushkin— y María Morevna (1907), leer un cuento se transformó en una experiencia estética inmersiva. Así el terror de la bruja Baba Yaga o la inquietante figura de Koschéi el Inmortal tomaron formas definitivas.

Iván Bilibin
"Koschei el Inmortal" (1900)

La vida de Bilibin fuera del taller tuvo el mismo dramatismo que sus ilustraciones. Miembro activo de la vanguardia bohemia del grupo Mir Iskusstva, lidió durante años con un severo alcoholismo que dinamitó sus relaciones personales. Sin embargo, su pulso gráfico era tan respetado que, tras la Revolución de Febrero de 1917, el Gobierno Provisional le encargó el diseño de la nueva águila bicéfala sin insignias imperiales (en los noventa, el Banco de Rusia acuñó ese diseño en una moneda).

Ilustración del cuento de La sirenita de Andersen por Ivan Bilibin
Ilustración del cuento de "La sirenita" de Andersen por Iván Bilibin

La llegada de la Guerra Civil Rusa quebró su estabilidad y lo empujó al exilio. En 1920 desembarcó en Alejandría tras pasar por un campo de refugiados en Chipre. En El Cairo, fascinado por el arte copto y los mosaicos bizantinos, se dedicó a decorar iglesias ortodoxas. Para 1925, se trasladó al corazón cultural del mundo: París. En la capital francesa diseñó decorados y trajes para óperas como Borís Godunov de Músorgski y El gallo de oro de Rimski-Kórsakov, trabajando de cerca con los icónicos Ballets Rusos.

Pero el desarraigo fue más fuerte que el éxito europeo. En 1936, seducido por la promesa soviética de un regreso digno y el reencuentro con sus raíces, Bilibin volvió a Leningrado. Fue recibido con honores de estado y se le otorgó una cátedra en la Academia de Artes. Pero la historia no terminaría. El último acto de su vida estuvo marcado por el sacrificio. Durante la Segunda Guerra Mundial, con las tropas nazis cercando ferozmente a Leningrado, él decidió quedarse.

Iván Bilibin
"Los mercaderes visitan al Zar Saltán" (1905)

Fue un asedio de casi novecientos días. Las autoridades soviéticas le ofrecieron ser evacuado pero se negó rotundamente. “Uno no huye de una fortaleza sitiada, la defiende”, argumentó. Pasó sus últimos meses refugiado en las frías y oscuras bodegas de la Academia de Artes, enseñando a sus alumnos y dibujando bajo la luz de las velas mientras las bombas caían sobre la ciudad. El 7 de febrero de 1942, su cuerpo no resistió más. Iván Bilibin murió por inanición, víctima del hambre y el frío extremo.

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