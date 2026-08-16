Escribió que planeó el asesinato de Tupac Shakur, cobró por contarlo y ahora dice que fue pura ficción

Duane "Keffe D" Davis , el 12 de agosto de este año, durante el juidio (Steve Marcus/via REUTERS)

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Más de dos décadas después del asesinato del rapero Tupac Shakur, unas memorias autopublicadas por una figura marginal del hip-hop prometían la historia “real” de un caso que durante mucho tiempo había fascinado al público y frustrado a las fuerzas del orden. “Soy uno de los pocos testigos presenciales que aún viven del asesinato de Tupac”, decía la introducción del libro de Duane Keith Davis de 2019.

El libro de memorias, titulado Compton Street Legend, (Leyenda de las callesde Compton) retrata a Davis como una figura clave de los South Side Compton Crips, una de las pandillas involucradas en la rivalidad del hip-hop entre las dos costas en la década de 1990. Su autor, conocido por el apodo de Keffe D, es identificado en sus páginas como el hombre que adquirió el arma y persiguió Tupac Shakur en un acto de venganza que culminó en un tiroteo desde un auto perpetrado por su socio cerca del Strip de Las Vegas en septiembre de 1996.

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Al principio, el libro, publicado en coautoría, pasó prácticamente desapercibido fuera de los círculos online dedicados a la historia del hip-hop y los crímenes reales. Pero un detective del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, a quien se le había asignado la tarea de reabrir el caso sin resolver, se fijó en él. En silencio, el detective trabajó para reunir pruebas. En 2023, leyó en voz alta fragmentos del libro ante un gran jurado, que finalmente acusó a Davis de un cargo de asesinato por la muerte del famoso rapero. Este, de 63 años, se declaró inocente y negó cualquier implicación.

Ahora, cuando está previsto que este lunes comience la selección del jurado en el juicio, el libro se encuentra en el centro de un caso en el que los investigadores no han podido localizar otras pruebas clave, como el arma homicida o el coche en el que viajaba el tirador.

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Según Davis, conocido por el apodo de Keffe D, adquirió el arma y persiguió a Tupac Shakur en un acto de venganza que culminó en un tiroteo donde finalmente el rapero murió (Europa Press/Contacto/Columbia Pictures)

¿Son los pasajes del libro, como afirman los fiscales, una confesión hecha porque creyó erróneamente que gozaba de inmunidad total ante la justicia? ¿O, como se espera que argumente la defensa, son un relato ficticio inventado para obtener un beneficio económico? “Le estamos dando demasiada credibilidad, valor e importancia a declaraciones que se hacen únicamente con fines de entretenimiento”, dijo Michael Sanft, abogado del acusado, en una audiencia el mes pasado. “No se trata de una confesión a un sacerdote, ni a un policía, sino de una confesión para promocionar un libro, para vender un producto”.

Las memorias se han utilizado como prueba en casos penales y civiles de gran repercusión. En el litigio posterior a la absolución de O.J. Simpson por el asesinato de su exesposa y su amiga, sus abogados argumentaron que sus memorias de 2007, If I Did It (Si lo hubiera hecho), ofrecían un relato hipotético, no una confesión, y que fueron escritas en su mayor parte sin su participación.

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Es probable que los abogados defensores señalen hasta qué punto la exageración y la autoexaltación forman parte del ecosistema del hip-hop, donde la credibilidad callejera a menudo se traduce en ganancias y un entrevistado en un podcast puede ganar decenas de miles de dólares. Los raperos suelen atribuirse en sus canciones actos de violencia que no cometieron, afirmó Lucius Outlaw III, profesor de derecho en la Universidad de Howard, quien se ha dedicado a garantizar que las letras de rap no se utilicen indebidamente en casos penales. Sin embargo, unas memorias, promocionadas como totalmente auténticas, probablemente se percibirán de forma muy diferente, añadió.

“Creo que Duane Davis y sus abogados se encuentran en una situación realmente difícil”, dijo el profesor Outlaw, “porque hay una gran diferencia entre decir que esto es una autobiografía sobre mi experiencia de vida y decir que es una memoria”.

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Una portada de libro "Compton Street Legend" de Keefe D

Compton Street Legend, con marcas de agua que simulan agujeros de bala en muchas de sus páginas, se comercializó como una especie de thriller de gánsters sobre la vida de alguien que se codeó con los gigantes del hip-hop de los años 90, incluidos dos magnates del rap convertidos en rivales, Sean Combs y Marion Knight, conocido como Suge.

Analiza dos de las mayores tragedias en la historia del hip hop: el asesinato del Tupac Shakur, seguido meses después por el asesinato de Notorious B.I.G. Y para los investigadores, que no pudieron encontrar la pistola Glock calibre .40 utilizada para matar al Shakur, ni el Cadillac blanco en el que supuestamente viajaban Davis y tres asociados, se ha convertido en una prueba esencial. Los otros tres hombres, que inicialmente se negaron a cooperar con la policía o negaron su implicación, han fallecido desde entonces.

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Cuando salió a la luz el libro de 215 páginas, los investigadores contaban con lo que el autor presentó como su relato de su papel fundamental en el asesinato. El libro afirma que “los fuegos artificiales comenzaron” después de que él viera al Tupac agacharse para alcanzar lo que creyó que era un arma. “Uno de mis hombres, que estaba en el asiento trasero, agarró la Glock y empezó a disparar en respuesta”, dice el libro en la página 105.

El abogado defensor ha intentado, sin éxito, que el libro no se utilice en el juicio. En un esfuerzo por desvincular a Davis de la persona retratada en sus páginas, la defensa ha hecho referencia a una entrevista que la policía realizó al hombre que figura como su coautor, Yusuf Jah.

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Mural de Tupac Shakur en Bellflower California (REUTERS/Mike Blake)

Según la transcripción de la entrevista, Jah declaró a los investigadores que había escrito el libro íntegramente, basándose en conversaciones con Davis. En ocasiones, según Jah, él relataba información que había escuchado de otras personas. Luego reconoció que algunas partes las había improvisado. Según comentó, cuando envió los borradores a Davis antes de su publicación, el tema no había sufrido ningún cambio. “Sinceramente, no creo que lo haya leído”, dijo a los investigadores.

En un juicio que se espera dure alrededor de un mes en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Las Vegas, los miembros del jurado escucharán sobre la disputa entre sellos discográficos y las hostilidades entre pandillas que sirvieron de telón de fondo para la muerte del Tupac Shakur en 1996.

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Ese verano, las tensiones entre Bad Boy Records, la discográfica de Combs con sede en Nueva York, y Death Row Records, de Knight, en Los Ángeles —con la que Shakur acababa de firmar un contrato discográfico— alcanzaron su punto álgido. Ambas dependían de bandas rivales para su seguridad en la Costa Oeste, y la rivalidad se entrelazó con las disputas entre los Crips y los Bloods locales.

En septiembre, cuando ambos bandos coincidieron en Las Vegas para un combate de boxeo de Mike Tyson, lo que se suponía que sería un fin de semana de celebración se convirtió en un día de violencia. Mientras el público abandonaba la pelea, Shakur y un grupo de pandilleros atacaron al sobrino de Davis, Orlando Anderson, propinándole puñetazos y patadas en público.

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Duane Davis (Ethan Miller/Pool via REUTERS)

Esa misma noche, el famoso rapero viajaba en un BMW negro conducido por Suge Knight cuando un coche se detuvo a su lado y alguien desde el interior abrió fuego. Tupac, de 25 años, recibió cuatro disparos y falleció días después en el hospital. Tras el tiroteo, se corrió la voz de que el sobrino de Davis, buscando venganza, había matado a Shakur. Pero Anderson lo negó repetidamente, y pocos testigos cooperaron con la policía.

En 2008 y 2009, los investigadores convencieron a Davis para que hablara en detalle sobre lo sucedido. Él ya había pasado años en prisión por delitos de narcotráfico, y la policía lo persuadió para que hablara y, finalmente, se convirtiera en informante confidencial, bajo la amenaza de nuevos cargos. Declaró a los investigadores que el asesinato no fue simplemente un acto de venganza entre pandillas, sino el resultado de una petición de Combs, el productor discográfico conocido como Diddy, quien cumple una condena de prisión por un delito relacionado con la prostitución y ha negado reiteradamente cualquier vínculo con esa muerte.

Los investigadores no intentaron procesar a Davis porque habían acordado que lo que él les contó no podría usarse en su contra en el futuro. Pero un nuevo grupo de investigadores adoptó una postura diferente después de que este concediera una entrevista para una docuserie de BET en 2018, y posteriormente publicara y promocionara sus memorias. En ellas, manifestó sentir un “profundo remordimiento” al tiempo que se jactaba: “Tupac era un pececillo que fue engullido por unos tiburones feroces”.

En una audiencia el mes pasado, Marc DiGiacomo, fiscal del caso, lo declaró claramente: “Si nunca hubiera decidido aceptar dinero e ir a BET a hablar sobre esta situación, si nunca hubiera decidido escribir el libro, probablemente nunca habría sido procesado por el delito”.

Si bien reconocen que el libro contiene imprecisiones y es “propenso a la hipérbole”, los fiscales afirman que la validez del relato se ve reforzada por el hecho de que compartió una narración similar en una entrevista con los investigadores en 2008 y en entrevistas públicas con motivo del lanzamiento del libro.

Tupac Shakur (Pat Johnson/Shutterstock)

Algunos detalles difieren. En sus memorias, Davis es impreciso sobre quién disparó contra el coche de Tupac; en 2008 declaró a la policía que fue su sobrino. Otros relatos sugieren que fue otro pasajero.

Desde su arresto, Davis y sus abogados han negado la autoría de las memorias. En documentos judiciales, sus abogados afirman que él decidió publicar un libro y obtener beneficios económicos solo después de enterarse de que un exdetective que lo había entrevistado había publicado uno que incluía su relato, grabado subrepticiamente. El audio se utilizó posteriormente en un documental. “Yo no escribí ese libro”, dijo en una reciente entrevista desde la cárcel con 8 News Now, una estación de noticias de televisión en Las Vegas. Señaló las citas de personajes famosos que aparecen en el libro como prueba de que no participó en su autoría. “No sé nada de Winston Churchill”, afirmó. Ahora se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable: negó incluso haber estado en Nevada en el momento del asesinato. Sobre el libro, dijo: “Lo hice simplemente por dinero”.

Fuente: The New York Times