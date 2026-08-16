La exposición “Desde el taller II” pone el foco en el proceso y en el desvío creativo

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La Casa Nacional del Bicentenario presenta Desde el taller II, una exposición que reúne a 39 artistas vinculados con cuatro talleres de la ciudad de Buenos Aires y que podrá visitarse hasta el domingo 20 de septiembre en el primer piso del espacio.

La muestra es la segunda edición de una serie pensada para incentivar la articulación entre distintos actores del ámbito cultural y propone mirar los talleres no solo como lugares de formación o producción, sino como escenarios donde toma forma la diferencia.

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El núcleo de la exhibición está puesto en el proceso antes que en una definición cerrada de obra o escuela. La propuesta se pregunta qué hace que una persona vea algo donde otra no ve nada, cómo se construye una mirada y de qué modo una experiencia, una conversación, una lectura o una imagen se transforman en una forma singular de comprender el mundo.

La exposición reúne a artistas de Estudios 783, Palacio México, Pólvora y Unión Informática. El punto de encuentro entre esos espacios no es la homogeneidad de estilos, sino la circulación de imágenes, referencias, lecturas, técnicas y experiencias que abre recorridos distintos para cada artista.

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La exposición reúne a 39 artistas vinculados con cuatro talleres de la ciudad de Buenos Aires

El planteo curatorial sostiene que en los talleres se comparte aprendizaje, pero también opera otra dinámica menos visible: el desvío. Esa idea aparece como una condición del hacer artístico, porque apartarse de los caminos previstos permite la aparición de algo nuevo, no como un gesto de originalidad inmediata, sino como la construcción lenta y provisional de una relación singular con el mundo.

En ese punto, la muestra establece un vínculo entre los talleres y los museos. Ambos son presentados como espacios donde el tiempo adquiere otra densidad y donde es posible suspender por un momento la rutina para observar, establecer relaciones inesperadas e imaginar otras posibilidades.

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El proyecto también se inscribe en una reflexión más amplia sobre la producción de sentido. En un contexto atravesado por lógicas de inmediatez y homogeneización que tienden a reducir la complejidad de la experiencia, la exhibición reivindica la preservación de ámbitos donde la diferencia pueda desplegarse sin necesidad de justificarse.

Las obras reunidas no ofrecen una única visión del mundo. La propuesta de Desde el taller II es ampliar el campo de lo imaginable y subrayar que la creación nace de la posibilidad de mirar de otro modo.

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Palacio México funciona como un espacio de talleres de artistas y de formación en una casa marcada por más de 100 años de historia y por los distintos usos y habitantes que tuvo a lo largo del tiempo. Sus responsables lo describen como un lugar atravesado de manera comunitaria, colaborativa, amorosa, comprometida e interdisciplinaria, donde las obras mantienen una vinculación constante y los oficios mutan a partir de prácticas y saberes individuales.

En ese taller, la idea de comunidad ocupa un lugar central. El hacer compartido, el trabajo con amigos y la experiencia de atravesar en conjunto la incertidumbre de asumirse artistas aparecen como una forma de entender el mundo.

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Pólvora está ubicado en un ex salón de tango y una ex fábrica de enlozados de baños, hoy reconvertidos en un espacio dedicado al arte contemporáneo. Diez artistas trabajan allí en sus talleres y comparten además un espacio de muestra con agenda activa en la escena local y presencia en ferias fuera de Buenos Aires.

El proyecto es llevado adelante por Nadia Martinovich e Iván Enquin y nació en 2020, en pleno confinamiento. Su línea estética conceptual trabaja sobre lo “trash” y busca en el elemento residual un vehículo poético.

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Estudios 783 fue fundado en 2021 por el artista Gustavo Amenedo como un espacio de producción, investigación y formación artística. Reúne a siete artistas en un antiguo estudio fotográfico, hoy organizado en siete talleres conectados entre sí para favorecer el diálogo cotidiano, el cruce de disciplinas y la construcción de proyectos colectivos.

El espacio participa además de la vida artística de San Telmo a través de talleres abiertos, recorridos y actividades con otros espacios culturales del barrio. Su identidad se apoya en la colaboración, el intercambio y la idea de que la práctica artística es un proceso compartido y en transformación constante.

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Unión Informática funciona en Constitución, cerca de San Cristóbal y Once, en un edificio que antes fue sindicato informático y luego salón de fiestas. Hoy aloja a 15 artistas y, desde 2023, está dirigido por Nazarena Mastronardi y Agustín Pollio.

La descripción del espacio subraya una precariedad material persistente: cortes de luz, polvo y cañerías sin arreglar. En ese marco, el taller es presentado como un lugar donde el arte sobrevive en medio de un futuro incierto.

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