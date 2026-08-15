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Chau Carlos Silveyra, el fan de Caperucita

Una editora que hoy dirige un importante sello en el género, despide al escritor, editor y docente, gran impulsor de la literatura infantil, que murió esta semana a los 83 años

Carlos Silveyra
Carlos Silveyra impulsó la literatura infantil local al publicar a numerosos escritores e ilustradores y difundir sus trabajos.
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La última vez que lo vi, en la feria grande, me contó que seguía con su grupo de estudio de caperucitólogos. E incluyó un libro que acabábamos de editar en Siglo XXI: Los quienqué y una caperucita amarilla con bandas reflectantes para que la veamos de noche. Me dijo que le había encantado.

Conocí a Carlos cuando era director de Billiken; tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando trabajaba en televisión. Y cuando él armó la revista que finalmente se llamó AZ diez, me invitó a escribir: fue un sueño. Colaboraba en distintas secciones: me dio la oportunidad de entrevistar a Pergolini y a Guinzburg, de visitar las fábricas de Fate y Sugus, y de investigar en temas variados destinados al público infantil.

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En 2011, el terremoto de Chile nos agarró en pleno congreso internacional de literatura infantil. Éramos más de 80 personas alojadas en un hermoso hotel del centro de Santiago. Nos despertamos a las 4 am porque la tierra se movía. Compartir esa terrible experiencia nos hizo más cercanos; la complicada vuelta en micro y avión nos hermanó en un grupo de graciosos sobrevivientes.

Carlos Silveyra
Carlos también presidió Alija y publicó libros como Adivinanzas para mirar en el espejo, Faltó el profe y Hora libre.

“El profe” fue un gran impulsor de la literatura infantil local: publicó a innumerables escritores e ilustradores y difundió sus trabajos con enorme generosidad. Como editor, creó la colección “Todos distintos”: una especie de genial capricho con libros de distinto tamaño, extensión y estilo. Fue un docente perpetuo y el presidente que Alija necesitaba cuando se hizo cargo. Además, y como si fuera poco, hizo reír a miles de chicos con sus libros Adivinanzas para mirar en el espejo y con sus series Faltó el profe y Hora libre (de colmos, adivinanzas, chistes y más).

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El profe fue un editor extraordinario y un jefe amoroso que me enseñó un montón.

*Directora de “Siglo para chicos”, el sello infantil de la editorial Siglo XXI.

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