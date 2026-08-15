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Magdalena Matthey llega a Buenos Aires para un concierto íntimo que repasa tres décadas de música

La cantautora chilena se presenta este sábado en el centro cultural Cuerda Mecánica del barrio porteño de Villa Urquiza, con un formato acústico que promete un viaje por lo más personal de su repertorio

Magdalena Matthey y León Gieco - El amor
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La cantautora chilena Magdalena Matthey ofrece un concierto íntimo en el auditorio La Caja de Madera del centro cultural Cuerda Mecánica (Juramento 4686, Villa Urquiza, CABA) este sábado 15 de agosto a las 20:30, como parte del ciclo sudamericano Sures. La presentación marca un nuevo capítulo en el recorrido de este ciclo, que promueve el encuentro directo entre músicos y público en un ambiente de proximidad y escucha.

La llegada de Magdalena Matthey a La Caja de Madera propone un recorrido por tres décadas de su trayectoria. En el concierto titulado La guitarra que me lleva, la artista interpretará canciones que reflejan la intimidad de su obra, su aporte al cancionero popular y su compromiso con la fusión de raíz latinoamericana.

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Magdalena Matthey (Santiago, 1971) es una cantautora cuya trayectoria abarca más de tres décadas en la escena musical latinoamericana. Su carrera tomó impulso en 1995, cuando ganó la Gaviota de Plata en la categoría folclórica del Festival de Viña del Mar con la canción “María Leonor Lucía”, distinción que repitió en 2003 como Mejor Intérprete de la competencia folclórica internacional. A lo largo de ese recorrido editó once álbumes de estudio —entre ellos Latidos del alma, Mañana será otro día e Instinto—, y construyó una propuesta que cruza el folclore, la trova, la fusión latinoamericana y el jazz.

Su obra reunió colaboraciones con figuras como Natalia Lafourcade, Pedro Aznar, León Gieco, Nano Stern y Tata Barahona, y acumuló reconocimientos que incluyen el Premio Altazor por Mañana será otro día y el Premio Pulsar 2026 a la Grabación del Año por Instinto. También representó a Chile en el Festival OTI de 2000 y obtuvo el premio al Mejor Músico Extranjero en el Festival de Santa Rosa, Brasil. Su trabajo fue producido en gran parte por Sergio “Tilo” González, músico fundador de la banda chilena Congreso, referencia del jazz de raíz latinoamericana en el país trasandino.

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Mujer con cabello rizado y canas sentada en un sillón de madera con un abrigo rojo, sosteniendo un estuche de guitarra, frente a una pared con enredaderas
La cantante chilena Magdalena Matthey se presenta este sábado en un centro cultural del barrio porteño de Villa Urquiza (Foto: prensa Cuerda Mecánica)

El ciclo Sures se consolida como una red de circulación artística en el sur del continente, alejándose de los formatos masivos para privilegiar experiencias personales y acústicas en el espacio ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. Desde su inicio, este ciclo ha conectado distintas escenas musicales de América del Sur, con presentaciones de artistas como Nicole Bunout, Martín Buscaglia, Juan Quintero, Juan Falú y el dúo Hnos. Ibarburu.

El ciclo se desarrolla en el contexto de Cuerda Mecánica, un centro cultural independiente inaugurado en 2019 y orientado a la creación y difusión de proyectos artísticos contemporáneos. Su programación incluye música, artes visuales, performance, teatro y talleres, con una infraestructura que prioriza la calidad técnica y el vínculo comunitario. En la planta superior funciona El Jardín Oculto, un restaurante de autor que complementa la oferta cultural con gastronomía estacional y ambiente rodeado de vegetación.

Las entradas para el concierto de Magdalena Matthey están disponibles a través de la página oficial de Cuerda Mecánica.

[Fotos: prensa Cuerda Mecánica]

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