Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Christopher Nolan y la trampa del hogar: de ‘Interstellar’ a “La Odisea’, sus héroes nunca terminan de volver

La película sobre el poema épico de Homero vuelve a plantear la misma pregunta que las anteriores producciones del director británico: ¿por qué el protagonista nunca termina donde prometió?

Christopher Nolan, de perfil, firma un objeto con un bolígrafo. A su alrededor hay manos de personas con teléfonos y cámaras de video
Christopher Nolan cambia el final de "La Odisea" y hace que Odiseo vuelva a zarpar junto a Penélope en lugar de quedarse en Ítaca
Guardar

Después de tres horas de tormentas, cíclopes y hombres devorados, el Odiseo de Christopher Nolan por fin entra en su casa. Tensa el arco, mata a los pretendientes, es reconocido por su mujer. Y entonces sube a un barco y se va. Telémaco se queda con el trono; Penélope, esta vez, embarca con él, rumbo al oeste desconocido, a honrar a los soldados que dejó sin sepultura. Ese final no está en Homero.

Homero también proyecta una partida posterior, pero apunta al revés. En el canto XI, Tiresias le ordena que después de la matanza cargue un remo al hombro y camine tierra adentro hasta encontrar hombres que no conozcan el mar, tan ignorantes que confundan el remo con una horquilla. Ahí debe clavarlo, sacrificar a Poseidón y volver a Ítaca, donde lo espera una muerte suave en la vejez. El vector va hacia adentro y el destino es la casa: sale para poder quedarse. Nolan invierte las dos cosas: mar en vez de tierra, apertura en vez de clausura. Su final viene del canto XXVI del Infierno, donde Dante, que no leía griego y tuvo que inventarle un desenlace a Ulises: lo manda más allá de las columnas de Hércules en lo que llama el “loco vuelo”, y lo hunde. Tennyson, en 1833, le quitó la condena y le dejó la consigna: navegar más allá del ocaso. Un relato se define por su punto de detención. Si la película termina zarpando, las tres horas anteriores no fueron un regreso: fueron el intervalo entre dos viajes.

PUBLICIDAD

Matthew McConaughey
"Interstellar" repite en Christopher Nolan la idea del hogar como coartada, porque Cooper regresa solo para irse otra vez en busca de otra misión

Doce años antes, Interstellar había ensayado la misma jugada. Ciento sesenta y nueve minutos sostenidos por una promesa: un padre que jura volver, y un regreso que se liquida en el tiempo de un trámite: Cooper despierta, entra en un cuarto donde una anciana rodeada de nietos le dice que ningún padre debería ver morir a su hija, y lo despide. Minutos después roba una nave y sale a buscar a otra mujer, en otro planeta. Antes de eso hay una imagen que suele leerse como consuelo y es la definición del problema: la granja familiar está reconstruida dentro de la estación espacial, con sus muebles y su porche, y un guía se la explica a los visitantes. Es un museo. El hogar sobrevive en el único estado que este cine tolera: exhibible, no habitable. Cooper se queja de que hayan puesto todo detrás de un vidrio. Ese vidrio es la tesis: el hogar, en el director británico, funciona como una coartada en el sentido jurídico del término: alibi, “en otro lugar”. Es la declaración que legitima todo lo que el héroe hace lejos. No es el destino: es el permiso.

Adorno y Horkheimer vieron la maquinaria en el propio Odiseo, en 1944: el prototipo del individuo burgués, que se conserva sacrificándose. Para oír a las Sirenas se ata al mástil y les tapa los oídos a los remeros: el señor oye pero no goza, y los que podrían moverse no oyen. La felicidad se paga con la renuncia a la felicidad. Y Cooper hace exactamente eso: para salvar a sus hijos renuncia a verlos crecer, y escucha veintitrés años de mensajes de video sin poder tocar. Su Odiseo también: expía en el mar la culpa de Troya y a esa expiación la llama deber. Es la ética del trabajo aplicada a la paternidad, y el corolario es implacable: la casa tiene que seguir siendo inalcanzable para que el sacrificio no se revele como lo que fue, una preferencia.

PUBLICIDAD

El patrón no empezó con Homero. Cobb vuelve en El origen y Nolan corta antes de verificarlo, después de una película donde los hijos aparecen siempre de espaldas: el hogar no es un lugar, es un archivo. En Dunkerque el regreso ocurre y los soldados llegan avergonzados “lo único que hicimos fue sobrevivir”, mientras el piloto que lo hizo posible se queda del otro lado, incendia su avión y se entrega: el que garantiza el nostos ajeno renuncia al propio. Y Bruce Wayne termina vivo en un café de Florencia, con otra mujer, lejos de Gotham y dado por muerto: el final de La Odisea con doce años de anticipación.

En la adaptación de Christopher Nolan, Odiseo (Matt Damon) es un hombre protomoderno. Crédito... Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
El texto vincula a Odiseo y a Cooper con una ética del sacrificio que convierte la paternidad y el deber en una renuncia al hoga

Queda el gesto más audaz del film, mucho más que los acentos o el casting que ocuparon la discusión pública. En Homero, Penélope no puede embarcarse: es imposible. La prueba final del canto XXIII consiste en que ella ordena mover el lecho conyugal y él estalla, porque esa cama la talló sobre el tronco vivo de un olivo con raíces en la tierra. El marido se reconoce por saber que la casa no se traslada. Penélope es Ítaca, en sentido literal.

Nolan mueve el lecho. Al subirla al barco convierte el hogar en equipaje, y la coartada alcanza su forma perfecta: ya no hace falta ni siquiera un lugar al cual no volver, porque el lugar viene a bordo. Se puede leer como emancipación en el sentido de que ella actúa, deja de esperar, pero el barco es de él y el rumbo lo fijó un muerto que habló con él y no con ella. Penélope no zarpa hacia lo suyo: acompaña.

Eso explica, de paso, el reproche que persigue a Christopher Nolan hace veinte años y volvió con esta película: la frialdad. No es que no le interesen las personas. Es que si la casa es un pretexto, el reencuentro no puede emocionar: sería el momento en que la ficción admite que el destino era una excusa. Por eso el punto más alto de Interstellar es un hombre solo mirando una pantalla, y el de La Odisea no es el reconocimiento de Penélope sino la confesión del caballo de Troya. Nolan filma el amor como telecomunicación diferida: llega siempre tibio al abrazo. Y encontró en el poema griego el género que vuelve virtud esa limitación, uno donde la noticia del héroe llega con veinte años de atraso y contada por otro.

La Odisea costó doscientos cincuenta millones, se rodó íntegramente en IMAX por primera vez en la historia del cine y pasó los mil millones de recaudación: la cifra más alta de su carrera. Nolan llegó, en todos los sentidos. Y su película termina con un hombre zarpando.

Homero, que era más viejo, sabía otra cosa: que la prueba final no es el mar sino la cama, y que la única astucia que verdaderamente importa es la del que se quedó.

[Fotos: Melinda Sue Gordon/ Universal Pictures; archivo e IMBD]

Temas Relacionados

Christopher NolanLa OdiseaCine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incluso con policías espaciales y anillos mágicos, ‘Lanterns’ se mantiene fiel a la realidad

La nueva gran apuesta de HBO en el Universo DC se asemeja más a un drama policíaco que a la típica adaptación de cómic. Los fans se llevarán algunas sorpresas

Incluso con policías espaciales y anillos mágicos, ‘Lanterns’ se mantiene fiel a la realidad

La Ruta 66 cumple 100 años y su mito esconde una historia que muchos prefieren no recordar

El aniversario de la “Calle principal de Estados Unidos” revive una mirada crítica sobre cómo nació su fama, quiénes quedaron al margen del relato y por qué su recuerdo sigue cargado de símbolos culturales

La Ruta 66 cumple 100 años y su mito esconde una historia que muchos prefieren no recordar

Firmaba como un hombre, las amigas le decían “pulga venenosa” y hablaba de fantasmas: Vernon Lee, más cerca de los lectores argentinos

Publican en castellano ‘La muñeca y otros textos espectrales’, una antología que reúne relatos sobrenaturales. Aquí, el prólogo de Betina González

Firmaba como un hombre, las amigas le decían “pulga venenosa” y hablaba de fantasmas: Vernon Lee, más cerca de los lectores argentinos

7 libros de cozy fiction japonesa para leer despacio y sin culpa: librerías de barrio, gatos sabios y cartas que pesan

Un subgénero que prefiere la calidez a los giros estruendosos gana terreno entre lectores en español. Historias mínimas, duelos discretos y refugios cotidianos que esconden más de lo que dicen

7 libros de cozy fiction japonesa para leer despacio y sin culpa: librerías de barrio, gatos sabios y cartas que pesan

La policía brasileña recupera los grabados de Matisse robados en una biblioteca de San Pablo

Las ocho piezas, pertenecientes a la serie ‘Jazz’, fueron halladas en un suburbio de la megalópolis. En tanto cinco grabados de Cândido Portinari, sustraídos en el mismo asalto, permanecen sin rastro

La policía brasileña recupera los grabados de Matisse robados en una biblioteca de San Pablo

DEPORTES

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

Banfield le dio otro golpe a Racing: lo venció 1-0 en Avellaneda y le provocó su tercera derrota seguida en el Torneo Clausura

Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

Victor Wembanyama confirmó que va por el récord de los 100 puntos en un partido de la NBA

Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos

TELESHOW

Cecilia Roth habló de su relación con Fito Páez y contó cómo se siente al ser su musa: "Nos amamos mucho"

Cecilia Roth habló de su relación con Fito Páez y contó cómo se siente al ser su musa: "Nos amamos mucho"

Natalia Oreiro puso a prueba a Adrián Suar y Mario Pergolini para saber: ¿quién es el más narcisista?

Flor Bertotti mostró los últimos ensayos de su show pero un error de Federico Amador provocó su enojo: "No hagas ese ruido"

Eva Bargiela volvió a apuntar contra Facundo Moyano: “Siempre fui buena pareja, no sé si él puede decir lo mismo”

Marixa Balli palpitó su regreso a Pasión de Sábado y habló de su enemistad con Marcela Baños: "Ella se minimiza sola"

INFOBAE AMÉRICA

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Costa Rica cambia las reglas para gestionar las listas de espera en salud: los pacientes serán priorizados según su riesgo clínico

Guatemala: Unidades militares realizan operativo a gran escala en cárcel Fraijanes II

El presidente Nayib Bukele recibió a la red 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador

Costa Rica reunirá a expertos internacionales para analizar el futuro de la reputación corporativa