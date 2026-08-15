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Ricardo Arjona despertó cientos de gritos y convirtió su regreso a Costa Rica en una noche de cercanía con sus seguidores

Los asistentes iluminaron el recinto con sus celulares y cantaron al unísono el pedido final, tras una noche marcada por el aguacero, una escenografía móvil y varios temas a solicitud en el Estadio Nacional.

Ricardo Arjona volvió al Estadio Nacional de Costa Rica con un concierto que recorrió sus clásicos, sumó pedidos del público y cerró con “Mujeres”./ (CR Hoy)
Ricardo Arjona volvió al Estadio Nacional de Costa Rica con un concierto que recorrió sus clásicos, sumó pedidos del público y cerró con “Mujeres”./ (CR Hoy)
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Ricardo Arjona volvió al Estadio Nacional de Costa Rica con un concierto que recorrió sus clásicos, incluyó pedidos del público y terminó con todo el recinto reclamando “Mujeres”, en una noche atravesada por la lluvia, una puesta en escena cambiante y una conexión constante con sus seguidores, según CR Hoy.

El tramo final del espectáculo concentró varios de los momentos más celebrados. A las 9:00 p. m., el cantante regresó al escenario principal para interpretar “Te quiero”, luego invitó a una fanática al escenario durante “Señora de las cuatro décadas” y cerró después de que los asistentes iluminaran el estadio con sus celulares para pedir, al unísono, “Mujeres”.

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La presentación comenzó a las 7:10 p. m., cuando las luces del estadio se apagaron y el público levantó sus teléfonos para registrar la salida del artista. Antes de su aparición, una joven rubia con vestido negro interpretó una balada junto a un pianista; después se sumaron una cellista, un trompetista, una violinista y finalmente toda la agrupación que acompaña a Arjona en esta gira.

El concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Nacional comenzó a las 7:10 p. m. con una apertura instrumental y vocal antes de la salida del cantante./ (CR Hoy)
El concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Nacional comenzó a las 7:10 p. m. con una apertura instrumental y vocal antes de la salida del cantante./ (CR Hoy)

Cuando volvió la oscuridad, el cantante apareció con un saco gris para abrir el concierto con “Gritos”. De inmediato enlazó “Ella” y “El problema”, uno de los temas más coreados de la noche.

A las 7:35 p. m., Arjona saludó por primera vez al público: “Costa Rica, buenas noches. Pura vida. Lo dije muchas veces cuando estuve aquí: ustedes saben que adoro este país”.

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Después de ese primer intercambio llegaron “Cabaret” y “El que olvida”. Al terminar esta última, el cantante advirtió a una seguidora que le mostraba una fotografía en su celular y le pidió que dejara el teléfono para disfrutar el momento; enseguida interpretó “Acompáñame a estar solo” y “Apnea”.

A las 8:00 de la noche sonaron “Lo poco que tengo” y “Despacio que hay prisa”. Tras esas canciones, contó que en esta gira incluiría temas viejos, canciones nuevas y algunas solicitudes que sus seguidores le habían hecho en el tour pasado.

A las 8:23 p. m., un taxi apareció en el escenario del concierto de Arjona como anticipo de “Historia de taxi”, interpretada en ritmo de salsa./ (CR Hoy)
A las 8:23 p. m., un taxi apareció en el escenario del concierto de Arjona como anticipo de “Historia de taxi”, interpretada en ritmo de salsa./ (CR Hoy)

Esa idea marcó buena parte del repertorio posterior, con “Dime que no”, “Cuándo” y “Cómo duele”. Más tarde preguntó si entre los asistentes había terapeutas de pareja, una introducción que dio paso a “El amor” y “Te conozco”, esta última interpretada con especial emoción para el público costarricense.

A las 8:23 p. m., un taxi apareció sobre el escenario como anticipo de “Historia de taxi”. El tema fue interpretado en ritmo de salsa y activó uno de los pasajes más bailables de la noche, reforzado por la entrada de su bailarina principal.

Antes de terminar ese segmento, pidió a los asistentes que se relajaran y disfrutaran el momento. Poco después les advirtió que volvería a ponerlos tensos y enlazó “Sin daños a terceros” con “Mujer de lujo”.

La lluvia acompañó el tramo final del concierto

A las 8:40 p. m., el artista presentó “Todo termina” al contar que primero se la había regalado a su padre y que después él se la había dado a sus hijos. Cinco minutos más tarde cedió protagonismo a sus coristas y se desplazó hasta ese sector en medio del estadio para interpretar “A ti”.

El cierre del concierto de Ricardo Arjona incluyó “Te quiero”, la invitación de una fan al escenario en “Señora de las cuatro décadas” y el pedido masivo de “Mujeres”./ (CR Hoy)
El cierre del concierto de Ricardo Arjona incluyó “Te quiero”, la invitación de una fan al escenario en “Señora de las cuatro décadas” y el pedido masivo de “Mujeres”./ (CR Hoy)

Durante ese pasaje comenzó a caer un fuerte aguacero sobre el Estadio Nacional. La lluvia no alteró la atención del público, que siguió pendiente del espectáculo mientras el cantante continuaba frente al piano.

Después recordó que al inicio del concierto había pedido a sus seguidores que solicitaran canciones y prometió complacerlos. La elegida fue “Quiero”, a la que siguieron “Desnuda”, “Jesús es verbo no sustantivo”, “Cavernícolas” y “Pingüinos en la cama”.

El último tramo, relatado por CR Hoy, reunió algunos de los gestos más cercanos de la noche. Tras “Te quiero”, una fan que sostenía un cartel fue invitada al escenario para “Señora de las cuatro décadas”; Arjona la abrazó antes de seguir con “Fuiste tú”, junto a su corista Virginia, y “Minutos”.

Cuando parecía llegar la despedida, el público dejó claro qué canción faltaba. Las luces de los celulares cubrieron el recinto mientras los asistentes pedían “Mujeres”, antes de que el cantante presentara a sus músicos y bajara el telón del concierto.

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