¿Cuántos tsunamis ha soportado la costa salvadoreña, siendo un territorio altamente sísmico?

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe puede generar sismos marinos capaces de originar tsunamis en el Pacífico. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

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La costa salvadoreña mantiene un pulso constante con la amenaza natural que representa la interacción de las placas tectónicas bajo el Pacífico.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advierte sobre un riesgo permanente de tsunamis para El Salvador, cuya ubicación geográfica en una región de alta actividad sísmica convierte al país en uno de los puntos más vulnerables de la región centroamericana.

Las autoridades explican que el fenómeno más relevante asociado a este peligro es la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, un proceso geológico que puede generar movimientos bruscos en el lecho marino.

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Cuando ocurre un sismo de gran magnitud bajo el océano, el desplazamiento de grandes masas de agua puede originar olas de tsunami capaces de recorrer grandes distancias a velocidades que alcanzan los 900 kilómetros por hora en aguas profundas.

Según el MARN, la alerta para las comunidades costeras depende de la proximidad al epicentro del sismo. Las zonas ubicadas a menos de 100 kilómetros enfrentan un nivel de riesgo alto, mientras que áreas a 1,000 kilómetros mantienen una alerta y aquellas a más de 10,000 kilómetros reciben advertencias menores.

Este sistema de clasificación permite una respuesta rápida y diferenciada, clave para mitigar el impacto en las localidades vulnerables.

Las olas de tsunami pueden desplazarse a velocidades de hasta 900 kilómetros por hora en aguas profundas tras un sismo de gran magnitud. (Cortesía Protección Civil).

El riesgo de tsunamis para las costas salvadoreñas

En la memoria histórica salvadoreña, los tsunamis han dejado una huella menos devastadora que los terremotos o las erupciones volcánicas, pero el riesgo persiste.

Los registros oficiales documentan nueve tsunamis en los últimos 143 años, con efectos que incluyen pérdidas humanas y daños materiales. Este balance subraya la importancia de la vigilancia constante, la prevención y el fortalecimiento de la cultura de riesgo en la población.

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Las costas de La Unión, San Rafael de Tasajera, El Zapote, Marcelino, La Libertad, El Majahual, Acajutla, Barra de Santiago y Garita Palmera figuran entre los puntos más expuestos al peligro de tsunami. La Unión, La Libertad y Acajutla concentran los principales puertos del país y una parte significativa de la población costera, lo que incrementa el nivel de alerta en esas zonas.

El Servicio Oceanográfico Nacional, en coordinación con el MARN, mantiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento sísmico y oceánico en el litoral. La entidad realiza investigaciones, simulacros y monitoreo de los posibles escenarios de amenaza, con el objetivo de alertar tanto a Protección Civil como a la población en caso de detectar condiciones de riesgo inminente. La velocidad de propagación de las olas y la imprevisibilidad de los sismos impulsan la necesidad de sistemas de alerta temprana eficaces.

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Vista aérea de un muelle en el puerto de La Libertad al atardecer, El Salvador, el 1 de mayo de 2026. Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP

El monitoreo se complementa con campañas educativas y planes de prevención comunitaria orientados a preparar a los habitantes de las zonas costeras, en la medida de lo posible. Las autoridades insisten en que la preparación, la planificación y la educación son herramientas fundamentales, ya que la ocurrencia de un tsunami no puede preverse con exactitud. La simulación de escenarios y la capacitación de la población permiten reducir los tiempos de respuesta y limitar las posibles consecuencias ante un evento real.

Aunque los tsunamis no son los desastres naturales más frecuentes en el país, la presencia de fallas sísmicas activas y la exposición constante al choque de placas tectónicas mantienen vigente el riesgo. El MARN subraya que la vigilancia y la prevención no solo corresponden a las instituciones del Estado, sino que requieren la participación activa de las comunidades costeras.

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En la actualidad, la combinación de tecnología, monitoreo científico y programas de sensibilización fortalece la capacidad de reacción ante emergencias. Las estrategias implementadas buscan que tanto las autoridades como la ciudadanía dispongan de información y herramientas para actuar con rapidez frente a cualquier eventualidad asociada a la actividad sísmica y el riesgo de tsunamis en El Salvador.

El MARN advierte que El Salvador enfrenta un riesgo permanente de tsunamis por su ubicación en una zona de alta actividad sísmica. (Foto cortesía MARN)