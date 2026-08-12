La verdadera historia de Carlos “el Chacal”, el terrorista vanidoso que vivía para el lujo y la violencia

El libro del día: "The Jackal", de Joby Warrick

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Carlos “el Chacal”, el terrorista internacional, era vanidoso. Usaba trajes entallados, mocasines italianos, finas corbatas y, en ocasiones, en homenaje a su héroe Che Guevara, boinas de diseñador. Bailaba bien. Prefería hoteles de lujo y cartas de vinos seleccionadas. Las mujeres lo adoraban. Caminaba con una a cada lado.

Debió molestarle cuando, en 1975, la primera fotografía conocida suya se transmitió a todo el mundo. Tenía 25 años. En la imagen en blanco y negro, lleva una chaqueta de cuero, gafas ovaladas oscuras y una expresión siniestramente distante.

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Se convirtió en el retrato más reconocible de la segunda mitad del siglo XX. Apareció en carteles de búsqueda de Interpol y en portadas de periódicos y revistas de todo el mundo. El rostro de Carlos nunca se imprimió en un vaso coleccionable de Slurpee, pero si Charles Manson hubiera administrado un 7-Eleven, lo habría estado.

Ya era suficiente que la foto arruinara su tapadera. Además, lo hacía parecerse a una rana. (El parecido era intencionadamente malo. Estaba semidescubierto para una de sus muchas fotos de pasaporte falso). También debía dolerle que se viera rellenito. Luchaba con su peso desde niño, cuando lo llamaban El Gordo. Incluso cuando era delgado, odiaba su pecho abultado. Se sometió a una cirugía plástica para aplanarlo. Esta fue, contra los mitos sobre él, posiblemente la única cirugía plástica que tuvo.

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En 1975, la primera fotografía conocida suya se transmitió a todo el mundo (Wikicommons)

Las múltiples contradicciones de Carlos —un venezolano que se convirtió en el terrorista más famoso del mundo por la causa palestina, un asesino implacable que se consideraba humanista, un enemigo del imperialismo occidental fascinado por sus encantos— quedan expuestas en el nuevo libro de Joby Warrick, The Jackal.

Warrick es corresponsal de seguridad nacional desde hace años en The Washington Post. Uno de sus libros anteriores, Black Flags: The Rise of ISIS (2015), ganó el premio Pulitzer. Su nuevo libro funciona como una historia de bolsillo del terrorismo en su periodo moderno temprano y detalla cómo las hazañas de Carlos ayudaron a sentar las bases para actores posteriores como Al Qaeda y el Estado Islámico.

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Carlos formaba parte de una nueva generación de terroristas carismáticos y altamente móviles. Se unió al Frente Popular para la Liberación de Palestina en 1970 y, durante las siguientes dos décadas, se convirtió en uno de los terroristas más buscados del mundo. Warrick sigue su rastro de atrocidades y la planificación intrincada y a veces errática que las precedía.

En un baño público de Londres, Carlos disparó a la cara de Joseph Sieff, dueño sionista de la cadena británica Marks & Spencer (donde el propio Carlos, fiel a su estilo, a veces hacía compras). Sieff tuvo suerte de sobrevivir. El arma se atascó tras el primer disparo.

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Illich Ramírez Sánchez (de boina) en el aeropuerto de Argelia luego de secuestrar a directivos de la OPEP (Nik Wheeler/Corbis via Getty Images)

En el aeropuerto de Orly, en París, Carlos dirigió en dos ocasiones a equipos que dispararon misiles tierra-aire contra aviones de El Al, una vez desde el techo de la terminal. Fallaron ambas veces.

En una calle elegante de la orilla izquierda de París, en 1974, Carlos lanzó casualmente una granada a una multitud de compradores, matando a dos personas y dejando 34 heridos. Entre las víctimas había una niña a la que le arrancó la mano. Menos de un año después, Carlos mató a tiros a dos miembros de la Dirección de Seguridad Territorial, la agencia de inteligencia francesa, y a uno de sus jefes del FPLP, que lo había traicionado.

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Carlos y sus cómplices solían tomar rehenes, especialmente en la notoria toma en una reunión de la OPEP en Viena, en un nevado día de diciembre de 1975. Fue el mayor secuestro masivo de funcionarios gubernamentales en un solo evento, y se convirtió en un espectáculo seguido en todo el mundo.

A los secuestradores se les proporcionó un DC-9 austríaco para escapar con decenas de rehenes. El drama televisado se extendió durante dos días de negociaciones, mientras el avión aterrizaba en Argel, luego en Trípoli y de nuevo en Argel. Finalmente, los rehenes fueron liberados, aunque tres personas murieron en el asalto inicial.

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Ilich Ramírez Sánchez, Carlos "El Chacal" a l largo del tiempo (AFP)

Carlos y su mentor, Wadi Haddad, líder del ala militar del FPLP, creían que el mundo había dejado de prestar atención a la causa palestina y su lucha por recuperar sus tierras ancestrales. El fundamentalismo islámico no era el centro de sus preocupaciones: el odio a los judíos sí lo era. Estaban decididos a que Occidente no pudiera ignorar Palestina, usando cualquier método necesario, incluso atacando a civiles no israelíes.

Era otra época. Resulta extraño observar cómo las autoridades occidentales permitían que Carlos y su grupo escaparan una y otra vez. Los agentes de inteligencia franceses aún no portaban armas de manera habitual. Cuando capturaban a los terroristas, a menudo recibían condenas cortas y reducción de pena por buen comportamiento. La CIA aún no tenía una división antiterrorista. La seguridad aeroportuaria era laxa.

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Warrick también destaca otros aspectos de comedia negra. Por error, se consigue comida kosher, no halal, para un grupo de palestinos. Los terroristas se enfurruñan. Sus armas fallan y se equivocan de camino. Un militante alemán es apodado Schnitzel porque solo come eso.

Durante el asalto a la OPEP, uno de los colegas de Carlos tuvo sed y bebió de una botella de agua. Nunca había probado el agua con gas y pensó que lo habían envenenado. Sufrió un ataque de tos mientras los cables de los detonadores colgaban de su cuello.

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Carlos nació en una familia prominente de Caracas en 1949. Su padre era abogado y comunista ferviente: tenía un gran retrato de Stalin en casa. Puso a cada uno de sus tres hijos el nombre de Vladimir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin. El nombre de nacimiento de Carlos era Ilich Ramírez Sánchez. “Carlos” era simplemente un alias que se mantuvo. Lo utilizo aquí por simplicidad.

Los diarios del mundo publicaron la noticia sobre la detención del terrorista

Recibió el apodo de “el Chacal” porque se creía que había leído El día del Chacal, el best seller de Frederick Forsyth de 1971 sobre un asesino a sangre fría. A Carlos le gustaba el apodo. “El chacal es un animalito muy simpático, ¿sabe?”, dijo. “Es un depredador, pero muy bonito”.

Cursó la primaria en Venezuela y luego fue enviado a Londres a vivir con su madre durante la secundaria. Su familia quería que adquiriera cultura. Por insistencia de su padre, estudió en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, una escuela soviética para estudiantes extranjeros. Allí conoció por primera vez a palestinos y, poco a poco, se radicalizó.

Decidió que el comunismo clásico, rígido y moscovita, no era para él. Quería ser un revolucionario de acción, al estilo Che. En ese momento, el FPLP se proclamaba marxista. Carlos viajó a Líbano, pasó la selección y se unió. Como dice Warrick, “entró en una lucha ajena”.

Haddad, su mentor, vio en él a una posible estrella. Carlos era un tirador experto. Hablaba francés, ruso e inglés además de español. Era de piel clara y parecía un hombre cosmopolita: podía mezclarse en lugares donde la mayoría de los terroristas de Oriente Medio no podían.

Ilich Ramírez Sánchez alza su puño izquierdo durante su comparecencia ante un tribunal en París, Francia, el 28 de noviembre de 2000 (REUTERS/RTV/Thierry Chiarello)

Carlos y Haddad terminaron distanciándose y Carlos fundó su propio consorcio terrorista. Hubo años de gloria. Su fama, como la de Bruce Springsteen, alcanzó su punto álgido entre 1975 y 1985. Después, el dinero empezó a escasear. Carlos tenía un estilo que mantener. “¡Solo porque estamos haciendo la revolución no significa que tengamos que comer porquería!”, dijo en una ocasión. Empezó a trabajar por encargo, solo por dinero.

Justificó esos trabajos, pero otros lo consideraban un mercenario, un renegado revolucionario. Un cómplice lo delató por disgusto. Tras años huyendo, Carlos fue capturado en Jartum, la capital de Sudán, en 1994, mientras estaba sedado para una cirugía de una dolorosa vena varicosa en el escroto. Esta captura, realizada por las autoridades francesas con ayuda de la CIA, es uno de los pasajes más logrados del libro de Warrick.

No es el primer libro sobre el Chacal. Su trayectoria fue evaluada con agudeza recientemente en The Revolutionists de Jason Burke, publicado a principios de este año. Warrick reconoce a sus muchos predecesores y resalta, a pesar del cliché, que ha surgido nueva información.

Sorprendentemente, Carlos sigue vivo. A los 76 años, es prisionero en la cárcel central de Poissy, a las afueras de París. Warrick lo visitó allí. Ya no es tan agudo como antes, pero sigue orgulloso de sus “logros” mortales. Sabe que sigue siendo una celebridad. Al terminar la entrevista, Carlos se volvió hacia un empleado de la prisión y, según escribe Warrick, levantó el puño en un viejo saludo marxista.

Fuente: The New York Times